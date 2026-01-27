NCAA FBS Team Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Iowa
|13
|22
|609
|27.68
|Rutgers
|12
|5
|114
|22.80
|Texas
|13
|22
|484
|22.00
|FAU
|12
|15
|304
|20.27
|Iowa St.
|12
|12
|213
|17.75
|Washington St.
|13
|24
|415
|17.29
|Louisville
|13
|30
|501
|16.70
|Indiana
|16
|25
|414
|16.56
|Illinois
|13
|13
|213
|16.38
|Delaware
|13
|6
|94
|15.67
|Texas A&M
|13
|35
|525
|15.00
|Pittsburgh
|13
|20
|293
|14.65
|Colorado St.
|12
|15
|212
|14.13
|South Carolina
|12
|22
|305
|13.86
|Mississippi St.
|13
|13
|179
|13.77
|Nebraska
|13
|25
|341
|13.64
|Temple
|12
|13
|174
|13.38
|Ohio
|13
|12
|160
|13.33
|Kent St.
|12
|16
|211
|13.19
|Duke
|14
|9
|116
|12.89
|Oklahoma
|13
|25
|318
|12.72
|Utah
|13
|24
|304
|12.67
|Michigan St.
|12
|12
|150
|12.50
|Miami
|16
|25
|307
|12.28
|Missouri
|13
|18
|218
|12.11
|Toledo
|13
|34
|411
|12.09
|Florida
|12
|12
|145
|12.08
|FIU
|13
|17
|204
|12.00
|Old Dominion
|13
|26
|305
|11.73
|Louisiana Tech
|13
|25
|293
|11.72
|Oregon
|15
|30
|350
|11.67
|BYU
|14
|26
|303
|11.65
|Florida St.
|12
|12
|139
|11.58
|Wyoming
|12
|21
|242
|11.52
|Notre Dame
|12
|19
|212
|11.16
|Southern Cal
|13
|8
|89
|11.12
|Ohio St.
|14
|20
|222
|11.10
|Georgia
|14
|22
|243
|11.05
|Wake Forest
|13
|23
|254
|11.04
|UCF
|12
|18
|196
|10.89
|South Alabama
|12
|12
|130
|10.83
|California
|13
|24
|259
|10.79
|Georgia Tech
|13
|15
|157
|10.47
|Buffalo
|12
|22
|229
|10.41
|Charlotte
|12
|10
|104
|10.40
|Appalachian St.
|13
|19
|197
|10.37
|Southern Miss.
|13
|19
|195
|10.26
|Tennessee
|13
|16
|164
|10.25
|Miami (Ohio)
|14
|19
|194
|10.21
|Arizona St.
|13
|13
|132
|10.15
|Arizona
|13
|20
|202
|10.10
|SMU
|13
|17
|168
|9.88
|Boston College
|12
|14
|137
|9.79
|Cincinnati
|13
|16
|156
|9.75
|Sam Houston St.
|12
|13
|125
|9.62
|UAB
|12
|12
|115
|9.58
|Washington
|13
|18
|171
|9.50
|South Florida
|13
|24
|225
|9.38
|Marshall
|12
|22
|206
|9.36
|San Diego St.
|13
|33
|309
|9.36
|Kennesaw St.
|14
|25
|234
|9.36
|LSU
|13
|17
|158
|9.29
|Alabama
|15
|26
|240
|9.23
|E. Michigan
|12
|6
|55
|9.17
|N. Illinois
|12
|10
|91
|9.10
|Navy
|13
|7
|63
|9.00
|West Virginia
|12
|12
|106
|8.83
|TCU
|13
|9
|79
|8.78
|Virginia
|14
|33
|289
|8.76
|Tulsa
|12
|11
|96
|8.73
|Fresno St.
|13
|21
|181
|8.62
|James Madison
|14
|23
|197
|8.57
|Texas Tech
|14
|30
|255
|8.50
|Wisconsin
|12
|11
|93
|8.45
|Memphis
|13
|15
|125
|8.33
|Uconn
|13
|18
|150
|8.33
|Army
|13
|10
|83
|8.30
|Louisiana-Monroe
|12
|12
|98
|8.17
|North Carolina
|12
|17
|137
|8.06
|Oregon St.
|12
|10
|80
|8.00
|Vanderbilt
|13
|13
|103
|7.92
|Baylor
|12
|18
|141
|7.83
|Virginia Tech
|12
|18
|139
|7.72
|Penn St.
|13
|19
|146
|7.68
|Cent. Michigan
|13
|9
|69
|7.67
|Nevada
|12
|18
|137
|7.61
|Mississippi
|15
|16
|119
|7.44
|UNLV
|14
|14
|103
|7.36
|Clemson
|13
|18
|131
|7.28
|UTEP
|12
|24
|174
|7.25
|Colorado
|12
|11
|79
|7.18
|San Jose St.
|12
|8
|57
|7.12
|Arkansas
|12
|18
|128
|7.11
|Coastal Carolina
|13
|20
|138
|6.90
|Middle Tennessee
|12
|16
|109
|6.81
|Arkansas St.
|13
|25
|170
|6.80
|Kansas
|12
|20
|134
|6.70
|Georgia Southern
|13
|11
|73
|6.64
|UTSA
|13
|19
|122
|6.42
|Hawaii
|13
|12
|77
|6.42
|East Carolina
|13
|13
|83
|6.38
|Houston
|13
|21
|128
|6.10
|Missouri St.
|13
|16
|97
|6.06
|Maryland
|12
|18
|109
|6.06
|Minnesota
|13
|20
|120
|6.00
|Syracuse
|12
|10
|58
|5.80
|Bowling Green
|12
|19
|109
|5.74
|Boise St.
|14
|13
|73
|5.62
|W. Michigan
|14
|19
|106
|5.58
|North Texas
|14
|18
|98
|5.44
|New Mexico St.
|12
|17
|92
|5.41
|Stanford
|12
|7
|37
|5.29
|Jacksonville St.
|14
|9
|47
|5.22
|UCLA
|12
|9
|47
|5.22
|Troy
|14
|19
|98
|5.16
|Texas State
|13
|14
|72
|5.14
|Rice
|13
|8
|39
|4.88
|Umass
|12
|9
|43
|4.78
|Akron
|12
|10
|47
|4.70
|Tulane
|14
|13
|61
|4.69
|Kansas St.
|12
|15
|70
|4.67
|New Mexico
|13
|13
|58
|4.46
|Oklahoma St.
|12
|19
|83
|4.37
|Utah St.
|13
|14
|60
|4.29
|NC State
|13
|14
|59
|4.21
|Michigan
|13
|18
|75
|4.17
|Kentucky
|12
|13
|53
|4.08
|Auburn
|12
|16
|60
|3.75
|Purdue
|12
|8
|26
|3.25
|Liberty
|12
|12
|36
|3.00
|Air Force
|12
|3
|8
|2.67
|Louisiana-Lafayette
|13
|12
|29
|2.42
|Ball St.
|12
|12
|25
|2.08
|Northwestern
|13
|15
|27
|1.80
|W. Kentucky
|13
|5
|9
|1.80
|Georgia St.
|12
|8
|10
|1.25
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.