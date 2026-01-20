NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|FAU
|12
|582
|385
|20
|4,082
|28
|340.17
|North Texas
|14
|475
|325
|9
|4,452
|35
|318.00
|Mississippi
|15
|523
|340
|8
|4,700
|26
|313.33
|Baylor
|12
|511
|309
|12
|3,715
|31
|309.58
|Southern Cal
|13
|420
|280
|10
|3,848
|26
|296.00
|Tennessee
|13
|437
|292
|10
|3,807
|26
|292.85
|Delaware
|13
|540
|337
|8
|3,802
|24
|292.46
|Hawaii
|13
|540
|350
|12
|3,778
|30
|290.62
|TCU
|13
|460
|306
|15
|3,771
|30
|290.08
|Vanderbilt
|13
|400
|279
|8
|3,738
|30
|287.54
|Duke
|14
|506
|336
|6
|3,995
|34
|285.36
|Uconn
|13
|453
|308
|1
|3,695
|30
|284.23
|SMU
|13
|460
|305
|13
|3,680
|26
|283.08
|San Jose St.
|12
|490
|273
|17
|3,387
|17
|282.25
|Boston College
|12
|454
|287
|12
|3,362
|20
|280.17
|Missouri St.
|13
|435
|277
|11
|3,636
|30
|279.69
|Texas Tech
|14
|486
|319
|10
|3,899
|33
|278.50
|South Florida
|13
|405
|269
|11
|3,596
|33
|276.62
|California
|13
|506
|323
|10
|3,593
|20
|276.38
|Pittsburgh
|13
|464
|289
|15
|3,553
|29
|273.31
|East Carolina
|13
|440
|285
|6
|3,545
|22
|272.69
|W. Kentucky
|13
|495
|325
|13
|3,538
|21
|272.15
|Ohio St.
|14
|408
|313
|8
|3,755
|33
|268.21
|Clemson
|13
|475
|309
|7
|3,481
|22
|267.77
|Middle Tennessee
|12
|500
|298
|7
|3,193
|23
|266.08
|Rutgers
|12
|379
|234
|7
|3,193
|22
|266.08
|Southern Miss.
|13
|454
|289
|11
|3,458
|26
|266.00
|UAB
|12
|437
|287
|15
|3,187
|20
|265.58
|Georgia Tech
|13
|394
|275
|7
|3,429
|16
|263.77
|Alabama
|15
|523
|343
|5
|3,953
|32
|263.53
|Arkansas
|12
|381
|231
|11
|3,155
|22
|262.92
|Texas A&M
|13
|408
|248
|14
|3,378
|26
|259.85
|Arkansas St.
|13
|509
|335
|12
|3,374
|20
|259.54
|Appalachian St.
|13
|508
|299
|15
|3,336
|23
|256.62
|Maryland
|12
|491
|284
|9
|3,068
|18
|255.67
|Arizona
|13
|447
|281
|8
|3,318
|29
|255.23
|Notre Dame
|12
|323
|217
|6
|3,061
|25
|255.08
|Georgia St.
|12
|475
|288
|11
|3,049
|22
|254.08
|Oregon
|15
|437
|313
|10
|3,804
|31
|253.60
|Florida St.
|12
|339
|200
|9
|3,041
|20
|253.42
|Miami
|16
|495
|355
|12
|4,051
|32
|253.19
|UNLV
|14
|424
|279
|9
|3,512
|24
|250.86
|Texas
|13
|421
|258
|7
|3,259
|28
|250.69
|Texas State
|13
|361
|253
|7
|3,259
|21
|250.62
|New Mexico St.
|12
|472
|276
|16
|3,004
|17
|250.33
|UTSA
|13
|448
|299
|7
|3,219
|34
|247.62
|Georgia Southern
|13
|432
|272
|9
|3,216
|26
|247.31
|Utah St.
|13
|403
|242
|5
|3,211
|26
|247.00
|NC State
|13
|413
|280
|10
|3,194
|26
|245.69
|Tulane
|14
|425
|262
|9
|3,432
|18
|245.14
|Boise St.
|14
|472
|274
|14
|3,429
|23
|244.93
|Washington
|13
|370
|255
|8
|3,178
|26
|244.46
|Kennesaw St.
|14
|423
|260
|11
|3,403
|26
|243.07
|Mississippi St.
|13
|389
|243
|9
|3,135
|20
|241.15
|Virginia
|14
|492
|315
|10
|3,348
|18
|239.14
|Indiana
|16
|406
|292
|7
|3,826
|46
|239.12
|Toledo
|13
|399
|256
|10
|3,095
|27
|238.08
|Wake Forest
|13
|406
|232
|11
|3,090
|18
|237.69
|Oklahoma
|13
|431
|265
|11
|3,066
|17
|235.85
|Illinois
|13
|372
|251
|6
|3,065
|23
|235.77
|E. Michigan
|12
|404
|247
|11
|2,817
|18
|234.75
|Cincinnati
|13
|365
|225
|6
|3,006
|30
|231.23
|LSU
|13
|443
|291
|7
|2,984
|20
|229.54
|Buffalo
|12
|412
|235
|14
|2,748
|19
|229.00
|Memphis
|13
|412
|278
|9
|2,969
|17
|228.38
|Oregon St.
|12
|431
|260
|13
|2,710
|14
|225.83
|South Carolina
|12
|342
|209
|11
|2,703
|13
|225.25
|Nebraska
|13
|378
|260
|7
|2,920
|23
|224.62
|Arizona St.
|13
|430
|251
|9
|2,908
|20
|223.69
|Michigan St.
|12
|378
|240
|6
|2,672
|20
|222.67
|Tulsa
|12
|409
|241
|10
|2,669
|15
|222.42
|Kansas
|12
|345
|211
|8
|2,667
|23
|222.25
|Stanford
|12
|391
|224
|12
|2,664
|14
|222.00
|Iowa St.
|12
|347
|210
|9
|2,657
|16
|221.42
|BYU
|14
|403
|257
|7
|3,096
|15
|221.14
|UCF
|12
|403
|250
|12
|2,649
|12
|220.75
|Louisville
|13
|418
|268
|9
|2,868
|18
|220.62
|Georgia
|14
|417
|287
|7
|3,083
|25
|220.21
|Akron
|12
|404
|209
|9
|2,628
|20
|219.00
|Syracuse
|12
|409
|231
|15
|2,607
|17
|217.25
|Purdue
|12
|405
|238
|13
|2,606
|15
|217.17
|Houston
|13
|376
|241
|10
|2,819
|26
|216.85
|Utah
|13
|373
|234
|5
|2,816
|27
|216.62
|Old Dominion
|13
|333
|191
|10
|2,813
|21
|216.38
|Colorado St.
|12
|394
|243
|12
|2,591
|15
|215.92
|UTEP
|12
|411
|224
|20
|2,588
|21
|215.67
|FIU
|13
|429
|257
|13
|2,800
|20
|215.38
|James Madison
|14
|385
|225
|10
|2,956
|26
|211.14
|Washington St.
|13
|409
|262
|15
|2,737
|19
|210.54
|Troy
|14
|434
|251
|12
|2,929
|20
|209.21
|Marshall
|12
|335
|218
|6
|2,489
|18
|207.42
|New Mexico
|13
|350
|227
|10
|2,662
|17
|204.77
|Florida
|12
|374
|234
|14
|2,455
|18
|204.58
|Charlotte
|12
|380
|225
|13
|2,448
|14
|204.00
|Colorado
|12
|358
|210
|11
|2,434
|17
|202.83
|Kentucky
|12
|368
|229
|14
|2,423
|15
|201.92
|Kansas St.
|12
|343
|204
|7
|2,385
|18
|198.75
|Temple
|12
|347
|214
|2
|2,369
|28
|197.42
|Auburn
|12
|362
|221
|4
|2,365
|11
|197.08
|Kent St.
|12
|293
|163
|6
|2,365
|20
|197.08
|Liberty
|12
|316
|174
|13
|2,346
|11
|195.50
|Minnesota
|13
|399
|251
|7
|2,469
|19
|189.92
|West Virginia
|12
|327
|192
|11
|2,267
|10
|188.83
|Missouri
|13
|362
|229
|11
|2,444
|15
|188.00
|Penn St.
|13
|339
|226
|7
|2,441
|16
|187.77
|Miami (Ohio)
|14
|371
|183
|11
|2,622
|17
|187.29
|Michigan
|13
|340
|202
|10
|2,428
|11
|186.77
|Northwestern
|13
|378
|224
|13
|2,417
|17
|185.92
|Fresno St.
|13
|374
|240
|13
|2,379
|14
|185.00
|Ohio
|13
|312
|192
|11
|2,394
|14
|184.15
|Sam Houston St.
|12
|389
|213
|10
|2,209
|12
|184.08
|North Carolina
|12
|355
|227
|6
|2,207
|13
|183.83
|Wyoming
|12
|385
|215
|12
|2,196
|13
|183.00
|South Alabama
|12
|310
|212
|6
|2,174
|13
|181.17
|UCLA
|12
|362
|229
|7
|2,163
|15
|180.25
|Oklahoma St.
|12
|366
|210
|10
|2,089
|7
|174.08
|Coastal Carolina
|13
|399
|218
|13
|2,204
|16
|169.54
|Cent. Michigan
|13
|255
|176
|7
|2,172
|16
|167.08
|Virginia Tech
|12
|320
|180
|9
|1,996
|17
|166.33
|Umass
|12
|415
|223
|9
|1,981
|8
|165.08
|Louisiana Tech
|13
|314
|195
|10
|2,129
|8
|163.77
|Jacksonville St.
|14
|328
|195
|6
|2,268
|13
|162.00
|Louisiana-Lafayette
|13
|343
|187
|14
|2,105
|12
|161.92
|Louisiana-Monroe
|12
|303
|172
|12
|1,925
|15
|160.42
|San Diego St.
|13
|289
|166
|10
|2,050
|10
|157.69
|Bowling Green
|12
|286
|166
|12
|1,815
|13
|151.25
|Nevada
|12
|306
|181
|17
|1,784
|10
|148.67
|Air Force
|12
|164
|97
|7
|1,742
|13
|145.17
|Iowa
|13
|286
|180
|8
|1,861
|12
|143.15
|W. Michigan
|14
|305
|185
|6
|1,939
|10
|138.50
|Ball St.
|12
|277
|156
|8
|1,656
|11
|138.00
|Wisconsin
|12
|272
|157
|13
|1,637
|9
|136.42
|Navy
|13
|182
|106
|6
|1,690
|12
|130.00
|N. Illinois
|12
|244
|129
|6
|1,186
|8
|98.83
|Rice
|13
|224
|148
|4
|1,269
|11
|97.62
|Army
|13
|127
|68
|5
|1,051
|6
|80.85
