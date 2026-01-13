Live Radio
NCAA FBS Team Passing Offense

The Associated Press

January 13, 2026, 11:15 AM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
FAU 12 582 385 20 4,082 28 340.17
North Texas 14 475 325 9 4,452 35 318.00
Mississippi 15 523 340 8 4,700 26 313.33
Baylor 12 511 309 12 3,715 31 309.58
Southern Cal 13 420 280 10 3,848 26 296.00
Tennessee 13 437 292 10 3,807 26 292.85
Delaware 13 540 337 8 3,802 24 292.46
Hawaii 13 540 350 12 3,778 30 290.62
TCU 13 460 306 15 3,771 30 290.08
Vanderbilt 13 400 279 8 3,738 30 287.54
Duke 14 506 336 6 3,995 34 285.36
Uconn 13 453 308 1 3,695 30 284.23
SMU 13 460 305 13 3,680 26 283.08
San Jose St. 12 490 273 17 3,387 17 282.25
Boston College 12 454 287 12 3,362 20 280.17
Missouri St. 13 435 277 11 3,636 30 279.69
Texas Tech 14 486 319 10 3,899 33 278.50
South Florida 13 405 269 11 3,596 33 276.62
California 13 506 323 10 3,593 20 276.38
Pittsburgh 13 464 289 15 3,553 29 273.31
East Carolina 13 440 285 6 3,545 22 272.69
W. Kentucky 13 495 325 13 3,538 21 272.15
Ohio St. 14 408 313 8 3,755 33 268.21
Clemson 13 475 309 7 3,481 22 267.77
Middle Tennessee 12 500 298 7 3,193 23 266.08
Rutgers 12 379 234 7 3,193 22 266.08
Southern Miss. 13 454 289 11 3,458 26 266.00
UAB 12 437 287 15 3,187 20 265.58
Georgia Tech 13 394 275 7 3,429 16 263.77
Alabama 15 523 343 5 3,953 32 263.53
Arkansas 12 381 231 11 3,155 22 262.92
Texas A&M 13 408 248 14 3,378 26 259.85
Arkansas St. 13 509 335 12 3,374 20 259.54
Appalachian St. 13 508 299 15 3,336 23 256.62
Maryland 12 491 284 9 3,068 18 255.67
Arizona 13 447 281 8 3,318 29 255.23
Notre Dame 12 323 217 6 3,061 25 255.08
Miami 15 463 336 11 3,819 31 254.60
Georgia St. 12 475 288 11 3,049 22 254.08
Oregon 15 437 313 10 3,804 31 253.60
Florida St. 12 339 200 9 3,041 20 253.42
UNLV 14 424 279 9 3,512 24 250.86
Texas 13 421 258 7 3,259 28 250.69
Texas State 13 361 253 7 3,259 21 250.62
New Mexico St. 12 472 276 16 3,004 17 250.33
UTSA 13 448 299 7 3,219 34 247.62
Georgia Southern 13 432 272 9 3,216 26 247.31
Utah St. 13 403 242 5 3,211 26 247.00
NC State 13 413 280 10 3,194 26 245.69
Tulane 14 425 262 9 3,432 18 245.14
Boise St. 14 472 274 14 3,429 23 244.93
Washington 13 370 255 8 3,178 26 244.46
Kennesaw St. 14 423 260 11 3,403 26 243.07
Indiana 15 379 276 7 3,640 46 242.67
Mississippi St. 13 389 243 9 3,135 20 241.15
Virginia 14 492 315 10 3,348 18 239.14
Toledo 13 399 256 10 3,095 27 238.08
Wake Forest 13 406 232 11 3,090 18 237.69
Oklahoma 13 431 265 11 3,066 17 235.85
Illinois 13 372 251 6 3,065 23 235.77
E. Michigan 12 404 247 11 2,817 18 234.75
Cincinnati 13 365 225 6 3,006 30 231.23
LSU 13 443 291 7 2,984 20 229.54
Buffalo 12 412 235 14 2,748 19 229.00
Memphis 13 412 278 9 2,969 17 228.38
Oregon St. 12 431 260 13 2,710 14 225.83
South Carolina 12 342 209 11 2,703 13 225.25
Nebraska 13 378 260 7 2,920 23 224.62
Arizona St. 13 430 251 9 2,908 20 223.69
Michigan St. 12 378 240 6 2,672 20 222.67
Tulsa 12 409 241 10 2,669 15 222.42
Kansas 12 345 211 8 2,667 23 222.25
Stanford 12 391 224 12 2,664 14 222.00
Iowa St. 12 347 210 9 2,657 16 221.42
BYU 14 403 257 7 3,096 15 221.14
UCF 12 403 250 12 2,649 12 220.75
Louisville 13 418 268 9 2,868 18 220.62
Georgia 14 417 287 7 3,083 25 220.21
Akron 12 404 209 9 2,628 20 219.00
Syracuse 12 409 231 15 2,607 17 217.25
Purdue 12 405 238 13 2,606 15 217.17
Houston 13 376 241 10 2,819 26 216.85
Utah 13 373 234 5 2,816 27 216.62
Old Dominion 13 333 191 10 2,813 21 216.38
Colorado St. 12 394 243 12 2,591 15 215.92
UTEP 12 411 224 20 2,588 21 215.67
FIU 13 429 257 13 2,800 20 215.38
James Madison 14 385 225 10 2,956 26 211.14
Washington St. 13 409 262 15 2,737 19 210.54
Troy 14 434 251 12 2,929 20 209.21
Marshall 12 335 218 6 2,495 18 207.42
New Mexico 13 350 227 10 2,662 17 204.77
Florida 12 374 234 14 2,455 18 204.58
Charlotte 12 380 225 13 2,448 14 204.00
Colorado 12 358 210 11 2,434 17 202.83
Kentucky 12 368 229 14 2,423 15 201.92
Kansas St. 12 343 204 7 2,385 18 198.75
Temple 12 347 214 2 2,369 28 197.42
Auburn 12 362 221 4 2,365 11 197.08
Kent St. 12 293 163 6 2,365 20 197.08
Liberty 12 316 174 13 2,346 11 195.50
Minnesota 13 399 251 7 2,469 19 189.92
West Virginia 12 327 192 11 2,267 10 188.83
Missouri 13 362 229 11 2,444 15 188.00
Penn St. 13 339 226 7 2,441 16 187.77
Miami (Ohio) 14 371 183 11 2,622 17 187.29
Michigan 13 340 202 10 2,428 11 186.77
Northwestern 13 378 224 13 2,417 17 185.92
Fresno St. 13 374 240 13 2,379 14 185.00
Ohio 13 312 192 11 2,394 14 184.15
Sam Houston St. 12 389 213 10 2,209 12 184.08
North Carolina 12 355 227 6 2,207 13 183.83
Wyoming 12 385 215 12 2,196 13 183.00
South Alabama 12 310 212 6 2,174 13 181.17
UCLA 12 362 229 7 2,163 15 180.25
Oklahoma St. 12 366 210 10 2,089 7 174.08
Coastal Carolina 13 399 218 13 2,204 16 169.54
Cent. Michigan 13 255 176 7 2,172 16 167.08
Virginia Tech 12 320 180 9 1,996 17 166.33
Umass 12 415 223 9 1,981 8 165.08
Louisiana Tech 13 314 195 10 2,129 8 163.77
Jacksonville St. 14 328 195 6 2,268 13 162.00
Louisiana-Lafayette 13 343 187 14 2,105 12 161.92
Louisiana-Monroe 12 303 172 12 1,925 15 160.42
San Diego St. 13 289 166 10 2,050 10 157.69
Bowling Green 12 286 166 12 1,815 13 151.25
Nevada 12 306 181 17 1,784 10 148.67
Air Force 12 164 97 7 1,742 13 145.17
Iowa 13 286 180 8 1,861 12 143.15
W. Michigan 14 305 185 6 1,939 10 138.50
Ball St. 12 277 156 8 1,656 11 138.00
Wisconsin 12 272 157 13 1,637 9 136.42
Navy 13 182 106 6 1,690 12 130.00
N. Illinois 12 244 129 6 1,186 8 98.83
Rice 13 224 148 4 1,269 11 97.62
Army 13 127 68 5 1,051 6 80.85

Sports
