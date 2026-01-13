Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Net Punting

NCAA FBS Team Net Punting

The Associated Press

January 13, 2026, 11:14 AM

Net Punting

G Yds Punts Net
Baylor 12 1267 27 45.00
Colorado St. 12 2811 59 44.08
Mississippi 15 1885 41 43.63
Georgia 14 2382 52 43.54
Notre Dame 12 1114 25 43.32
Louisiana Tech 13 3065 66 43.18
W. Kentucky 13 2756 57 43.18
Vanderbilt 13 1219 26 43.08
Georgia Tech 13 1629 34 43.03
New Mexico 13 1863 41 43.02
Troy 14 3137 69 42.62
Penn St. 13 1749 38 42.55
Oklahoma St. 12 3027 66 42.38
South Carolina 12 2347 53 42.26
Kansas 12 1936 43 42.16
Tennessee 13 1716 39 42.08
Syracuse 12 2859 62 42.06
Buffalo 12 2909 65 41.88
Rutgers 12 1460 33 41.85
San Diego St. 13 3109 66 41.85
Duke 14 1963 45 41.76
Temple 12 2615 62 41.71
Cincinnati 13 1861 41 41.71
Memphis 13 1989 46 41.46
Air Force 12 1024 23 41.43
Mississippi St. 13 2661 58 41.40
Tulane 14 2267 49 41.31
Purdue 12 2162 50 41.26
Umass 12 3211 70 41.26
Appalachian St. 13 2454 56 41.18
FAU 12 1261 28 41.11
Tulsa 12 2066 48 41.08
Florida St. 12 1197 28 41.07
UTEP 12 2862 62 41.06
Nevada 12 2196 49 40.96
Iowa St. 12 1812 43 40.86
Miami 15 2164 49 40.84
Ohio St. 14 1274 30 40.83
Army 13 1380 32 40.78
Auburn 12 2060 49 40.65
Florida 12 2202 50 40.64
Pittsburgh 13 2253 51 40.47
Marshall 12 2550 57 40.40
Texas Tech 14 1945 45 40.36
Hawaii 13 2266 49 40.35
UNLV 14 2032 47 40.28
Sam Houston St. 12 2754 64 40.25
Uconn 13 2247 51 40.22
Rice 13 3074 69 40.14
Boise St. 14 2440 56 40.11
Utah 13 1609 38 40.05
E. Michigan 12 2292 50 40.00
Middle Tennessee 12 2971 67 40.00
Maryland 12 2473 56 39.96
New Mexico St. 12 2592 61 39.95
Georgia Southern 13 2397 56 39.79
North Carolina 12 2390 56 39.79
Northwestern 13 1619 37 39.68
Arkansas 12 1569 35 39.54
BYU 14 1744 41 39.54
Arkansas St. 13 2438 59 39.51
Navy 13 1647 37 39.49
Miami (Ohio) 14 2663 64 39.47
Fresno St. 13 2096 52 39.46
Oklahoma 13 2840 63 39.46
Clemson 13 2169 54 39.39
UTSA 13 2508 55 39.38
Utah St. 13 2880 68 39.34
Illinois 13 1580 37 39.32
Stanford 12 2559 58 39.24
Iowa 13 1862 44 39.23
Wyoming 12 2997 67 39.21
Kansas St. 12 2041 48 39.19
Indiana 15 1588 38 39.13
Minnesota 13 2768 65 39.12
Kentucky 12 2226 51 39.06
West Virginia 12 2803 66 38.95
W. Michigan 14 2417 57 38.91
Boston College 12 2053 51 38.86
San Jose St. 12 1777 39 38.82
Texas A&M 13 2213 52 38.79
Alabama 15 2201 53 38.62
Texas State 13 1587 39 38.62
Oregon 15 1470 36 38.61
Kennesaw St. 14 2636 66 38.55
NC State 13 2478 57 38.54
Texas 13 2627 60 38.53
Michigan St. 12 2535 55 38.47
SMU 13 2337 55 38.40
Michigan 13 1793 42 38.36
Nebraska 13 1459 37 38.27
Virginia 14 2294 49 38.24
Liberty 12 1934 46 38.20
Louisiana-Lafayette 13 2238 54 38.19
Georgia St. 12 2474 55 38.15
N. Illinois 12 2516 61 38.07
LSU 13 2840 63 38.05
Missouri 13 1874 45 38.02
FIU 13 2337 56 38.00
Cent. Michigan 13 2342 57 37.88
Arizona 13 1741 42 37.83
Charlotte 12 3042 73 37.75
UCLA 12 1916 46 37.74
California 13 2453 60 37.73
Washington St. 13 2197 55 37.69
Colorado 12 2839 67 37.66
Virginia Tech 12 2138 48 37.31
Wisconsin 12 2761 65 37.31
Louisville 13 2228 57 37.30
North Texas 14 1295 32 37.28
South Florida 13 1940 46 37.11
Ball St. 12 2847 71 37.07
TCU 13 1935 47 37.06
Jacksonville St. 14 2380 60 36.88
Southern Cal 13 1010 24 36.88
East Carolina 13 1909 48 36.83
Southern Miss. 13 2495 64 36.77
James Madison 14 1946 50 36.70
Toledo 13 2591 65 36.63
Ohio 13 1748 43 36.60
Old Dominion 13 1881 48 36.50
South Alabama 12 1979 49 36.35
Coastal Carolina 13 3116 74 36.05
Akron 12 2534 61 36.05
UCF 12 1952 48 35.98
Houston 13 2336 54 35.87
Delaware 13 1779 46 35.85
Bowling Green 12 2490 61 35.66
Louisiana-Monroe 12 2331 60 35.13
Wake Forest 13 2402 64 34.89
Washington 13 1364 34 34.59
Missouri St. 13 2499 62 34.44
UAB 12 1272 31 33.97
Kent St. 12 2450 64 33.94
Arizona St. 13 1906 49 33.31
Oregon St. 12 2916 69 33.06

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up