NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|B.Brown, South Florida
|12
|516
|4166
|347.2
|D.Pavia, Vanderbilt
|13
|545
|4401
|338.5
|H.King, Georgia Tech
|12
|546
|3920
|326.7
|S.Angeli, Syracuse
|4
|179
|1284
|321.0
|D.Mestemaker, North Texas
|14
|520
|4468
|319.1
|S.Robertson, Baylor
|12
|560
|3698
|308.2
|C.Veltkamp, FAU
|12
|596
|3686
|307.2
|B.Jackson, Texas State
|13
|526
|3967
|305.2
|C.Joseph, Old Dominion
|12
|449
|3631
|302.6
|N.Minicucci, Delaware
|13
|624
|3918
|301.4
|J.Fagnano, Uconn
|12
|460
|3577
|298.1
|T.Chambliss, Mississippi
|15
|578
|4464
|297.6
|J.Maiava, Southern Cal
|13
|457
|3868
|297.5
|J.Hoover, TCU
|11
|427
|3272
|297.5
|A.Colandrea, UNLV
|14
|544
|4108
|293.4
|M.Alejado, Hawaii
|11
|511
|3211
|291.9
|K.Houser, East Carolina
|12
|493
|3493
|291.1
|J.Raynor, Arkansas St.
|13
|655
|3784
|291.1
|T.Green, Arkansas
|12
|465
|3491
|290.9
|W.Eget, San Jose St.
|11
|427
|3145
|285.9
|K.Jennings, SMU
|13
|524
|3696
|284.3
|D.Williams, Washington
|13
|497
|3676
|282.8
|J.Aguilar, Tennessee
|13
|475
|3666
|282.0
|M.Reed, Texas A&M
|13
|481
|3662
|281.7
|B.Sorsby, Cincinnati
|12
|436
|3380
|281.7
|D.Mensah, Duke
|14
|559
|3941
|281.5
|D.Dampier, Utah
|12
|480
|3325
|277.1
|T.Castellanos, Florida St.
|12
|446
|3317
|276.4
|J.Mateer, Oklahoma
|12
|546
|3316
|276.3
|S.Leavitt, Arizona St.
|7
|312
|1934
|276.3
|A.Manning, Texas
|13
|496
|3562
|274.0
|B.Barnes, Utah St.
|13
|545
|3543
|272.5
|B.Braxton, Southern Miss.
|12
|498
|3268
|272.3
|M.Washington, Maryland
|12
|529
|3266
|272.2
|J.Retzlaff, Tulane
|14
|520
|3802
|271.6
|A.Daniels, Auburn
|4
|182
|1077
|269.2
|J.Clark, Missouri St.
|12
|470
|3228
|269.0
|M.McIvor, W. Kentucky
|8
|312
|2138
|267.2
|N.Fifita, Arizona
|13
|544
|3450
|265.4
|C.Weigman, Houston
|13
|526
|3411
|262.4
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|12
|464
|3098
|258.2
|B.Lewis, Memphis
|13
|520
|3342
|257.1
|J.Sagapolutele, California
|13
|552
|3340
|256.9
|C.Bailey, NC State
|13
|486
|3320
|255.4
|J.Sayin, Ohio St.
|14
|433
|3566
|254.7
|B.Bachmeier, BYU
|14
|534
|3560
|254.3
|C.Klubnik, Clemson
|12
|475
|3037
|253.1
|R.Ashford, Wake Forest
|12
|452
|3026
|252.2
|P.Navarro, Ohio
|13
|463
|3261
|250.8
|N.Kim, E. Michigan
|12
|481
|3003
|250.2
|L.Altmyer, Illinois
|13
|465
|3249
|249.9
|J.French, Georgia Southern
|13
|522
|3244
|249.5
|D.Moore, Oregon
|15
|485
|3721
|248.1
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|11
|416
|2703
|245.7
|A.Odom, Kennesaw St.
|12
|411
|2941
|245.1
|J.Daniels, Kansas
|12
|436
|2935
|244.6
|M.Heintschel, Pittsburgh
|10
|402
|2442
|244.2
|T.Simpson, Alabama
|15
|563
|3660
|244.0
|A.Barnett, James Madison
|14
|497
|3395
|242.5
|J.Kitna, UAB
|10
|371
|2422
|242.2
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|9
|418
|2170
|241.1
|C.Beck, Miami
|16
|529
|3856
|241.0
|T.Roberson, Buffalo
|11
|440
|2648
|240.7
|G.Stockton, Georgia
|14
|515
|3356
|239.7
|A.Johnson, Kansas St.
|12
|450
|2862
|238.5
|F.Mendoza, Indiana
|16
|469
|3811
|238.2
|B.Finley, Akron
|11
|431
|2609
|237.2
|B.Hayes, Tulsa
|10
|411
|2346
|234.6
|R.Gagliano, Middle Tennessee
|5
|174
|1171
|234.2
|O.McCown, UTSA
|13
|455
|3019
|232.2
|C.Morris, Virginia
|14
|500
|3245
|231.8
|B.Horvath, Navy
|12
|384
|2780
|231.7
|C.Carr, Notre Dame
|12
|334
|2774
|231.2
|D.Finn, Miami (Ohio)
|8
|270
|1846
|230.8
|L.Sellers, South Carolina
|12
|442
|2707
|225.6
|R.Becht, Iowa St.
|12
|425
|2700
|225.0
|Z.Eckhaus, Washington St.
|11
|421
|2465
|224.1
|B.Pribula, Missouri
|10
|365
|2238
|223.8
|B.Shapen, Mississippi St.
|11
|414
|2461
|223.7
|L.Fife, New Mexico St.
|10
|445
|2233
|223.3
|B.Morton, Texas Tech
|12
|375
|2667
|222.2
|E.Vasko, Liberty
|10
|366
|2219
|221.9
|L.Szarka, Air Force
|10
|310
|2216
|221.6
|T.Gleason, Toledo
|12
|366
|2659
|221.6
|N.Iamaleava, UCLA
|11
|435
|2433
|221.2
|M.Madsen, Boise St.
|11
|359
|2415
|219.5
|M.Moss, Louisville
|12
|434
|2614
|217.8
|B.Underwood, Michigan
|13
|423
|2820
|216.9
|E.Warner, Fresno St.
|10
|329
|2151
|215.1
|K.Drones, Virginia Tech
|12
|485
|2563
|213.6
|D.Raiola, Nebraska
|9
|296
|1913
|212.6
|D.Allar, Penn St.
|6
|195
|1272
|212.0
|A.Swann, Appalachian St.
|7
|242
|1483
|211.9
|G.Nussmeier, LSU
|9
|317
|1870
|207.8
|C.Boley, Kentucky
|11
|367
|2245
|204.1
|T.Jackson, UCF
|11
|369
|2236
|203.3
|J.Layne, New Mexico
|13
|414
|2638
|202.9
|S.Locklear, UTEP
|9
|314
|1814
|201.6
|C.Harrell, Charlotte
|4
|124
|804
|201.0
|D.Lagway, Florida
|12
|408
|2400
|200.0
|B.Davenport, South Alabama
|12
|410
|2398
|199.8
|D.Lonergan, Boston College
|10
|320
|1988
|198.8
|H.Watson, Sam Houston St.
|7
|256
|1384
|197.7
|B.Lowry, W. Michigan
|14
|465
|2766
|197.6
|K.Salter, Colorado
|9
|307
|1770
|196.7
|R.Browne, Purdue
|12
|404
|2349
|195.8
|N.Marchiol, West Virginia
|4
|138
|776
|194.0
|E.Simon, Temple
|12
|389
|2289
|190.8
|M.Nelson, UTEP
|6
|213
|1143
|190.5
|B.Baker, Louisiana Tech
|8
|228
|1511
|188.9
|D.DeShields, Kent St.
|11
|301
|2066
|187.8
|L.Winfield, Louisiana-Lafayette
|12
|368
|2222
|185.2
|C.Creel, Jacksonville St.
|14
|393
|2589
|184.9
|P.Stone, Northwestern
|13
|420
|2403
|184.8
|K.Kelly, Ball St.
|12
|483
|2168
|180.7
|A.Chiles, Michigan St.
|9
|284
|1619
|179.9
|J.Sims, Arizona St.
|10
|288
|1797
|179.7
|B.Gulbranson, Stanford
|9
|293
|1612
|179.1
|G.James, Boston College
|7
|205
|1253
|179.0
|Z.Flores, Oklahoma St.
|9
|318
|1607
|178.6
|M.Gronowski, Iowa
|13
|392
|2286
|175.8
|M.Murphy, Oregon St.
|10
|300
|1747
|174.7
|D.Lindsey, Minnesota
|13
|423
|2263
|174.1
|G.Lopez, North Carolina
|11
|347
|1880
|170.9
|T. Finley, Georgia St.
|7
|229
|1193
|170.4
|K.Jenkins, FIU
|11
|314
|1874
|170.4
|G.Crowder, Troy
|8
|253
|1357
|169.6
|J.Kohl, Appalachian St.
|9
|246
|1515
|168.3
|E.Holstein, Pittsburgh
|7
|161
|1169
|167.0
|M.Van Buren, LSU
|7
|199
|1139
|162.7
|J.Arnold, Auburn
|10
|327
|1620
|162.0
|K.Anderson, Wyoming
|12
|379
|1932
|161.0
|J.Denegal, San Diego St.
|12
|311
|1905
|158.8
|C.Brown, Georgia St.
|10
|246
|1556
|155.6
|R.Tisdale, W. Kentucky
|10
|264
|1540
|154.0
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|11
|313
|1689
|153.5
|D.Curry, Colorado St.
|5
|124
|765
|153.0
|J.Brousseau, Colorado St.
|9
|255
|1369
|152.1
|T.Kilcrease, Troy
|11
|338
|1663
|151.2
|S.Fox, West Virginia
|10
|254
|1477
|147.7
|C.Hellums, Army
|13
|391
|1917
|147.5
|T.Lateef, Nebraska
|7
|163
|1024
|146.3
|R.Collins, Syracuse
|8
|235
|1168
|146.0
|D.Pyne, Bowling Green
|6
|181
|868
|144.7
|J.Labas, Cent. Michigan
|13
|262
|1837
|141.3
|L.Weaver, Hawaii
|5
|132
|701
|140.2
|A.Damante, New Mexico St.
|5
|120
|696
|139.2
|E.Brown, Stanford
|5
|139
|694
|138.8
|J.Lewis, Colorado
|4
|118
|554
|138.5
|T.Gotkowski, Miami (Ohio)
|5
|117
|690
|138.0
|A.Milivojevic, Michigan St.
|9
|204
|1208
|134.2
|C.Jenkins, Rice
|12
|323
|1556
|129.7
|C.Cook, Jacksonville St.
|13
|295
|1659
|127.6
|A.Hardy, Missouri
|13
|256
|1649
|126.8
|J.Pesansky, FIU
|9
|202
|1138
|126.4
|L.Locke, Sam Houston St.
|6
|158
|750
|125.0
|J.Haynes, Michigan
|7
|121
|857
|122.4
|E.Dickens, Liberty
|11
|229
|1339
|121.7
|E.Johnson, Nebraska
|12
|251
|1451
|120.9
|G.Loftis, Charlotte
|11
|279
|1329
|120.8
|J.Holst, N. Illinois
|7
|184
|844
|120.6
|S.Collier, Coastal Carolina
|8
|148
|918
|114.8
|T.Hudson, Coastal Carolina
|11
|299
|1260
|114.5
|J.Love, Notre Dame
|12
|199
|1372
|114.3
|T.Kukuk, Louisiana Tech
|11
|203
|1249
|113.5
|C.Hawkins, North Texas
|13
|231
|1434
|110.3
|W.Hammond, Texas Tech
|9
|152
|979
|108.8
|K.Allen, Penn St.
|12
|210
|1303
|108.6
|S.Bangura, Ohio
|13
|241
|1392
|107.1
|C.Jones, Nevada
|10
|206
|1060
|106.0
|K.Lacy, Mississippi
|15
|306
|1567
|104.5
|D.Williams, Kennesaw St.
|9
|166
|940
|104.4
|E.Grunkemeyer, Penn St.
|10
|175
|1044
|104.4
|A.Raymond, Rutgers
|12
|244
|1241
|103.4
|K.Owens, FIU
|13
|213
|1334
|102.6
|L.Martin, BYU
|13
|236
|1305
|100.4
|L.Sutton, San Diego St.
|13
|254
|1297
|99.8
|D.O’Neil, Wisconsin
|7
|140
|693
|99.0
|K.Taylor, Mississippi St.
|11
|159
|1087
|98.8
|W.Knight, James Madison
|14
|207
|1373
|98.1
|J.Baugh, Florida
|12
|220
|1170
|97.5
|D.Richardson, Tulsa
|11
|212
|1065
|96.8
|A.Hairston, Umass
|10
|259
|960
|96.0
|G.Jordan, Umass
|7
|153
|668
|95.4
|C.Edwards, Uconn
|13
|210
|1240
|95.4
|R.Brown, Arizona St.
|12
|186
|1141
|95.1
|D.Coleman, Army
|6
|121
|570
|95.0
|R.Henry, UTSA
|11
|151
|1045
|95.0
|O.Arnold, Georgia Southern
|12
|146
|1117
|93.1
|D.Trayanum, Toledo
|11
|182
|1015
|92.3
|C.Purdy, Nevada
|12
|187
|1104
|92.0
|A.Hankerson, Oregon St.
|12
|247
|1086
|90.5
|K.Bullock, South Alabama
|12
|218
|1085
|90.4
|M.Washington, Arkansas
|12
|167
|1070
|89.2
|L.Pare, Texas State
|13
|210
|1128
|86.8
|C.Hansen, Iowa St.
|11
|187
|950
|86.4
|J.Gant, Akron
|12
|213
|1032
|86.0
|M.Fletcher, Miami
|14
|217
|1192
|85.1
|H.Smothers, NC State
|11
|161
|935
|85.0
|J.Marshall, Michigan
|11
|150
|932
|84.7
