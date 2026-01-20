Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Scoring

NCAA FBS Individual Scoring

The Associated Press

January 20, 2026, 11:16 AM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
C.Hawkins, North Texas 13 0 0 0 174 13.4
J.Love, Notre Dame 12 0 0 0 126 10.5
L.Carneiro, Mississippi 15 56 31 35 149 9.9
K.Lacy, Mississippi 15 0 0 0 144 9.6
T.Butkowski, Pittsburgh 11 44 20 23 103 9.4
C.Freeman, Uconn 13 52 23 26 121 9.3
K.Matsuzawa, Hawaii 13 40 27 29 121 9.3
E.Dickens, Liberty 11 0 0 0 102 9.3
A.Birr, Georgia Tech 13 45 25 29 120 9.2
T.Robles, Texas State 13 54 21 23 116 8.9
N.Radicic, Indiana 16 87 18 19 141 8.8
N.Gramatica, South Florida 13 60 18 24 113 8.7
W.Bettridge, Virginia 14 49 24 30 121 8.6
J.Haynes, Michigan 7 0 0 0 60 8.6
R.Sayeri, Southern Cal 13 48 21 25 111 8.5
J.Coleman, Washington 12 0 0 0 102 8.5
W.Ferrin, BYU 14 49 23 30 118 8.4
L.Quinn, Marshall 12 39 21 26 101 8.4
C.Hellums, Army 13 0 0 0 108 8.3
M.Shipley, Texas 13 48 20 24 108 8.3
P.Durkin, Tulane 14 42 25 28 116 8.3
C.Hawkins, Baylor 11 37 18 22 91 8.3
M.Petro, UTSA 13 56 17 20 107 8.2
T.Sandell, Oklahoma 13 35 24 27 107 8.2
D.Stevens, Iowa 13 42 22 28 107 8.2
M.Gilbert, Tennessee 13 64 14 19 106 8.2
K.Nguma, North Texas 13 70 12 13 106 8.2
E.Sanchez, Houston 13 43 21 26 106 8.2
B.Horvath, Navy 12 0 0 0 96 8.0
D.Olano, Illinois 13 44 20 23 104 8.0
C.Ranvier, Louisville 12 39 20 24 96 8.0
M.Salgado-Medina, Arizona 13 48 19 31 104 8.0
A.McPherson, Auburn 12 35 20 23 95 7.9
M.Gronowski, Iowa 13 0 0 0 102 7.8
B.Jackson, Texas State 13 0 0 0 102 7.8
D.Trayanum, Toledo 11 0 0 0 86 7.8
L.Szarka, Air Force 10 0 0 0 78 7.8
D.Curtis, Utah 13 71 11 15 101 7.8
D.Ramos, LSU 13 30 24 29 101 7.8
S.O’Haire, Maryland 12 29 21 24 92 7.7
S.Harrington, Texas Tech 14 42 22 28 107 7.6
M.Suarez, James Madison 14 65 14 19 107 7.6
J.Gomez, Arizona St. 13 33 22 30 99 7.6
B.Taylor, Vanderbilt 13 61 13 14 99 7.6
C.Van Andel, Arkansas St. 13 37 21 27 99 7.6
N.Mazzie, East Carolina 12 43 16 19 91 7.6
R.Barker, Penn St. 13 45 18 19 98 7.5
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 13 38 20 28 98 7.5
K.Allen, Penn St. 12 0 0 0 90 7.5
K.Bullock, South Alabama 12 0 0 0 90 7.5
E.Johnson, Nebraska 12 0 0 0 90 7.5
H.King, Georgia Tech 12 0 0 0 90 7.5
J.Price, Notre Dame 12 0 0 0 90 7.5
A.Raymond, Rutgers 12 0 0 0 90 7.5
P.Woodring, Georgia 14 54 17 19 105 7.5
D.Lynch, Fresno St. 13 34 21 27 97 7.5
J.Fielding, Ohio St. 14 56 16 20 104 7.4
M.Schramm, Akron 7 17 12 13 52 7.4
S.Starzyk, Arkansas 12 47 14 18 89 7.4
S.Bangura, Ohio 13 0 0 0 96 7.4
D.Bishop, Tennessee 13 0 0 0 96 7.4
C.Cook, Jacksonville St. 13 0 0 0 96 7.4
D.De Freitas, Appalachian St. 13 33 21 27 96 7.4
C.Edwards, Uconn 13 0 0 0 96 7.4
A.Hardy, Missouri 13 0 0 0 96 7.4
G.Rippa, Jacksonville St. 14 40 21 28 103 7.4
R.Villela, UNLV 14 58 15 20 103 7.4
K.Ferrie, Mississippi St. 13 44 17 20 95 7.3
J.Cannon, W. Kentucky 13 46 16 20 94 7.2
D.Dzioban, Miami (Ohio) 13 35 20 23 94 7.2
G.Spetic, Memphis 13 49 15 20 94 7.2
D.Zvada, Michigan 13 43 17 25 94 7.2
A.Sappington, Oregon 15 51 19 24 108 7.2
T.Bryant, Georgia Southern 13 42 17 20 93 7.2
K.Cunanan, Nebraska 13 45 16 19 93 7.2
N.Reed, Delaware 13 39 18 24 93 7.2
J.Billingsley, Liberty 11 33 15 20 78 7.1
G.Plascencia, San Diego St. 13 35 19 23 92 7.1
B.Brown, South Florida 12 0 0 0 84 7.0
C.Dickey, Texas Tech 14 0 0 0 98 7.0
T.Pelino, Duke 14 56 14 19 98 7.0
N.Singleton, Penn St. 12 0 0 0 84 7.0
G.Smith, FAU 12 36 16 19 84 7.0
S.Alexander, Vanderbilt 13 0 0 0 90 6.9
L.Drzewiecki, New Mexico 13 36 18 19 90 6.9
J.Taylor, Virginia 13 0 0 0 90 6.9
J.Kleather, Bowling Green 12 26 19 22 83 6.9
L.Lombardo, Boston College 12 35 16 17 83 6.9
J.Retzlaff, Tulane 14 0 0 0 96 6.9
G.Gross, Washington 13 59 10 13 89 6.8
N.Hauser, Clemson 13 38 17 21 89 6.8
L.Marjan, Kansas 12 40 14 17 82 6.8
J.Weinberg, Florida St. 12 46 12 19 82 6.8
K.Konrardy, Iowa St. 9 21 14 18 61 6.8
J.Olsen, Northwestern 12 25 19 21 81 6.8
L.Rodriguez, Kansas St. 12 42 13 15 81 6.8
T.Smack, Florida 12 28 18 22 81 6.8
M.Lemon, Southern Cal 12 0 0 0 80 6.7
C.Calvert, Wake Forest 13 33 18 22 86 6.6
S.Rusnak, Cincinnati 13 47 13 17 86 6.6
R.Kessinger, E. Michigan 12 28 17 23 79 6.6
D.Boston, Washington 11 0 0 0 72 6.5
J.Harris, Hawaii 11 0 0 0 72 6.5
S.McGowan, Kentucky 11 0 0 0 72 6.5
C. Joseph, Old Dominion 12 0 0 0 78 6.5
S.Morgan, Tulsa 12 27 17 21 78 6.5
C.Brown, Georgia Southern 13 0 0 0 84 6.5
L.Pare, Texas State 13 0 0 0 84 6.5
K.Raphael, California 13 0 0 0 84 6.5
T.Rinker, Utah St. 13 47 13 18 84 6.5
C.Davis, Miami 16 52 17 24 103 6.4
A.Barnett, James Madison 14 0 0 0 90 6.4
J.Davison, Oregon 14 0 0 0 90 6.4
E.Sarratt, Indiana 14 0 0 0 90 6.4
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 12 32 15 19 77 6.4
J.McFadden, Nevada 12 20 19 25 77 6.4
N.Ruelas, UCF 12 33 15 17 77 6.4
R.Verhoff, North Carolina 12 20 19 23 77 6.4
C.Talty, Alabama 15 48 16 23 96 6.4
N.Kirkwood, Navy 13 53 10 11 83 6.4
R.Hawk, New Mexico St. 11 23 16 22 70 6.4
J.Patel, Rutgers 12 39 13 18 76 6.3
R.Meyer, Missouri 11 38 11 15 69 6.3
S.Porath, Purdue 11 24 15 17 69 6.3
J.Stevens, Washington St. 13 33 16 19 81 6.2
J.Tyson, Arizona St. 9 0 0 0 56 6.2
D.Jones, Army 13 36 15 20 80 6.2
A.Randall, Clemson 13 0 0 0 80 6.2
B.Lowry, W. Michigan 14 0 0 0 86 6.1
C.Hardin, Temple 12 40 11 14 73 6.1
Y.Obeid, Missouri St. 13 38 14 22 79 6.1
C.Allen, Cincinnati 13 0 0 0 78 6.0
S.Bell, Uconn 13 0 0 0 78 6.0
D.Cunanan, Toledo 12 48 8 11 72 6.0
M.Fletcher, Miami 14 0 0 0 84 6.0
R.Henry, UTSA 11 0 0 0 66 6.0
J.Howes, Buffalo 12 30 14 17 72 6.0
S.Keltner, SMU 13 38 14 20 78 6.0
C.Komolafe, Northwestern 12 0 0 0 72 6.0
T.Richard, Boston College 11 0 0 0 66 6.0
J.Smith, Ohio St. 13 0 0 0 78 6.0
J.Thomas, UNLV 13 0 0 0 78 6.0
C.Graham, Cent. Michigan 13 35 14 17 77 5.9
J.Kauwe, Kentucky 12 32 13 17 71 5.9
M.Bhaghani, UCLA 12 22 16 20 70 5.8
J.Love, Virginia Tech 12 25 15 20 70 5.8
B.Denaburg, Minnesota 13 33 14 21 75 5.8
E.Kenney, Stanford 12 21 16 21 69 5.8
M.Connington, Michigan St. 11 28 12 16 63 5.7
C.Boomer, Boise St. 14 47 11 15 79 5.6
P.Domschke, W. Michigan 14 42 13 19 79 5.6
R.Callaghan, Old Dominion 10 33 8 15 56 5.6
W.Joyce, South Carolina 12 31 12 15 67 5.6
K.Hensley, West Virginia 11 32 10 12 61 5.5
R.Bond, Texas A&M 13 36 12 19 72 5.5
K.Concepcion, Texas A&M 13 0 0 0 72 5.5
L.Martin, BYU 13 0 0 0 72 5.5
A.Thomas, Houston 13 0 0 0 72 5.5
V.Snow, Buffalo 12 0 0 0 66 5.5
J.Marshall, Michigan 11 0 0 0 60 5.5
W.Wilson, NC State 11 0 0 0 60 5.5
N.Sheppard, Duke 14 0 0 0 76 5.4
K.Reescano, Arizona 10 0 0 0 54 5.4
C.Wilbanks, Southern Miss. 11 32 9 14 59 5.4
A.Flores, Cent. Michigan 9 0 0 0 48 5.3
S.Locklear, UTEP 9 0 0 0 48 5.3
N.Grant, FIU 13 27 14 18 69 5.3
N.McCashland, TCU 13 42 9 12 69 5.3
C.Meyer, California 13 39 10 13 69 5.3
O.Cooper, Indiana 16 0 0 0 84 5.2
K.Vinesett, NC State 12 49 5 6 63 5.2
K.Owens, FIU 13 0 0 0 68 5.2
A.Tecza, Navy 13 0 0 0 68 5.2
L.Ward, Oklahoma St. 12 17 15 20 62 5.2
A.Castle, Duke 14 0 0 0 72 5.1
S.Renfroe, Troy 14 40 11 16 72 5.1
D.Riley, Boise St. 14 0 0 0 72 5.1
B.Barnes, Utah St. 13 0 0 0 66 5.1
M.Davis, Utah St. 13 0 0 0 66 5.1
C.Donaldson, Ohio St. 13 0 0 0 66 5.1
A.Manning, Texas 13 0 0 0 66 5.1
N.Rogers, Utah 13 0 0 0 66 5.1
B.Sparks, Texas State 13 0 0 0 66 5.1
J.Vandeross, Toledo 13 0 0 0 66 5.1
C.Weigman, Houston 13 0 0 0 66 5.1
L.Wright, W. Kentucky 13 0 0 0 66 5.1
J.Baugh, Florida 12 0 0 0 60 5.0
D.Claiborne, Wake Forest 12 0 0 0 60 5.0
D.Dampier, Utah 12 0 0 0 60 5.0
B.Ficklin, Utah 12 0 0 0 60 5.0
J.Hathaway, Middle Tennessee 12 27 11 14 60 5.0
D.Scudero, San Jose St. 12 0 0 0 60 5.0
W.Young, North Texas 14 0 0 0 70 5.0
J.Delange, UAB 12 29 10 14 59 4.9
B.Foley, Tulsa 11 0 0 0 54 4.9
G.Sawchuk, Florida St. 11 0 0 0 54 4.9
C.Tate, Ohio St. 11 0 0 0 54 4.9
L.Williams, Kansas 11 0 0 0 54 4.9
B.Bachmeier, BYU 14 0 0 0 68 4.9
R.Ashford, Wake Forest 12 0 0 0 58 4.8

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up