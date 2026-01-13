NCAA FBS Individual Scoring

Scoring
|G
|PAT A
|FG
|FGA
|Pts
|Avg
|C.Hawkins, North Texas
|13
|0
|0
|0
|174
|13.4
|J.Love, Notre Dame
|12
|0
|0
|0
|126
|10.5
|L.Carneiro, Mississippi
|15
|56
|31
|35
|149
|9.9
|K.Lacy, Mississippi
|15
|0
|0
|0
|144
|9.6
|T.Butkowski, Pittsburgh
|11
|44
|20
|23
|103
|9.4
|C.Freeman, Uconn
|13
|52
|23
|26
|121
|9.3
|K.Matsuzawa, Hawaii
|13
|40
|27
|29
|121
|9.3
|E.Dickens, Liberty
|11
|0
|0
|0
|102
|9.3
|A.Birr, Georgia Tech
|13
|45
|25
|29
|120
|9.2
|T.Robles, Texas State
|13
|54
|21
|23
|116
|8.9
|N.Radicic, Indiana
|15
|83
|16
|17
|131
|8.7
|N.Gramatica, South Florida
|13
|60
|18
|24
|113
|8.7
|W.Bettridge, Virginia
|14
|49
|24
|30
|121
|8.6
|J.Haynes, Michigan
|7
|0
|0
|0
|60
|8.6
|R.Sayeri, Southern Cal
|13
|48
|21
|25
|111
|8.5
|J.Coleman, Washington
|12
|0
|0
|0
|102
|8.5
|W.Ferrin, BYU
|14
|49
|23
|30
|118
|8.4
|L.Quinn, Marshall
|12
|39
|21
|26
|101
|8.4
|C.Hellums, Army
|13
|0
|0
|0
|108
|8.3
|M.Shipley, Texas
|13
|48
|20
|24
|108
|8.3
|P.Durkin, Tulane
|14
|42
|25
|28
|116
|8.3
|C.Hawkins, Baylor
|11
|37
|18
|22
|91
|8.3
|M.Petro, UTSA
|13
|56
|17
|20
|107
|8.2
|T.Sandell, Oklahoma
|13
|35
|24
|27
|107
|8.2
|D.Stevens, Iowa
|13
|42
|22
|28
|107
|8.2
|M.Gilbert, Tennessee
|13
|64
|14
|19
|106
|8.2
|K.Nguma, North Texas
|13
|70
|12
|13
|106
|8.2
|E.Sanchez, Houston
|13
|43
|21
|26
|106
|8.2
|B.Horvath, Navy
|12
|0
|0
|0
|96
|8.0
|D.Olano, Illinois
|13
|44
|20
|23
|104
|8.0
|M.Salgado-Medina, Arizona
|13
|48
|19
|31
|104
|8.0
|A.McPherson, Auburn
|12
|35
|20
|23
|95
|7.9
|M.Gronowski, Iowa
|13
|0
|0
|0
|102
|7.8
|B.Jackson, Texas State
|13
|0
|0
|0
|102
|7.8
|C.Ranvier, Louisville
|13
|42
|21
|25
|102
|7.8
|D.Trayanum, Toledo
|11
|0
|0
|0
|86
|7.8
|L.Szarka, Air Force
|10
|0
|0
|0
|78
|7.8
|D.Curtis, Utah
|13
|71
|11
|15
|101
|7.8
|D.Ramos, LSU
|13
|30
|24
|29
|101
|7.8
|S.O’Haire, Maryland
|12
|29
|21
|24
|92
|7.7
|S.Harrington, Texas Tech
|14
|42
|22
|28
|107
|7.6
|M.Suarez, James Madison
|14
|65
|14
|19
|107
|7.6
|J.Gomez, Arizona St.
|13
|33
|22
|30
|99
|7.6
|B.Taylor, Vanderbilt
|13
|61
|13
|14
|99
|7.6
|C.Van Andel, Arkansas St.
|13
|37
|21
|27
|99
|7.6
|N.Mazzie, East Carolina
|12
|43
|16
|19
|91
|7.6
|R.Barker, Penn St.
|13
|45
|18
|19
|98
|7.5
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|13
|38
|20
|28
|98
|7.5
|K.Allen, Penn St.
|12
|0
|0
|0
|90
|7.5
|K.Bullock, South Alabama
|12
|0
|0
|0
|90
|7.5
|E.Johnson, Nebraska
|12
|0
|0
|0
|90
|7.5
|H.King, Georgia Tech
|12
|0
|0
|0
|90
|7.5
|J.Price, Notre Dame
|12
|0
|0
|0
|90
|7.5
|A.Raymond, Rutgers
|12
|0
|0
|0
|90
|7.5
|P.Woodring, Georgia
|14
|54
|17
|19
|105
|7.5
|D.Lynch, Fresno St.
|13
|34
|21
|27
|97
|7.5
|J.Fielding, Ohio St.
|14
|56
|16
|20
|104
|7.4
|M.Schramm, Akron
|7
|17
|12
|13
|52
|7.4
|S.Starzyk, Arkansas
|12
|47
|14
|18
|89
|7.4
|S.Bangura, Ohio
|13
|0
|0
|0
|96
|7.4
|D.Bishop, Tennessee
|13
|0
|0
|0
|96
|7.4
|C.Cook, Jacksonville St.
|13
|0
|0
|0
|96
|7.4
|D.De Freitas, Appalachian St.
|13
|33
|21
|27
|96
|7.4
|C.Edwards, Uconn
|13
|0
|0
|0
|96
|7.4
|A.Hardy, Missouri
|13
|0
|0
|0
|96
|7.4
|G.Rippa, Jacksonville St.
|14
|40
|21
|28
|103
|7.4
|R.Villela, UNLV
|14
|58
|15
|20
|103
|7.4
|K.Ferrie, Mississippi St.
|13
|44
|17
|20
|95
|7.3
|J.Cannon, W. Kentucky
|13
|46
|16
|20
|94
|7.2
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|13
|35
|20
|23
|94
|7.2
|G.Spetic, Memphis
|13
|49
|15
|20
|94
|7.2
|D.Zvada, Michigan
|13
|43
|17
|25
|94
|7.2
|A.Sappington, Oregon
|15
|51
|19
|24
|108
|7.2
|T.Bryant, Georgia Southern
|13
|42
|17
|20
|93
|7.2
|K.Cunanan, Nebraska
|13
|45
|16
|19
|93
|7.2
|N.Reed, Delaware
|13
|39
|18
|24
|93
|7.2
|J.Billingsley, Liberty
|11
|33
|15
|20
|78
|7.1
|G.Plascencia, San Diego St.
|13
|35
|19
|23
|92
|7.1
|B.Brown, South Florida
|12
|0
|0
|0
|84
|7.0
|C.Dickey, Texas Tech
|14
|0
|0
|0
|98
|7.0
|T.Pelino, Duke
|14
|56
|14
|19
|98
|7.0
|N.Singleton, Penn St.
|12
|0
|0
|0
|84
|7.0
|G.Smith, FAU
|12
|36
|16
|19
|84
|7.0
|S.Alexander, Vanderbilt
|13
|0
|0
|0
|90
|6.9
|L.Drzewiecki, New Mexico
|13
|36
|18
|19
|90
|6.9
|E.Sarratt, Indiana
|13
|0
|0
|0
|90
|6.9
|J.Taylor, Virginia
|13
|0
|0
|0
|90
|6.9
|J.Kleather, Bowling Green
|12
|26
|19
|22
|83
|6.9
|L.Lombardo, Boston College
|12
|35
|16
|17
|83
|6.9
|J.Retzlaff, Tulane
|14
|0
|0
|0
|96
|6.9
|G.Gross, Washington
|13
|59
|10
|13
|89
|6.8
|N.Hauser, Clemson
|13
|38
|17
|21
|89
|6.8
|L.Marjan, Kansas
|12
|40
|14
|17
|82
|6.8
|J.Weinberg, Florida St.
|12
|46
|12
|19
|82
|6.8
|K.Konrardy, Iowa St.
|9
|21
|14
|18
|61
|6.8
|J.Olsen, Northwestern
|12
|25
|19
|21
|81
|6.8
|L.Rodriguez, Kansas St.
|12
|42
|13
|15
|81
|6.8
|T.Smack, Florida
|12
|28
|18
|22
|81
|6.8
|C.Davis, Miami
|15
|49
|17
|23
|100
|6.7
|M.Lemon, Southern Cal
|12
|0
|0
|0
|80
|6.7
|C.Calvert, Wake Forest
|13
|33
|18
|22
|86
|6.6
|S.Rusnak, Cincinnati
|13
|47
|13
|17
|86
|6.6
|R.Kessinger, E. Michigan
|12
|28
|17
|23
|79
|6.6
|D.Boston, Washington
|11
|0
|0
|0
|72
|6.5
|J.Harris, Hawaii
|11
|0
|0
|0
|72
|6.5
|S.McGowan, Kentucky
|11
|0
|0
|0
|72
|6.5
|C. Joseph, Old Dominion
|12
|0
|0
|0
|78
|6.5
|S.Morgan, Tulsa
|12
|27
|17
|21
|78
|6.5
|C.Brown, Georgia Southern
|13
|0
|0
|0
|84
|6.5
|L.Pare, Texas State
|13
|0
|0
|0
|84
|6.5
|K.Raphael, California
|13
|0
|0
|0
|84
|6.5
|T.Rinker, Utah St.
|13
|47
|13
|18
|84
|6.5
|A.Barnett, James Madison
|14
|0
|0
|0
|90
|6.4
|J.Davison, Oregon
|14
|0
|0
|0
|90
|6.4
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|12
|32
|15
|19
|77
|6.4
|J.McFadden, Nevada
|12
|20
|19
|25
|77
|6.4
|N.Ruelas, UCF
|12
|33
|15
|17
|77
|6.4
|R.Verhoff, North Carolina
|12
|20
|19
|23
|77
|6.4
|C.Talty, Alabama
|15
|48
|16
|23
|96
|6.4
|N.Kirkwood, Navy
|13
|53
|10
|11
|83
|6.4
|R.Hawk, New Mexico St.
|11
|23
|16
|22
|70
|6.4
|J.Patel, Rutgers
|12
|39
|13
|18
|76
|6.3
|R.Meyer, Missouri
|11
|38
|11
|15
|69
|6.3
|S.Porath, Purdue
|11
|24
|15
|17
|69
|6.3
|J.Stevens, Washington St.
|13
|33
|16
|19
|81
|6.2
|J.Tyson, Arizona St.
|9
|0
|0
|0
|56
|6.2
|D.Jones, Army
|13
|36
|15
|20
|80
|6.2
|A.Randall, Clemson
|13
|0
|0
|0
|80
|6.2
|B.Lowry, W. Michigan
|14
|0
|0
|0
|86
|6.1
|C.Hardin, Temple
|12
|40
|11
|14
|73
|6.1
|Y.Obeid, Missouri St.
|13
|38
|14
|22
|79
|6.1
|C.Allen, Cincinnati
|13
|0
|0
|0
|78
|6.0
|S.Bell, Uconn
|13
|0
|0
|0
|78
|6.0
|D.Cunanan, Toledo
|12
|48
|8
|11
|72
|6.0
|R.Henry, UTSA
|11
|0
|0
|0
|66
|6.0
|J.Howes, Buffalo
|12
|30
|14
|17
|72
|6.0
|S.Keltner, SMU
|13
|38
|14
|20
|78
|6.0
|C.Komolafe, Northwestern
|12
|0
|0
|0
|72
|6.0
|T.Richard, Boston College
|11
|0
|0
|0
|66
|6.0
|J.Smith, Ohio St.
|13
|0
|0
|0
|78
|6.0
|J.Thomas, UNLV
|13
|0
|0
|0
|78
|6.0
|C.Graham, Cent. Michigan
|13
|35
|14
|17
|77
|5.9
|J.Kauwe, Kentucky
|12
|32
|13
|17
|71
|5.9
|M.Bhaghani, UCLA
|12
|22
|16
|20
|70
|5.8
|J.Love, Virginia Tech
|12
|25
|15
|20
|70
|5.8
|B.Denaburg, Minnesota
|13
|33
|14
|21
|75
|5.8
|E.Kenney, Stanford
|12
|21
|16
|21
|69
|5.8
|M.Connington, Michigan St.
|11
|28
|12
|16
|63
|5.7
|C.Boomer, Boise St.
|14
|47
|11
|15
|79
|5.6
|P.Domschke, W. Michigan
|14
|42
|13
|19
|79
|5.6
|R.Callaghan, Old Dominion
|10
|33
|8
|15
|56
|5.6
|O.Cooper, Indiana
|15
|0
|0
|0
|84
|5.6
|W.Joyce, South Carolina
|12
|31
|12
|15
|67
|5.6
|K.Hensley, West Virginia
|11
|32
|10
|12
|61
|5.5
|R.Bond, Texas A&M
|13
|36
|12
|19
|72
|5.5
|K.Concepcion, Texas A&M
|13
|0
|0
|0
|72
|5.5
|M.Fletcher, Miami
|13
|0
|0
|0
|72
|5.5
|L.Martin, BYU
|13
|0
|0
|0
|72
|5.5
|A.Thomas, Houston
|13
|0
|0
|0
|72
|5.5
|V.Snow, Buffalo
|12
|0
|0
|0
|66
|5.5
|J.Marshall, Michigan
|11
|0
|0
|0
|60
|5.5
|W.Wilson, NC State
|11
|0
|0
|0
|60
|5.5
|N.Sheppard, Duke
|14
|0
|0
|0
|76
|5.4
|K.Reescano, Arizona
|10
|0
|0
|0
|54
|5.4
|C.Wilbanks, Southern Miss.
|11
|32
|9
|14
|59
|5.4
|A.Flores, Cent. Michigan
|9
|0
|0
|0
|48
|5.3
|S.Locklear, UTEP
|9
|0
|0
|0
|48
|5.3
|N.Grant, FIU
|13
|27
|14
|18
|69
|5.3
|N.McCashland, TCU
|13
|42
|9
|12
|69
|5.3
|C.Meyer, California
|13
|39
|10
|13
|69
|5.3
|K.Vinesett, NC State
|12
|49
|5
|6
|63
|5.2
|K.Owens, FIU
|13
|0
|0
|0
|68
|5.2
|A.Tecza, Navy
|13
|0
|0
|0
|68
|5.2
|L.Ward, Oklahoma St.
|12
|17
|15
|20
|62
|5.2
|A.Castle, Duke
|14
|0
|0
|0
|72
|5.1
|S.Renfroe, Troy
|14
|40
|11
|16
|72
|5.1
|D.Riley, Boise St.
|14
|0
|0
|0
|72
|5.1
|B.Barnes, Utah St.
|13
|0
|0
|0
|66
|5.1
|M.Davis, Utah St.
|13
|0
|0
|0
|66
|5.1
|C.Donaldson, Ohio St.
|13
|0
|0
|0
|66
|5.1
|A.Manning, Texas
|13
|0
|0
|0
|66
|5.1
|N.Rogers, Utah
|13
|0
|0
|0
|66
|5.1
|B.Sparks, Texas State
|13
|0
|0
|0
|66
|5.1
|J.Vandeross, Toledo
|13
|0
|0
|0
|66
|5.1
|C.Weigman, Houston
|13
|0
|0
|0
|66
|5.1
|L.Wright, W. Kentucky
|13
|0
|0
|0
|66
|5.1
|J.Baugh, Florida
|12
|0
|0
|0
|60
|5.0
|D.Claiborne, Wake Forest
|12
|0
|0
|0
|60
|5.0
|D.Dampier, Utah
|12
|0
|0
|0
|60
|5.0
|B.Ficklin, Utah
|12
|0
|0
|0
|60
|5.0
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|12
|27
|11
|14
|60
|5.0
|D.Scudero, San Jose St.
|12
|0
|0
|0
|60
|5.0
|W.Young, North Texas
|14
|0
|0
|0
|70
|5.0
|J.Delange, UAB
|12
|29
|10
|14
|59
|4.9
|B.Foley, Tulsa
|11
|0
|0
|0
|54
|4.9
|C.Tate, Ohio St.
|11
|0
|0
|0
|54
|4.9
|L.Williams, Kansas
|11
|0
|0
|0
|54
|4.9
|B.Bachmeier, BYU
|14
|0
|0
|0
|68
|4.9
|R.Ashford, Wake Forest
|12
|0
|0
|0
|58
|4.8
|J.Cameron, Baylor
|12
|0
|0
|0
|58
|4.8
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.