NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

January 20, 2026, 11:16 AM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
E.Messer, FAU 12 104 1052 8.7
J.De Jesus, California 13 108 1029 8.3
S.Bell, Uconn 13 101 1276 7.8
L.Bond, Boston College 12 88 993 7.3
D.Scudero, San Jose St. 12 88 1291 7.3
K.Singleton, South Florida 1 7 88 7.0
M.Toney, Miami 16 109 1211 6.8
J.Tyson, Arizona St. 9 61 711 6.8
J.Smith, Ohio St. 13 87 1243 6.7
M.Lemon, Southern Cal 12 79 1156 6.6
C.Bell, Louisville 11 72 917 6.5
B.Sparks, Texas State 13 84 1200 6.5
J.Vandeross, Toledo 13 82 1008 6.3
J.Gibson, Umass 10 63 616 6.3
I.Hooks, UAB 12 72 927 6.0
T.Hurst, Georgia St. 12 71 1004 5.9
P.Ashlock, Hawaii 13 76 827 5.8
Z.Branch, Georgia 14 81 811 5.8
C.Rucker, Arkansas St. 13 75 1032 5.8
J.Cameron, Baylor 12 69 872 5.8
T.Koziol, Houston 13 74 727 5.7
T.Walker, Oregon St. 12 68 823 5.7
D.Boston, Washington 11 62 881 5.6
K.Odom, UTEP 11 62 582 5.6
C.Cobb, Arkansas St. 13 73 797 5.6
D.Voisin, South Alabama 12 67 776 5.6
J.Hudson, SMU 11 61 766 5.5
E.McAlister, TCU 13 72 1190 5.5
J.Barnes, Appalachian St. 10 55 608 5.5
Z.Booker, Tulsa 8 44 407 5.5
R.Mothershed, Troy 2 11 91 5.5
A.Waseem, FAU 12 66 699 5.5
A.Williams, Clemson 10 55 604 5.5
C.Hendricks, Ohio 13 71 1037 5.5
G.Wilde, Northwestern 13 71 880 5.5
C.Dawn, Texas State 12 65 1006 5.4
D.Lacey, Marshall 12 65 769 5.4
D.McCuin, UTSA 12 65 726 5.4
H.Beatty, Illinois 13 70 864 5.4
C.Braham, Memphis 12 63 889 5.2
M.Jackson, Purdue 12 63 570 5.2
B.Staley, Tennessee 13 68 837 5.2
S.Wilson, Delaware 13 68 877 5.2
I.Strong, Rutgers 10 52 762 5.2
C.Brazzell, Tennessee 12 62 1017 5.2
R.Davis, Utah 12 62 725 5.2
N.McMillan, Buffalo 12 62 981 5.2
V.Snow, Buffalo 12 62 815 5.2
E.Stowers, Vanderbilt 12 62 769 5.2
A.Evans, Mississippi St. 13 67 831 5.2
I.Sategna, Oklahoma 13 67 965 5.2
C.Barkate, Duke 14 72 1106 5.1
T.King, New Mexico St. 8 41 588 5.1
D.Faupel, New Mexico St. 12 61 661 5.1
K.Johnson, New Mexico 12 61 772 5.1
K.Coleman, Missouri 13 66 732 5.1
K.Hutchinson, W. Kentucky 13 66 618 5.1
A.Thomas, Houston 13 66 972 5.1
C.Brown, Georgia Southern 13 65 1079 5.0
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
K.Duff, Rutgers 12 60 1084 5.0
K.Hutson, Arizona 12 60 764 5.0
T.Lockett, E. Michigan 1 5 62 5.0
J.Nicholas, Charlotte 12 60 740 5.0
B.Pegan, Utah St. 12 60 926 5.0
J.Shipp, North Carolina 12 60 671 5.0
W.Young, North Texas 14 70 1264 5.0
A.Smith, East Carolina 13 64 1053 4.9
M.Craver, Texas A&M 12 59 917 4.9
N.Marsh, Michigan St. 12 59 662 4.9
K.Shoels, San Jose St. 12 59 768 4.9
C.Williams, Stanford 12 59 749 4.9
A.Turner, Rice 13 63 398 4.8
O.Blake, Arkansas 12 58 769 4.8
J.Farooq, Maryland 12 58 545 4.8
J.Robinson, Georgia St. 12 58 595 4.8
E.Singleton, Auburn 12 58 534 4.8
C.Milliner, UAB 5 24 341 4.8
J.Napier, San Diego St. 10 48 629 4.8
D.Cobb, Georgia Southern 12 57 505 4.8
P.Kingston, BYU 14 66 924 4.7
K.Concepcion, Texas A&M 13 61 919 4.7
C.Coleman, Auburn 12 56 708 4.7
D.Robinson, Florida St. 12 56 1081 4.7
E.Sarratt, Indiana 14 65 830 4.6
C.Tate, Ohio St. 11 51 875 4.6
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 4.6
K.Duplessis, Delaware 13 60 824 4.6
C.Lacy, Louisville 13 60 635 4.6
G.Bernard, Alabama 14 64 862 4.6
Q.Brown, Duke 14 64 846 4.6
M.Trigg, Baylor 11 50 694 4.5
T.Harris, Virginia 13 59 847 4.5
J.Dwyer, TCU 12 54 730 4.5
J.Harris, Hawaii 11 49 963 4.5
J.Lane, Southern Cal 11 49 745 4.5
B.Wesco, Clemson 7 31 537 4.4
G.Freeman, Oklahoma St. 12 53 481 4.4
A.Hawkins, Baylor 12 53 621 4.4
K.Law, Kentucky 12 53 540 4.4
D.Thomas, UCF 12 53 528 4.4
D.Burks, Oklahoma 13 57 620 4.4
J.Meredith, Washington St. 13 57 723 4.4
B.Thompson, Mississippi St. 13 57 1054 4.4
M.Butler, Middle Tennessee 12 52 518 4.3
J.Freeman, Fresno St. 12 52 642 4.3
O.Cooper, Indiana 16 69 937 4.3
A.Perry, FIU 13 56 840 4.3
D.Thomas, New Mexico 13 56 560 4.3
G.Benyard, Kennesaw St. 14 60 949 4.3
T.Carter, Texas Tech 13 55 624 4.2
T.Grizzell, California 13 55 795 4.2
M.Henry, W. Kentucky 13 55 888 4.2
K.Gilmer, UCLA 12 50 535 4.2
T.Freeman, Washington St. 13 54 590 4.2
Y.Knight, SMU 13 54 637 4.2
E.Metcalf, Southern Miss. 13 54 683 4.2
C.Roberts, BYU 13 54 802 4.2
J.Sherrill, Vanderbilt 13 54 784 4.2
R.Wingo, Texas 13 54 834 4.2
J.Bradley, UNLV 14 58 931 4.1
J.Brown, Kansas St. 10 41 712 4.1
D.Amador, UTSA 11 45 443 4.1
C.Durr, Wyoming 11 45 469 4.1
O.Miller, Colorado 11 45 808 4.1
J.Faison, Notre Dame 12 49 640 4.1
J.Franklin, Boston College 12 49 506 4.1
J.Joly, NC State 12 49 489 4.1
S.Roush, Stanford 12 49 545 4.1
B.Brown, LSU 13 53 532 4.1
M.Matthews, Tennessee 13 53 813 4.1
C.Ross, Virginia 13 53 543 4.1
R.Virgil, Texas Tech 14 57 705 4.1
H.Wallace, Mississippi 15 61 934 4.1
V.Brown, Florida 10 40 512 4.0
L.Collins, Middle Tennessee 4 16 181 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
C.Dorner, North Texas 14 56 911 4.0
T.Moore, Clemson 13 52 837 4.0
Y.Smith, East Carolina 11 44 583 4.0
D.Wells, Oregon St. 11 44 466 4.0
C.Allen, Cincinnati 13 51 674 3.9
N.Gladding, Old Dominion 13 51 667 3.9
E.Heidenreich, Navy 13 51 941 3.9
R.Williams, Pittsburgh 13 51 701 3.9
M.Coleman, North Texas 12 47 550 3.9
O.Kelly, Michigan St. 12 47 626 3.9
J.Tibbs, Kansas St. 12 47 595 3.9
D.Wade, UCF 11 43 523 3.9
C.Douglas, Texas Tech 14 54 846 3.9
C.Daniels, Miami 13 50 557 3.8
M.Sanders, Georgia Southern 13 50 797 3.8
L.Brockington, Minnesota 12 46 484 3.8
E.Johnson, Nebraska 12 46 370 3.8
J.Platt, FAU 12 46 720 3.8
D.Rogers, N. Illinois 12 46 506 3.8
M.Rutherford, Georgia Tech 12 46 523 3.8
T.Pena, Penn St. 13 49 552 3.8
J.Cook, Syracuse 12 45 549 3.8
E.Henderson, Kansas 12 45 766 3.8
C.Pickett, Kansas 12 45 476 3.8
M.Williams, Akron 12 45 641 3.8
D.Williams, Maryland 12 45 426 3.8
D.Bentley, Utah 13 48 620 3.7
K.Johnson, Pittsburgh 13 48 695 3.7
A.Anderson, LSU 9 33 398 3.7
S.Knotts, Maryland 12 44 717 3.7
J.Robinson, Missouri St. 12 44 632 3.7
D.Sheffield, Rutgers 12 44 577 3.7
D.Stribling, Mississippi 15 55 811 3.7
K.Wilson, Baylor 12 44 591 3.7
L.Caples, Boise St. 14 51 617 3.6
K.Sadiq, Oregon 14 51 560 3.6
N.Cox, Middle Tennessee 11 40 473 3.6
J.Middlebrook, Middle Tennessee 11 40 412 3.6
R.Brinson, SMU 12 43 638 3.6
N.Hunter, Nebraska 12 43 617 3.6
K.Singleton, South Florida 12 43 789 3.6
L.Smith, San Jose St. 12 43 688 3.6
O.Smith, Maryland 12 43 529 3.6
K.Marion, Miami 16 57 746 3.6
C.Barnes, Wake Forest 11 39 547 3.5
B.Boyd, Utah St. 13 46 743 3.5
T.Richardson, Vanderbilt 13 46 806 3.5
E.Rivers, Georgia Tech 13 46 658 3.5
N.Cenacle, Hawaii 8 28 223 3.5
T.Lockett, E. Michigan 4 14 201 3.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 3.5
R.Williams, Alabama 14 49 689 3.5
J.Barney, Nebraska 13 45 484 3.5
A.Marsh, Michigan 13 45 651 3.5
D.Moore, Texas 11 38 532 3.5
C.Neptune, South Florida 11 38 335 3.5
G.O’Neill, Sam Houston St. 11 38 392 3.5
G.Oakley, Kansas St. 11 38 389 3.5
C.Eakin, Texas Tech 14 48 637 3.4
B.Hawkins, UAB 12 41 540 3.4
R.Sharpe, Arkansas 12 41 592 3.4
J.Thomas, Old Dominion 12 41 719 3.4
D.Taylor, Minnesota 10 34 245 3.4

