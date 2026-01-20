Live Radio
NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

January 20, 2026, 11:16 AM

Punting

G Punts Avg
A.Quinn, Boston College 9 2 55.0
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
T.Dorje, San Diego St. 4 3 50.0
J.Kleather, Bowling Green 12 2 49.5
R.Eckley, Michigan St. 12 49 48.5
C.Maynard, W. Kentucky 13 57 48.4
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 4 1 48.0
Q.Warren, Indiana 13 6 48.0
M.Nichols, Georgia Tech 13 34 47.9
B.Hansen, Colorado St. 12 57 47.9
C.Allen, Rice 7 6 47.7
E.Pulliam, Mississippi St. 13 46 47.5
J.Ulrich, Oklahoma 13 2 47.5
S.West, Wisconsin 6 26 47.4
D.Sparks, Virginia 14 37 47.2
H.Green, San Diego St. 13 63 47.0
P.Williams, Baylor 12 27 46.9
N.Haberer, Vanderbilt 13 26 46.9
K.Andrews, Umass 12 69 46.5
A.Clark, Tulane 14 48 46.5
W.Pahl, Oklahoma St. 12 64 46.5
J.Stonehouse, Syracuse 12 60 46.4
J.Chance, Louisiana Tech 13 66 46.4
N.Botsford, UTEP 12 59 46.3
B.Gowers, Hawaii 13 49 46.2
E.Slibeck, Virginia 13 11 46.2
B.Edmiston, Wyoming 12 65 46.1
G.Nwosu, Penn St. 13 38 46.0
M.Tomasek, E. Michigan 12 48 46.0
O.Bird, Mississippi 15 41 46.0
G.Miller, Oklahoma 12 59 45.8
R.Chandley, Georgia St. 12 54 45.8
G.Chadwick, LSU 13 62 45.8
C.Hogan, UTSA 13 54 45.7
E.Crenshaw, Troy 14 68 45.7
D.Bale, Arkansas 12 34 45.6
T.Carrizosa, San Jose St. 12 39 45.6
N.Totten, Marshall 12 56 45.5
B.Thorson, Georgia 12 46 45.5
N.Veltsistas, Virginia Tech 11 47 45.5
D.Hughes, New Mexico 12 41 45.4
M.Fletcher, Cincinnati 13 41 45.4
F.Lappin, Kansas 10 39 45.3
M.Love, South Carolina 12 52 45.1
C.Stutz, Uconn 13 48 45.1
L.Lupo, FAU 12 28 45.0
N.Konieczynski, NC State 7 1 45.0
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
L.Akers, Northwestern 13 36 45.0
B.Ettridge, Nevada 12 47 44.9
D.Drennan, Buffalo 12 65 44.8
A.Winsor, Oregon St. 12 62 44.7
A.Bacchetta, Rice 12 61 44.7
A.Logan, Middle Tennessee 12 66 44.7
K.Reynoldson, Duke 14 44 44.6
J.Rendell, Notre Dame 11 25 44.6
J.Bouwmeester, Texas 13 59 44.5
L.Freer, Air Force 12 23 44.5
A.Laros, Kentucky 12 50 44.5
J.Carlson, Navy 13 37 44.5
D.Barker, New Mexico St. 3 6 44.5
D.Joyce, Miami 16 54 44.4
T.White, Texas A&M 13 50 44.3
J.Anderson, Rutgers 11 33 44.2
C.Junko, Pittsburgh 13 51 44.2
B.McFerson, Maryland 12 56 44.2
A.Flintoft, Stanford 12 58 44.1
L.Dougherty, Houston 13 53 44.1
T.Doman, Florida 12 50 44.0
J.Ross, Tennessee 13 39 44.0
M.Chiumento, Florida St. 12 27 44.0
K.Crimmins, Illinois 13 36 43.9
T.Wilhoit, FIU 13 53 43.8
I.Ratliff, Appalachian St. 13 56 43.8
C.Brown, UNLV 14 46 43.8
D.Greaves, Colorado 12 64 43.7
J.Ference, N. Illinois 7 30 43.7
R.Dakin, Iowa 13 42 43.6
C.Leon, South Florida 13 37 43.6
O.Doyle, Boise St. 14 56 43.6
W.Karoll, UCLA 12 44 43.5
A.Davies, Tulsa 12 47 43.5
J.Burgess, Texas Tech 14 44 43.5
C.Noonkester, NC State 13 56 43.4
J.McCallister, Purdue 12 50 43.2
L.Carrigan, Memphis 13 46 43.2
H.Hollenbeck, Michigan 13 40 43.2
J.Wagenseller, Army 11 32 43.1
C.Gerrand, Sam Houston St. 12 64 43.0
G.Addison, Kansas 12 3 43.0
L.Rehkow, Utah St. 13 67 43.0
J.Castle, Akron 12 47 42.9
A.Smith, Georgia Southern 13 56 42.8
S.McDonald, Missouri St. 13 49 42.7
E.Sebafundi, Coastal Carolina 13 73 42.7
T.Maginness, North Carolina 12 56 42.7
I.Lovison, Arizona 11 35 42.6
T.Weston, Minnesota 13 65 42.6
B.Long, Charlotte 12 71 42.6
S.Vander Haar, BYU 14 40 42.6
S.McClannan, Kansas St. 12 48 42.5
W.McSparron, SMU 13 55 42.5
O.Straw, West Virginia 12 66 42.5
R.Millmore, W. Michigan 14 57 42.4
J.McGuire, Ohio St. 14 29 42.4
T.Perkins, Iowa St. 12 42 42.4
O.Phillips, Utah 13 38 42.3
B.Doud, Alabama 15 52 42.3
M.Haines, Ohio 13 40 42.3
D.Vuckovic, N. Illinois 12 25 42.3
M.Dean, New Mexico St. 12 55 42.3
P.Stainton, Miami (Ohio) 14 63 42.3
D.Atton, Temple 12 62 42.2
T.O’Halloran, East Carolina 7 21 42.1
S.Johnson, Southern Cal 13 24 42.1
M.Morgan, Liberty 12 46 42.0
H.Kaak, Auburn 12 49 42.0
N.Torney, Louisiana-Lafayette 13 52 42.0
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 15 35 42.0
M.Salgado-Medina, Arizona 13 6 41.7
M.McCarthy, Indiana 14 37 41.6
C.Weselman, Missouri 13 45 41.6
A.Bertrams, Wisconsin 12 36 41.6
P.Foley, UAB 12 30 41.6
M.Kern, California 11 39 41.5
J.Smith, Clemson 13 50 41.5
E.Craw, TCU 13 46 41.5
C.Durkin, Kent St. 12 49 41.4
K.Floyd, Arizona St. 13 36 41.4
B.Honore, California 13 20 41.4
J.Waller, Arkansas St. 13 59 41.3
A.Saul, Ball St. 12 69 41.3
D.Duley, Cent. Michigan 13 54 41.1
P.Rea, James Madison 14 48 41.0
F.Shurtz, BYU 1 1 41.0
I.Brandt, Old Dominion 13 46 40.9
J.Huiet, Kennesaw St. 14 64 40.8
R.Harris, Washington St. 13 52 40.7
D.Nunez, Texas State 13 39 40.7
A.Venneri, UCF 12 48 40.7
E.Duran, Toledo 13 60 40.6
J.Henderson, Bowling Green 12 59 40.5
S.Evans, North Texas 14 31 40.5
R.Harradine, Southern Miss. 13 41 40.4
A.Pulkkinen, South Alabama 12 49 40.4
Z.Chapeau, Cent. Michigan 5 3 40.3
N.Verdugo, Fresno St. 13 52 40.3
C.Backe, Jacksonville St. 12 7 40.3
C.Schwartz, Louisville 9 13 40.2
L.Dunne, Washington 13 34 40.1
B.Johnson, Akron 12 13 39.9
S.Florio, Boston College 12 49 39.7
D.Chapeau, Louisville 13 43 39.7
C.Donaghy, Jacksonville St. 14 53 39.6
B.Lach, Delaware 13 45 39.5
A.Wilson, Nebraska 12 37 39.4
N.Tiyce, Mississippi St. 9 11 39.4
M.Ryan, Louisiana-Monroe 12 60 38.8
R.Leavy, East Carolina 13 22 38.3
C.Joseph, Wake Forest 12 63 38.1
A.Frederique, Missouri St. 3 11 36.9
J.Murley, Southern Miss. 9 23 36.5
L.Goater, South Florida 3 9 36.2
R.Kessinger, E. Michigan 12 1 36.0
W.McCune, Clemson 1 1 36.0
A.Ruggles, Toledo 2 3 36.0
B.Sunderland, Michigan 13 1 35.0
M.McKenzie, Arizona St. 6 12 34.6
W.Hudlow, Tulane 1 1 34.0
J.Gilbert, Iowa St. 6 1 33.0
J.Stoeckel, Kent St. 3 9 31.4
E.Black, TCU 11 1 28.0
N.Hauser, Clemson 13 2 27.5
C.Freeman, Uconn 13 1 23.0
D.Dellenbach, Ohio 13 1 21.0
R.Gunn, Clemson 13 1 5.0
T.Ahmetbasic, Michigan St. 0 0 0.0
T.Alvano, Nebraska 2 0 0.0
P.Argent, South Carolina 0 0 0.0
E.Arnold, Colorado 1 0 0.0
L.Badger, Georgia 0 0 0.0
K.Bartels, Ohio 0 0 0.0
G.Bartolomeo, North Carolina 0 0 0.0
U.Bellenfant, Texas Tech 7 0 0.0
J.Billingsley, Liberty 11 0 0.0
A.Birr, Georgia Tech 13 0 0.0
S.Bisesi, TCU 2 0 0.0
S.Blake, Michigan 0 0 0.0
J.Bonilla, Texas State 0 0 0.0
J.Bowman, UTEP 0 0 0.0
C.Brown, Utah St. 4 0 0.0
B.Buchanan, Colorado 12 0 0.0
T.Butkowski, Pittsburgh 11 0 0.0
C.Calvert, Wake Forest 13 0 0.0
C.Carlson, Wake Forest 13 0 0.0
J.Chambliss, Louisiana-Monroe 4 0 0.0
C.Chittenden, Southern Cal 1 0 0.0
M.Choules, Kennesaw St. 0 0 0.0
T.Cobb, Kansas St. 0 0 0.0
A.Corbello, LSU 0 0 0.0
E.Cox, Syracuse 0 0 0.0
H.Craig, Florida 0 0 0.0
S.Crossan, Liberty 0 0 0.0
K.Cunanan, Nebraska 13 0 0.0
J.Cupitt, Delaware 0 0 0.0
D.Curtis, Utah 13 0 0.0
A.Daugherty, Virginia Tech 0 0 0.0
D.De Freitas, Appalachian St. 13 0 0.0
J.Deal, Missouri St. 0 0 0.0
J.Delange, UAB 12 0 0.0
M.Denaburg, UCF 1 0 0.0
M.Dennis, Wake Forest 1 0 0.0
H.DiBoyan, South Alabama 12 0 0.0
C.DiLeva, Arkansas 0 0 0.0
N.Dibert, E. Michigan 12 0 0.0
M.Diomede, Notre Dame 6 0 0.0
C.Dowd, Pittsburgh 0 0 0.0
S.Dubwig, Purdue 0 0 0.0
J.Dunn, Arkansas St. 0 0 0.0
J.Dunn, Arkansas St. 0 0 0.0
D.Dzioban, Miami (Ohio) 13 0 0.0
K.Emmett, Nevada 12 0 0.0
C.Ferguson, Georgia 1 0 0.0
N.Flower, West Virginia 6 0 0.0
B.Ford, Arkansas 3 0 0.0
B.Ford, Arkansas 0 0 0.0
B.Franke, Indiana 10 0 0.0
G.Glasgow, New Mexico 10 0 0.0
S.Glenn, Navy 0 0 0.0
D.Henderson, Louisiana Tech 10 0 0.0
K.Hensley, West Virginia 11 0 0.0
C.Holden, Miami (Ohio) 4 0 0.0
D.Hull, E. Michigan 0 0 0.0
M.Iakovlev, Old Dominion 3 0 0.0
D.Jones, Army 13 0 0.0
W.Joyce, South Carolina 12 0 0.0
W.Joyce, Middle Tennessee 1 0 0.0
A.Kasee, Ohio 0 0 0.0
N.Keller, Louisville 13 0 0.0
K.Kent, Louisiana Tech 3 0 0.0
C.Kieffer, Arizona St. 4 0 0.0
P.Laforge, Coastal Carolina 13 0 0.0
G.Lahm, Wisconsin 0 0 0.0
M.Larson, Louisiana-Monroe 0 0 0.0
K.Lemmermann, TCU 2 0 0.0
A.Lounsbury, Washington St. 0 0 0.0
J.Love, Virginia Tech 12 0 0.0
D.Lynch, San Jose St. 10 0 0.0
G. Marshall, Maryland 0 0 0.0
W.Martin, UAB 0 0 0.0
A.Mata, Colorado 12 0 0.0
C.McGrath, Minnesota 0 0 0.0
J.McGuire, Auburn 1 0 0.0
A.Melesio, San Jose St. 0 0 0.0
K.Melzer, UNLV 14 0 0.0
R.Meyer, Missouri 11 0 0.0
J.Moore, Appalachian St. 0 0 0.0
K.Nguma, North Texas 13 0 0.0
E.Noel, Florida 0 0 0.0
P.Notaro, Alabama 2 0 0.0
P.Noyes, Maryland 8 0 0.0
S.O’Haire, Maryland 12 0 0.0
Y.Obeid, Missouri St. 13 0 0.0
J.Olsen, Northwestern 12 0 0.0
N.Ottomanelli, Sam Houston St. 11 0 0.0
G.Panikowski, Oklahoma St. 0 0 0.0
M.Pavlovich, Syracuse 0 0 0.0
M.Petro, UTSA 13 0 0.0
D.Pippin, Ball St. 9 0 0.0
N.Radicic, Indiana 16 0 0.0
J.Raney, Houston 0 0 0.0
C.Ranvier, Louisville 12 0 0.0
L.Rau, Illinois 0 0 0.0
J.Reeser, Boise St. 2 0 0.0
Z.Robbins, Utah St. 10 0 0.0
M.Rohmiller, Vanderbilt 2 0 0.0
N.Ruelas, UCF 12 0 0.0
N.Salmon, Texas State 0 0 0.0
R.Sanchez, Southern Cal 0 0 0.0
T.Sandell, Oklahoma 13 0 0.0
T.Smack, Florida 12 0 0.0
C.Smith, Oregon St. 1 0 0.0
H.Smith, W. Michigan 14 0 0.0
G.Spetic, Memphis 13 0 0.0
S.Springman, FIU 2 0 0.0
C.Steinkamp, New Mexico 13 0 0.0
C.Stumbaugh, Ball St. 7 0 0.0
S.Sullins, Uconn 2 0 0.0
N.Sutcliffe, Colorado St. 0 0 0.0
N.Tager, Kent St. 0 0 0.0
T.Tevepaugh, Miami 0 0 0.0
T.Tumey, Texas A&M 1 0 0.0
S.Turner, Purdue 12 0 0.0
J.Tynes, Troy 0 0 0.0
K.Vinesett, NC State 12 0 0.0
C.Voss, Michigan St. 2 0 0.0
J.White, Texas A&M 0 0 0.0
P.Williams, Colorado St. 0 0 0.0
A.Winkenhofer, Louisville 1 0 0.0

