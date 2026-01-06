Live Radio
NCAA FBS Individual Punt Returns

The Associated Press

January 6, 2026, 11:14 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
S.Phillips, Iowa 13 1 46 46.0
J.Berchal, Appalachian St. 10 1 45 45.0
B.Thompson, Mississippi St. 13 1 44 44.0
J.Carrillo, Fresno St. 11 1 42 42.0
J.Bradley, UNLV 14 1 36 36.0
D.Ponds, Indiana 13 1 33 33.0
L.McCoy, Florida St. 10 1 32 32.0
N.Acevedo, San Diego St. 12 2 63 31.5
K.Sanders, Rutgers 12 2 63 31.5
J.Tucker, Coastal Carolina 13 1 30 30.0
K.McGee, UNLV 13 1 29 29.0
J.Stokes, South Florida 12 1 28 28.0
K.Dia-Johnson, Umass 9 1 27 27.0
K.Wetjen, Iowa 13 21 563 26.8
A.Flora, Iowa St. 10 8 209 26.1
J.Vandeross, Toledo 13 1 26 26.0
J.Conn, Nebraska 11 1 25 25.0
K.Kirkland, Florida St. 12 1 25 25.0
K.Robinson, Virginia 8 1 25 25.0
K.Duplessis, Delaware 13 3 73 24.3
M.Landolfi, Boston College 1 1 24 24.0
P.Prioleau, Virginia Tech 11 1 24 24.0
J.Roberts, FAU 12 1 24 24.0
J.Kinnard, Colorado St. 11 6 138 23.0
M.Singleton, Louisiana Tech 9 2 46 23.0
M.Benson, Oregon 14 6 137 22.8
R.Niblett, Texas 13 21 476 22.7
E.Butler, San Diego St. 12 1 22 22.0
L.Talich, Notre Dame 12 1 22 22.0
E.Tierney, Fresno St. 11 1 22 22.0
I.Mozee, Nebraska 13 2 43 21.5
J.Curtis, Vanderbilt 7 1 21 21.0
A.Isaac, South Florida 13 6 126 21.0
K.Nelson, N. Illinois 4 1 21 21.0
D.Reid, Pittsburgh 7 5 105 21.0
D.Rogers, FAU 11 1 21 21.0
K.Valsin, Texas Tech 13 1 21 21.0
E.Messer, FAU 12 12 250 20.8
T.Johnson, Notre Dame 10 1 20 20.0
C.Smalley, Nevada 12 1 20 20.0
E.Williams, Toledo 10 1 19 19.0
K.Concepcion, Texas A&M 13 25 456 18.2
C.Lacy, Louisville 13 25 454 18.2
C.Hendricks, Ohio 13 8 143 17.9
G.Tempest, Tulsa 10 3 52 17.3
T.Freeman, Washington St. 13 24 415 17.3
J.Agee, Miami (Ohio) 12 1 17 17.0
L.Thomas, Notre Dame 10 1 17 17.0
D.DeBlanc, Wyoming 11 10 167 16.7
M.Anderson, FIU 13 9 149 16.6
J.Brady, Indiana 14 20 331 16.6
H.Beatty, Illinois 13 13 213 16.4
B.Drillette, Louisiana-Monroe 12 1 16 16.0
D.Lee, Alabama 15 2 32 16.0
A.Ward, Washington 12 1 16 16.0
V.Swain, South Carolina 12 19 302 15.9
R.Brown, Arizona St. 12 2 31 15.5
Y.Green, UTEP 9 1 15 15.0
J.McClellan, Oregon 14 1 15 15.0
D.Myers, Colorado St. 7 1 15 15.0
B.Purchase, Oregon 14 1 15 15.0
W.Simmons, Arkansas 12 1 15 15.0
L.Smith, Sam Houston St. 11 1 15 15.0
D.McKinney, New Mexico 13 5 73 14.6
R.Clark, Washington 11 2 29 14.5
J.Thomas, Virginia 9 4 58 14.5
M.Toney, Miami 14 19 271 14.3
A.Green, Louisville 13 1 14 14.0
M.Greer, Buffalo 12 1 14 14.0
G.Harstad, Kansas St. 11 1 14 14.0
C.Ryan, BYU 14 1 14 14.0
K.Taylor, Arkansas St. 12 1 14 14.0
D.Roche, Old Dominion 11 19 265 13.9
J.Franklin, W. Michigan 14 6 82 13.7
J.Bermudez, Temple 12 11 150 13.6
P.Kingston, BYU 14 17 230 13.5
R.Glover, Utah 10 6 81 13.5
C.Eakin, Texas Tech 14 9 121 13.4
I.Sategna, Oklahoma 13 24 318 13.2
W.Harris, Kent St. 12 16 211 13.2
B.Carter, Tennessee 9 11 145 13.2
D.Boston, Washington 11 8 104 13.0
C.Robinson, Navy 10 1 13 13.0
Q.Brown, Duke 14 9 116 12.9
K.Johnson, Pittsburgh 13 14 179 12.8
J.Bonelli, Arkansas St. 13 4 51 12.8
V.Brown, Florida 10 11 139 12.6
K.Coleman, Missouri 13 15 189 12.6
A.Jackson, UCF 12 14 175 12.5
O.Kelly, Michigan St. 12 12 150 12.5
R.Williams, Alabama 14 2 25 12.5
M.Carvalho, Utah 9 17 212 12.5
J.Nicholas, Charlotte 12 8 99 12.4
J.Barney, Nebraska 13 22 270 12.3
A.Evans, Mississippi St. 13 11 134 12.2
B.Hammer, Toledo 13 30 362 12.1
J.Abdullah, Virginia 5 1 12 12.0
Z.Branch, Georgia 14 15 180 12.0
T.Keenan, Alabama 12 1 12 12.0
G.Robinson, Nevada 2 3 36 12.0
T.Stewart, Temple 9 2 24 12.0
M.Lemon, Southern Cal 12 6 71 11.8
J.De Jesus, California 13 22 259 11.8
N.Henry, UTEP 8 4 47 11.8
D.Latulas, Louisiana Tech 13 21 245 11.7
C.Hernandez, Wake Forest 13 22 253 11.5
D.Lacey, Marshall 12 18 207 11.5
S.White-Helton, Georgia 14 5 57 11.4
D.Voisin, South Alabama 12 11 125 11.4
A.Marsh, Michigan 13 4 45 11.2
J.Bennee, Utah 13 1 11 11.0
C.Curry, Ohio St. 14 1 11 11.0
J.Dwyer, TCU 12 7 77 11.0
I.Hooks, UAB 12 10 110 11.0
M. Jackson, Indiana 4 1 11 11.0
D.Moore, Oregon 10 4 44 11.0
K.Perry, Miami (Ohio) 14 1 11 11.0
E.Rivers, Georgia Tech 13 9 99 11.0
D.Taylor, Colorado 4 1 11 11.0
A.Williams, Clemson 10 4 44 11.0
M.Davis, Southern Miss. 13 6 64 10.7
V.Snow, Buffalo 12 20 213 10.6
L.Wysong, Arizona 13 12 124 10.3
J.Faison, Notre Dame 12 15 153 10.2
B.Inniss, Ohio St. 14 18 181 10.1
C.Byrd, Clemson 4 1 10 10.0
L.Cleveland, Oklahoma St. 12 1 10 10.0
J.Elad, Rutgers 12 1 10 10.0
J.Preston, Clemson 2 1 10 10.0
C.Regan, James Madison 14 1 10 10.0
Y.Knight, SMU 13 17 168 9.9
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 14 17 166 9.8
M.Covey, Cincinnati 13 16 156 9.8
I.Farris, Boston College 12 8 78 9.8
J.Patterson, Arizona 4 8 78 9.8
D.Samuel, Syracuse 12 4 39 9.8
D.Fowlkes, Missouri 11 3 29 9.7
B.Stockton, Georgia Tech 11 6 58 9.7
P.Fox, West Virginia 10 11 106 9.6
J.Barnes, Appalachian St. 10 16 154 9.6
T.Bachmeier, BYU 13 5 48 9.6
M.Delhomme, Maryland 12 2 19 9.5
O.Smith, Maryland 12 2 19 9.5
Z.Thomas, LSU 13 16 152 9.5
G.Benyard, Kennesaw St. 14 25 234 9.4
L.Benson, Army 13 9 83 9.2
Z.Sample, Arizona St. 10 11 101 9.2
J.Salas, E. Michigan 12 6 55 9.2
S.White, Florida St. 10 7 64 9.1
B.Finney, Oregon 14 2 18 9.0
W.Hardy, North Carolina 12 8 72 9.0
R.Joseph, Miami 4 1 9 9.0
W.Knight, James Madison 14 20 180 9.0
C.Martinez, Boston College 5 1 9 9.0
C.Nix, Jacksonville St. 14 3 27 9.0
B.Rowe, South Carolina 11 1 9 9.0
J.Williams, Texas Tech 14 3 27 9.0
R.Williams, Pittsburgh 13 1 9 9.0
J.Zamora, Southern Cal 10 2 18 9.0
T.Pena, Penn St. 13 8 71 8.9
D.Ross, Penn St. 13 8 71 8.9
T.Bussey, Texas A&M 13 7 62 8.9
J.Napier, San Diego St. 10 22 193 8.8
T.Henry, Wisconsin 10 10 87 8.7
T.King, New Mexico St. 8 7 60 8.6
J.Godfrey, Louisiana-Monroe 11 9 77 8.6
C.Adams, Alabama 15 20 171 8.6
T.Maher, Colorado St. 12 7 59 8.4
B.Chatman, Navy 13 6 50 8.3
J.Harper, Uconn 13 18 150 8.3
S.Smith, Memphis 12 15 125 8.3
K.Pearson, East Carolina 10 10 83 8.3
N.Gladding, Old Dominion 13 4 33 8.2
H.Wallace, Mississippi 14 14 113 8.1
A.Foster, Southern Miss. 13 1 8 8.0
J.Middlebrook, Middle Tennessee 11 8 64 8.0
O.Miles, Texas Tech 13 1 8 8.0
D.Moore, Texas 11 1 8 8.0
D.Morris, Tennessee 7 3 24 8.0
B.Richardson, UCF 6 1 8 8.0
T.Walker, Oregon St. 12 10 80 8.0
J.Cameron, Baylor 12 18 141 7.8
L.Sides, North Texas 13 5 39 7.8
B.Wesco, Clemson 7 10 78 7.8
D.Rogers, N. Illinois 12 9 70 7.8
E.Metcalf, Southern Miss. 13 12 93 7.8
L.Thorpe, Stanford 11 4 31 7.8
E.Brow, UTSA 9 7 54 7.7
J.Farooq, Maryland 12 6 46 7.7
C.Spann, Cent. Michigan 13 9 69 7.7
T.Gentry, Texas Tech 7 10 76 7.6
S.Evans, North Texas 14 2 15 7.5
C.Ross, Virginia 13 23 171 7.4
I.Spencer, Virginia Tech 12 12 88 7.3
P.Plott, Georgia Southern 12 10 73 7.3
Q.Gibson, Colorado 12 4 29 7.2
D.Luke, Missouri St. 13 12 87 7.2
J.Green, North Carolina 11 9 65 7.2
G.Bryant, Oregon 11 13 93 7.2
J.Thomas, San Jose St. 12 7 50 7.1
C.Coenen, Wyoming 12 10 71 7.1
R.Capell, Oklahoma St. 11 1 7 7.0
M.Harrison-Pilot, Texas Tech 12 1 7 7.0
C.Hoch, San Jose St. 12 1 7 7.0
C.Jnopierre, FIU 10 7 49 7.0
B.Steely, W. Michigan 12 1 7 7.0
J.Thaw, Delaware 10 3 21 7.0
M.Hight, Vanderbilt 13 11 76 6.9
T.Nagy, Kansas 12 17 116 6.8
E.Allen, Sam Houston St. 12 10 67 6.7
Q.Farrakhan, Colorado 10 5 33 6.6
K.Perich, Minnesota 13 18 118 6.6
C.Comella, Boston College 11 4 26 6.5
D.Thomas, UCF 12 2 13 6.5
T.Uiliata, Hawaii 13 12 77 6.4
B.Ridley, Bowling Green 12 17 109 6.4
K.Courtney, Virginia 14 3 19 6.3
M.Rodarte, Ohio 4 3 19 6.3
M.Mews, Houston 13 20 126 6.3
E.Willis, UTEP 11 14 88 6.3
J.Malau’ulu, Fresno St. 13 19 117 6.2
M.Bellon, Nevada 10 13 80 6.2
D.Amador, UTSA 11 11 66 6.0
J.Ballard, Wisconsin 11 1 6 6.0
J.Baugh, Florida 12 1 6 6.0
T.Brown, Vanderbilt 12 1 6 6.0
T.Burns, Sam Houston St. 12 2 12 6.0
S.Demps, FIU 6 1 6 6.0
K.Kubecka, Kansas 12 3 18 6.0
J.Lucas, Florida St. 12 3 18 6.0
K.Mikell, Colorado 10 1 6 6.0
D.Sheffield, Rutgers 12 2 12 6.0
J.Gaston, Middle Tennessee 9 7 41 5.9
P.Higgins, Troy 14 17 98 5.8
K.Shanks, Arkansas 12 17 97 5.7
B.Graves, Coastal Carolina 13 19 108 5.7
M.Sherrod, Boise St. 14 13 73 5.6
J.McLaurin, Maryland 4 5 28 5.6
J.Porter, South Florida 10 10 56 5.6
B.Sparks, Texas State 13 13 72 5.5
Z.Booker, Tulsa 9 8 44 5.5
T.Holloway, Virginia Tech 4 5 27 5.4
S.Patrick, Akron 10 8 43 5.4
A.Blancas, Arkansas St. 11 20 105 5.2
M.Matthews, UCLA 12 9 47 5.2
T.Bryant, Kentucky 12 7 36 5.1
T.Thompson, Rice 12 7 36 5.1
C.Blaylock, South Alabama 12 1 5 5.0
K.Brown, UAB 10 1 5 5.0
R.Frischknecht, BYU 6 1 5 5.0
A.Waseem, FAU 12 1 5 5.0
K.Davis, Utah St. 13 6 29 4.8
K.Thomas, UTEP 2 5 24 4.8
O.Hayes, Tulane 14 13 61 4.7
T.Anderson, NC State 13 6 27 4.5
B.Golden, Louisville 4 2 9 4.5
S.Lockett, Kansas St. 12 13 56 4.3
M.Coleman, North Texas 12 10 42 4.2
R.Cooper, Maryland 11 2 8 4.0
C.Creel, Jacksonville St. 14 1 4 4.0
J.DaCosta, Wyoming 12 1 4 4.0
C.DeVries, BYU 13 1 4 4.0
B.Farrell, Stanford 12 1 4 4.0
G.Freeman, Oklahoma St. 12 17 68 4.0
C.Hardy, Virginia 14 1 4 4.0
Q.Henicle, Old Dominion 8 1 4 4.0
T.Hoffmann, NC State 13 8 32 4.0
Q.Magwood, Ball St. 12 3 12 4.0
A.Muhammad, Middle Tennessee 12 1 4 4.0
N.Trujillo, Louisiana-Monroe 8 1 4 4.0
J.Williams, Georgia 14 1 4 4.0
I.Zay, Toledo 12 1 4 4.0
J.Jacobs, Utah St. 13 8 31 3.9
M.Welsh, San Diego St. 12 8 31 3.9
M.Simmons, Auburn 11 16 60 3.8
J.Mack, W. Kentucky 9 3 11 3.7
M.Scott, James Madison 12 2 7 3.5
M.Jackson, Purdue 12 8 26 3.2
R.Williams, Louisiana-Lafayette 12 9 29 3.2
M.Pettway, Jacksonville St. 11 5 16 3.2
T.Pride, New Mexico St. 12 10 32 3.2
D.Irvin, UNLV 14 12 38 3.2
D.Kerr, Syracuse 12 6 19 3.2
D.Roebuck, Washington 13 7 22 3.1
B.Green, Liberty 10 2 6 3.0
I.Hartrup, Mississippi 14 2 6 3.0
E.Hazzard, Louisville 5 1 3 3.0
Q.Jackson, Rice 13 1 3 3.0
J.Lewis, Ball St. 12 6 18 3.0
J.Maclin, Kentucky 10 3 9 3.0
R.Smith, Liberty 12 10 30 3.0
L.Struck, Old Dominion 13 1 3 3.0
T.Thomas, Akron 11 1 3 3.0
W.Yates, Ball St. 10 1 3 3.0
C.Harris, Air Force 12 3 8 2.7
K.Law, Kentucky 12 3 8 2.7
D.Eley, Charlotte 11 2 5 2.5
R.Johnson, Missouri St. 13 4 10 2.5
X.Townsend, Iowa St. 10 2 5 2.5
I.Williams, Texas A&M 6 3 7 2.3

