Monday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Amite 57, Franklinton 25
Ascension Christian School 56, Westminster Christian (LAF) 27
Ascension Episcopal 35, Delcambre 23
Berwick 48, Acadiana Renaissance Charter 35
Broadmoor 67, Helix Mentorship Academy 22
Calvary Baptist Academy 48, Loyola Prep 33
Carroll 56, Marksville 16
Castor 47, Glenbrook 16
Central Private 40, Family Christian Academy 33
Chapelle 50, Fontainebleau 38
Crowley 39, Port Barre 19
D’Arbonne Woods 70, Haynesville 29
De La Salle 72, St. Martin’s 22
Dominican 56, Ursuline 21
Dutchtown 47, Booker T. Washington 44
E.D. White 55, Donaldsonville 19
East Beauregard 78, Starks 41
East St. John 55, Assumption 23
Emerson, Ark. 47, Claiborne Academy 31
Georgetown 40, Forest 27
Grant 60, Oberlin 49
Higgins 50, Belle Chasse 43
Istrouma 55, Baker 19
John Curtis Christian 62, Destrehan 31
Johnson Bayou 53, DeQuincy 21
Jonesboro-Hodge 48, Caldwell Parish 37
Kaplan 46, Hackberry 44
Lafayette Christian Academy 52, Teurlings Catholic 50
Lake Arthur 56, Eunice 20
Loranger 39, Pine 31
Mangham 59, Tensas 26
McGehee 44, Pearl River 39
McKinley 49, East Iberville 25
Newman 59, West Jefferson 34
Northeast 62, Independence 28
Oak Grove 51, Ouachita Parish 42
Saline 46, Weston 30
Sam Houston 61, Pickering 19
Summerfield 45, Plain Dealing 41
Tioga 42, Glenmora 36
Welsh 43, Vinton 20
West Monroe 56, Rayville 19
Westgate 33, Cecilia 30
White Castle 46, Brusly 41
Woodlawn (BR) 71, East Ascension 9
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Gueydan vs. Erath, ccd.
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.