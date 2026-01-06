Monday’s Scores

Live Radio
The Associated Press

January 6, 2026, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Amite 57, Franklinton 25

Ascension Christian School 56, Westminster Christian (LAF) 27

Ascension Episcopal 35, Delcambre 23

Berwick 48, Acadiana Renaissance Charter 35

Broadmoor 67, Helix Mentorship Academy 22

Calvary Baptist Academy 48, Loyola Prep 33

Carroll 56, Marksville 16

Castor 47, Glenbrook 16

Central Private 40, Family Christian Academy 33

Chapelle 50, Fontainebleau 38

Crowley 39, Port Barre 19

D’Arbonne Woods 70, Haynesville 29

De La Salle 72, St. Martin’s 22

Dominican 56, Ursuline 21

Dutchtown 47, Booker T. Washington 44

E.D. White 55, Donaldsonville 19

East Beauregard 78, Starks 41

East St. John 55, Assumption 23

Emerson, Ark. 47, Claiborne Academy 31

Georgetown 40, Forest 27

Grant 60, Oberlin 49

Higgins 50, Belle Chasse 43

Istrouma 55, Baker 19

John Curtis Christian 62, Destrehan 31

Johnson Bayou 53, DeQuincy 21

Jonesboro-Hodge 48, Caldwell Parish 37

Kaplan 46, Hackberry 44

Lafayette Christian Academy 52, Teurlings Catholic 50

Lake Arthur 56, Eunice 20

Loranger 39, Pine 31

Mangham 59, Tensas 26

McGehee 44, Pearl River 39

McKinley 49, East Iberville 25

Newman 59, West Jefferson 34

Northeast 62, Independence 28

Oak Grove 51, Ouachita Parish 42

Saline 46, Weston 30

Sam Houston 61, Pickering 19

Summerfield 45, Plain Dealing 41

Tioga 42, Glenmora 36

Welsh 43, Vinton 20

West Monroe 56, Rayville 19

Westgate 33, Cecilia 30

White Castle 46, Brusly 41

Woodlawn (BR) 71, East Ascension 9

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Gueydan vs. Erath, ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

