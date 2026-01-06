Monday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Bardstown 46, Lou. Christian Academy 35
Bath County (KY) 37, Estill Co. 31
Belfry 59, Pike Co. Central 51
Bell Co. 57, Whitley Co. 29
Clinton Co. 61, Todd Co. Central 46
Crittenden Co. 64, Dawson Springs 13
Danville 59, Somerset 56
Daviess Co. 55, North Hardin 40
Elizabethtown 69, Bullitt East 68
Fort Knox 52, Caverna 49
Gallatin County (KY) 53, Trimble County 45
Green Co. 80, Washington Co. 36
Harlan 56, Jackson Co. 47
Hart Co. 55, Glasgow 54
Henderson Co. 69, Mt. Carmel, Ill. 47
Holy Cross (Covington) 66, Beechwood 22
Knott Co. Central 59, Wolfe Co. 17
Knox Central 56, Harlan Co. 45
Leslie Co. 77, Buckhorn 45
Lex. Bryan Station 47, Scott County 45
Lou. Holy Cross 64, Lou. Portland Christian 38
Lou. Moore 2, Newcomer Academy 0
Lyon Co. 80, Fort Campbell 18
Magoffin Co. 59, Shelby Valley 41
Monroe Co. 72, Russellville 47
New Washington, Ind. 36, Cornerstone 30
Oldham County 67, Lou. Southern 17
Owen County 39, Eminence 36
Owensboro 56, Union Co. 35
Owensboro Catholic 54, McLean Co. 40
Owsley Co. 76, Cordia 15
Pineville 51, Barbourville 45
Pope County, Ill. 57, Christian Fellowship 26
Pulaski Co. 76, East Jessamine 49
Russell Co. 66, LaRue Co. 40
South Laurel 60, North Laurel 55
Thomas Nelson 60, CEC 32
Trigg Co. 58, Fulton 30
Walton-Verona 66, Williamstown 12
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
