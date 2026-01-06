Live Radio
Monday’s Scores

The Associated Press

January 6, 2026, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Bardstown 46, Lou. Christian Academy 35

Bath County (KY) 37, Estill Co. 31

Belfry 59, Pike Co. Central 51

Bell Co. 57, Whitley Co. 29

Clinton Co. 61, Todd Co. Central 46

Crittenden Co. 64, Dawson Springs 13

Danville 59, Somerset 56

Daviess Co. 55, North Hardin 40

Elizabethtown 69, Bullitt East 68

Fort Knox 52, Caverna 49

Gallatin County (KY) 53, Trimble County 45

Green Co. 80, Washington Co. 36

Harlan 56, Jackson Co. 47

Hart Co. 55, Glasgow 54

Henderson Co. 69, Mt. Carmel, Ill. 47

Holy Cross (Covington) 66, Beechwood 22

Knott Co. Central 59, Wolfe Co. 17

Knox Central 56, Harlan Co. 45

Leslie Co. 77, Buckhorn 45

Lex. Bryan Station 47, Scott County 45

Lou. Holy Cross 64, Lou. Portland Christian 38

Lou. Moore 2, Newcomer Academy 0

Lyon Co. 80, Fort Campbell 18

Magoffin Co. 59, Shelby Valley 41

Monroe Co. 72, Russellville 47

New Washington, Ind. 36, Cornerstone 30

Oldham County 67, Lou. Southern 17

Owen County 39, Eminence 36

Owensboro 56, Union Co. 35

Owensboro Catholic 54, McLean Co. 40

Owsley Co. 76, Cordia 15

Pineville 51, Barbourville 45

Pope County, Ill. 57, Christian Fellowship 26

Pulaski Co. 76, East Jessamine 49

Russell Co. 66, LaRue Co. 40

South Laurel 60, North Laurel 55

Thomas Nelson 60, CEC 32

Trigg Co. 58, Fulton 30

Walton-Verona 66, Williamstown 12

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

