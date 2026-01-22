Mitsubishi Electric Championship at Hualalai Tour Scores

Thursday
At Hualalai GC
Kailua-Kona, Hawaii
Purse: $2 million
Yardage: 7,107; Par: 72
First Round
|Stephen Ames
|31-33—64
|Fred Couples
|32-33—65
|Fredrik Jacobson
|33-32—65
|Stewart Cink
|33-33—66
|David Duval
|33-33—66
|Ernie Els
|33-33—66
|Richard Green
|33-33—66
|Jay Haas
|31-35—66
|Miguel Angel Jimenez
|34-32—66
|Mike Weir
|32-34—66
|Steve Flesch
|33-34—67
|Jim Furyk
|34-33—67
|Thomas Bjorn
|36-32—68
|Angel Cabrera
|34-34—68
|Alex Cejka
|32-36—68
|K.J. Choi
|35-33—68
|Scott Dunlap
|33-35—68
|Ricardo Gonzalez
|34-34—68
|Retief Goosen
|38-30—68
|Jerry Kelly
|36-32—68
|Boo Weekley
|35-33—68
|Y.E. Yang
|34-34—68
|Davis Love III
|34-35—69
|Rocco Mediate
|34-35—69
|Vijay Singh
|35-34—69
|Ken Tanigawa
|36-33—69
|Steven Alker
|39-31—70
|Steve Allan
|37-33—70
|Stephen Dodd
|36-34—70
|Joe Durant
|35-35—70
|Bernhard Langer
|34-36—70
|Doug Barron
|36-35—71
|Darren Clarke
|35-36—71
|Tommy Gainey
|35-36—71
|Justin Leonard
|37-34—71
|Timothy O’Neal
|36-35—71
|Olin Browne
|37-35—72
|Scott McCarron
|38-34—72
|Corey Pavin
|37-36—73
|Tom Lehman
|38-36—74
|David Toms
|36-38—74
|Fred Funk
|41-37—78
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.