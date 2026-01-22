Live Radio
Mitsubishi Electric Championship at Hualalai Tour Scores

The Associated Press

January 22, 2026, 10:09 PM

Thursday

At Hualalai GC

Kailua-Kona, Hawaii

Purse: $2 million

Yardage: 7,107; Par: 72

First Round

Stephen Ames 31-33—64
Fred Couples 32-33—65
Fredrik Jacobson 33-32—65
Stewart Cink 33-33—66
David Duval 33-33—66
Ernie Els 33-33—66
Richard Green 33-33—66
Jay Haas 31-35—66
Miguel Angel Jimenez 34-32—66
Mike Weir 32-34—66
Steve Flesch 33-34—67
Jim Furyk 34-33—67
Thomas Bjorn 36-32—68
Angel Cabrera 34-34—68
Alex Cejka 32-36—68
K.J. Choi 35-33—68
Scott Dunlap 33-35—68
Ricardo Gonzalez 34-34—68
Retief Goosen 38-30—68
Jerry Kelly 36-32—68
Boo Weekley 35-33—68
Y.E. Yang 34-34—68
Davis Love III 34-35—69
Rocco Mediate 34-35—69
Vijay Singh 35-34—69
Ken Tanigawa 36-33—69
Steven Alker 39-31—70
Steve Allan 37-33—70
Stephen Dodd 36-34—70
Joe Durant 35-35—70
Bernhard Langer 34-36—70
Doug Barron 36-35—71
Darren Clarke 35-36—71
Tommy Gainey 35-36—71
Justin Leonard 37-34—71
Timothy O’Neal 36-35—71
Olin Browne 37-35—72
Scott McCarron 38-34—72
Corey Pavin 37-36—73
Tom Lehman 38-36—74
David Toms 36-38—74
Fred Funk 41-37—78

