Mitsubishi Electric Championship at Hualalai Tour Scores

The Associated Press

January 24, 2026, 11:09 PM

Saturday

At Hualalai GC

Kailua-Kona, Hawaii

Purse: $2 million

Yardage: 7,107; Par: 72

Final Round

Stewart Cink, $340,000 66-63-64—193
Angel Cabrera, $200,000 68-62-66—196
Retief Goosen, $140,000 68-66-64—198
Thomas Bjorn, $98,667 68-65-66—199
Ernie Els, $98,667 66-66-67—199
Fredrik Jacobson, $98,667 65-64-70—199
Darren Clarke, $71,500 71-64-66—201
Fred Couples, $71,500 65-66-70—201
Stephen Ames, $58,000 64-66-72—202
Bernhard Langer, $58,000 70-64-68—202
Tommy Gainey, $50,000 71-67-65—203
Alex Cejka, $42,333 68-70-66—204
Miguel Angel Jimenez, $42,333 66-67-71—204
Vijay Singh, $42,333 69-68-67—204
David Duval, $34,000 66-68-71—205
Jerry Kelly, $34,000 68-69-68—205
Boo Weekley, $34,000 68-69-68—205
Mike Weir, $34,000 66-71-68—205
Y.E. Yang, $34,000 68-67-70—205
Steve Flesch, $26,500 67-65-74—206
Ricardo Gonzalez, $26,500 68-66-72—206
Richard Green, $26,500 66-71-69—206
David Toms, $26,500 74-64-68—206
Jay Haas, $23,500 66-69-72—207
Timothy O’Neal, $23,500 71-67-69—207
Scott Dunlap, $21,250 68-69-71—208
Joe Durant, $21,250 70-66-72—208
Steven Alker, $17,600 70-72-67—209
Steve Allan, $17,600 70-70-69—209
K.J. Choi, $17,600 68-71-70—209
Justin Leonard, $17,600 71-68-70—209
Davis Love III, $17,600 69-72-68—209
Rocco Mediate, $16,000 69-68-73—210
Jim Furyk, $15,250 67-66-79—212
Scott McCarron, $15,250 72-69-71—212
Doug Barron, $14,000 71-70-72—213
Ken Tanigawa, $14,000 69-69-75—213
Stephen Dodd, $13,000 70-70-74—214
Corey Pavin, $12,500 73-72-72—217
Tom Lehman, $12,000 74-70-74—218
Olin Browne, $11,500 72-75-73—220
Fred Funk, $11,000 78-76-74—228

