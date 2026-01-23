Live Radio
Mitsubishi Electric Championship at Hualalai Tour Scores

The Associated Press

January 23, 2026, 10:22 PM

Friday

At Hualalai GC

Kailua-Kona, Hawaii

Purse: $2 million

Yardage: 7,107; Par: 72

Second Round

Stewart Cink 66-63—129
Fredrik Jacobson 65-64—129
Stephen Ames 64-66—130
Angel Cabrera 68-62—130
Fred Couples 65-66—131
Ernie Els 66-66—132
Steve Flesch 67-65—132
Thomas Bjorn 68-65—133
Jim Furyk 67-66—133
Miguel Angel Jimenez 66-67—133
David Duval 66-68—134
Ricardo Gonzalez 68-66—134
Retief Goosen 68-66—134
Bernhard Langer 70-64—134
Darren Clarke 71-64—135
Jay Haas 66-69—135
Y.E. Yang 68-67—135
Joe Durant 70-66—136
Scott Dunlap 68-69—137
Richard Green 66-71—137
Jerry Kelly 68-69—137
Rocco Mediate 69-68—137
Vijay Singh 69-68—137
Boo Weekley 68-69—137
Mike Weir 66-71—137
Alex Cejka 68-70—138
Tommy Gainey 71-67—138
Timothy O’Neal 71-67—138
Ken Tanigawa 69-69—138
David Toms 74-64—138
K.J. Choi 68-71—139
Justin Leonard 71-68—139
Steve Allan 70-70—140
Stephen Dodd 70-70—140
Doug Barron 71-70—141
Davis Love III 69-72—141
Scott McCarron 72-69—141
Steven Alker 70-72—142
Tom Lehman 74-70—144
Corey Pavin 73-72—145
Olin Browne 72-75—147
Fred Funk 78-76—154

Sports
