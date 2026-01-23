Mitsubishi Electric Championship at Hualalai Tour Scores

Friday
At Hualalai GC
Kailua-Kona, Hawaii
Purse: $2 million
Yardage: 7,107; Par: 72
Second Round
|Stewart Cink
|66-63—129
|Fredrik Jacobson
|65-64—129
|Stephen Ames
|64-66—130
|Angel Cabrera
|68-62—130
|Fred Couples
|65-66—131
|Ernie Els
|66-66—132
|Steve Flesch
|67-65—132
|Thomas Bjorn
|68-65—133
|Jim Furyk
|67-66—133
|Miguel Angel Jimenez
|66-67—133
|David Duval
|66-68—134
|Ricardo Gonzalez
|68-66—134
|Retief Goosen
|68-66—134
|Bernhard Langer
|70-64—134
|Darren Clarke
|71-64—135
|Jay Haas
|66-69—135
|Y.E. Yang
|68-67—135
|Joe Durant
|70-66—136
|Scott Dunlap
|68-69—137
|Richard Green
|66-71—137
|Jerry Kelly
|68-69—137
|Rocco Mediate
|69-68—137
|Vijay Singh
|69-68—137
|Boo Weekley
|68-69—137
|Mike Weir
|66-71—137
|Alex Cejka
|68-70—138
|Tommy Gainey
|71-67—138
|Timothy O’Neal
|71-67—138
|Ken Tanigawa
|69-69—138
|David Toms
|74-64—138
|K.J. Choi
|68-71—139
|Justin Leonard
|71-68—139
|Steve Allan
|70-70—140
|Stephen Dodd
|70-70—140
|Doug Barron
|71-70—141
|Davis Love III
|69-72—141
|Scott McCarron
|72-69—141
|Steven Alker
|70-72—142
|Tom Lehman
|74-70—144
|Corey Pavin
|73-72—145
|Olin Browne
|72-75—147
|Fred Funk
|78-76—154
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.