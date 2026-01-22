Live Radio
Mitsubishi Electric Championship at Hualalai Par Scores

The Associated Press

January 22, 2026, 10:09 PM

Thursday

At Hualalai GC

Kailua-Kona, Hawaii

Purse: $2 million

Yardage: 7,107; Par: 72

First Round

Stephen Ames 31-33—64 -8
Fred Couples 32-33—65 -7
Fredrik Jacobson 33-32—65 -7
Stewart Cink 33-33—66 -6
David Duval 33-33—66 -6
Ernie Els 33-33—66 -6
Richard Green 33-33—66 -6
Jay Haas 31-35—66 -6
Miguel Angel Jimenez 34-32—66 -6
Mike Weir 32-34—66 -6
Steve Flesch 33-34—67 -5
Jim Furyk 34-33—67 -5
Thomas Bjorn 36-32—68 -4
Angel Cabrera 34-34—68 -4
Alex Cejka 32-36—68 -4
K.J. Choi 35-33—68 -4
Scott Dunlap 33-35—68 -4
Ricardo Gonzalez 34-34—68 -4
Retief Goosen 38-30—68 -4
Jerry Kelly 36-32—68 -4
Boo Weekley 35-33—68 -4
Y.E. Yang 34-34—68 -4
Davis Love III 34-35—69 -3
Rocco Mediate 34-35—69 -3
Vijay Singh 35-34—69 -3
Ken Tanigawa 36-33—69 -3
Steven Alker 39-31—70 -2
Steve Allan 37-33—70 -2
Stephen Dodd 36-34—70 -2
Joe Durant 35-35—70 -2
Bernhard Langer 34-36—70 -2
Doug Barron 36-35—71 -1
Darren Clarke 35-36—71 -1
Tommy Gainey 35-36—71 -1
Justin Leonard 37-34—71 -1
Timothy O’Neal 36-35—71 -1
Olin Browne 37-35—72 E
Scott McCarron 38-34—72 E
Corey Pavin 37-36—73 +1
Tom Lehman 38-36—74 +2
David Toms 36-38—74 +2
Fred Funk 41-37—78 +6

