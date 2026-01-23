Live Radio
Mitsubishi Electric Championship at Hualalai Par Scores

The Associated Press

January 23, 2026, 10:22 PM

Friday

At Hualalai GC

Kailua-Kona, Hawaii

Purse: $2 million

Yardage: 7,107; Par: 72

Second Round

Stewart Cink 66-63—129 -15
Fredrik Jacobson 65-64—129 -15
Stephen Ames 64-66—130 -14
Angel Cabrera 68-62—130 -14
Fred Couples 65-66—131 -13
Ernie Els 66-66—132 -12
Steve Flesch 67-65—132 -12
Thomas Bjorn 68-65—133 -11
Jim Furyk 67-66—133 -11
Miguel Angel Jimenez 66-67—133 -11
David Duval 66-68—134 -10
Ricardo Gonzalez 68-66—134 -10
Retief Goosen 68-66—134 -10
Bernhard Langer 70-64—134 -10
Darren Clarke 71-64—135 -9
Jay Haas 66-69—135 -9
Y.E. Yang 68-67—135 -9
Joe Durant 70-66—136 -8
Scott Dunlap 68-69—137 -7
Richard Green 66-71—137 -7
Jerry Kelly 68-69—137 -7
Rocco Mediate 69-68—137 -7
Vijay Singh 69-68—137 -7
Boo Weekley 68-69—137 -7
Mike Weir 66-71—137 -7
Alex Cejka 68-70—138 -6
Tommy Gainey 71-67—138 -6
Timothy O’Neal 71-67—138 -6
Ken Tanigawa 69-69—138 -6
David Toms 74-64—138 -6
K.J. Choi 68-71—139 -5
Justin Leonard 71-68—139 -5
Steve Allan 70-70—140 -4
Stephen Dodd 70-70—140 -4
Doug Barron 71-70—141 -3
Davis Love III 69-72—141 -3
Scott McCarron 72-69—141 -3
Steven Alker 70-72—142 -2
Tom Lehman 74-70—144 E
Corey Pavin 73-72—145 +1
Olin Browne 72-75—147 +3
Fred Funk 78-76—154 +10

