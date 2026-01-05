Live Radio
Home » Sports » Michigan Sportswatch Daily Listings

Michigan Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

January 5, 2026, 12:16 PM

Central Michigan at Akron — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Eastern Michigan at Ball State — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Western Michigan at Miami (OH) — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Michigan at Penn State — FS1, Fox Sports App, Fubo Sports

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up