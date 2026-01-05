Michigan Sportswatch Daily Listings

Central Michigan at Akron — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Eastern Michigan at Ball State — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Western Michigan at Miami (OH) — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Michigan at Penn State — FS1, Fox Sports App, Fubo Sports
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.