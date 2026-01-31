Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Scores

Saturday
At Lake Nona Golf & Country Club
Orlando, Fla.
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,624; Par: 72
Third Round
|Nelly Korda
|68-71-64—203
|Amy Yang
|68-69-62—199
|Lydia Ko
|69-67-61—197
|You Min Hwang
|71-67-63—201
|Brooke Henderson
|73-70-66—209
|Nasa Hataoka
|66-71-67—204
|Lottie Woad
|67-69-68—204
|Miyu Yamashita
|74-69-68—211
|Jeeno Thitikul
|67-72-73—212
|A Lim Kim
|69-69-71—209
|Ayaka Furue
|74-66-73—213
|Somi Lee
|69-74-70—213
|Hae-Ran Ryu
|73-69-71—213
|Rose Zhang
|70-73-70—213
|Akie Iwai
|69-71-74—214
|Jasmine Suwannapura
|73-72-69—214
|Linn Grant
|67-75-73—215
|Charley Hull
|70-71-74—215
|Yealimi Noh
|72-70-73—215
|Lilia Vu
|72-68-75—215
|Chanettee Wannasaen
|67-72-76—215
|Ruoning Yin
|72-69-74—215
|Ingrid Lindblad
|69-69-78—216
|Madelene Sagstrom
|75-70-72—217
|Linnea Strom
|71-73-73—217
|Patty Tavatanakit
|70-73-74—217
|Lauren Coughlin
|77-71-70—218
|Chisato Iwai
|75-68-75—218
|Miranda Wang
|71-75-74—220
|Maja Stark
|71-76-74—221
|Rio Takeda
|74-70-77—221
|Bailey Tardy
|72-73-76—221
|Jin Hee Im
|72-76-75—223
|Jennifer Kupcho
|75-73-77—225
|Mao Saigo
|72-73-80—225
|Yuka Saso
|79-78-63—220
|Austin Ernst
|74-79-76—229
|Angel Yin
|76-76-78—230
|Moriya Jutanugarn
|74-85-66—225
