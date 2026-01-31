Live Radio
Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Scores

The Associated Press

January 31, 2026, 7:58 PM

Saturday

At Lake Nona Golf & Country Club

Orlando, Fla.

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,624; Par: 72

Third Round

Nelly Korda 68-71-64—203
Amy Yang 68-69-62—199
Lydia Ko 69-67-61—197
You Min Hwang 71-67-63—201
Brooke Henderson 73-70-66—209
Nasa Hataoka 66-71-67—204
Lottie Woad 67-69-68—204
Miyu Yamashita 74-69-68—211
Jeeno Thitikul 67-72-73—212
A Lim Kim 69-69-71—209
Ayaka Furue 74-66-73—213
Somi Lee 69-74-70—213
Hae-Ran Ryu 73-69-71—213
Rose Zhang 70-73-70—213
Akie Iwai 69-71-74—214
Jasmine Suwannapura 73-72-69—214
Linn Grant 67-75-73—215
Charley Hull 70-71-74—215
Yealimi Noh 72-70-73—215
Lilia Vu 72-68-75—215
Chanettee Wannasaen 67-72-76—215
Ruoning Yin 72-69-74—215
Ingrid Lindblad 69-69-78—216
Madelene Sagstrom 75-70-72—217
Linnea Strom 71-73-73—217
Patty Tavatanakit 70-73-74—217
Lauren Coughlin 77-71-70—218
Chisato Iwai 75-68-75—218
Miranda Wang 71-75-74—220
Maja Stark 71-76-74—221
Rio Takeda 74-70-77—221
Bailey Tardy 72-73-76—221
Jin Hee Im 72-76-75—223
Jennifer Kupcho 75-73-77—225
Mao Saigo 72-73-80—225
Yuka Saso 79-78-63—220
Austin Ernst 74-79-76—229
Angel Yin 76-76-78—230
Moriya Jutanugarn 74-85-66—225

