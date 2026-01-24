Live Radio
Home » Sports » Hero Dubai Desert Classic Scores

Hero Dubai Desert Classic Scores

The Associated Press

January 24, 2026, 7:58 AM

Saturday

At Emirates Golf Club

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,428; Par: 72

Third Round

Patrick Reed, United States 69-66-67—202
David Puig, Spain 72-68-66—206
Viktor Hovland, Norway 73-69-65—207
Andy Sullivan, England 71-65-71—207
Francesco Molinari, Italy 65-72-71—208
Andrea Pavan, Italy 69-68-71—208
Jorge Campillo, Spain 70-73-66—209
Thorbjorn Olesen, Denmark 70-72-67—209
Martin Couvra, France 70-72-68—210
Hennie Du Plessis, South Africa 71-68-71—210
Julien Guerrier, France 73-72-65—210
Nicolai Hojgaard, Denmark 71-67-72—210
Christiaan Maas, South Africa 70-71-69—210
Jayden Trey Schaper, South Africa 71-68-71—210
Dan Bradbury, England 74-68-69—211
Ryan Fox, New Zealand 72-70-69—211
Ricardo Gouveia, Portugal 72-69-70—211
Zander Lombard, South Africa 71-71-69—211
Marcus Armitage, England 71-72-69—212
Sean Crocker, United States 75-68-69—212
Alejandro Del Rey, Spain 72-71-69—212
Wenyi Ding, China 69-71-72—212
Ewen Ferguson, Scotland 70-71-71—212
Tom McKibbin, Northern Ireland 71-70-71—212
Marcel Schneider, Germany 71-73-68—212
Johannes Veerman, United States 69-74-69—212
Angel Ayora Fanegas, Spain 75-69-69—213
Thomas Detry, Belgium 73-70-70—213
Alex Fitzpatrick, England 75-68-70—213
Jacques Kruyswijk, South Africa 72-72-69—213
Rory McIlroy, Northern Ireland 73-69-71—213
JC Ritchie, South Africa 68-73-72—213
Darius Van Driel, Netherlands 74-69-70—213
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-72-71—214
Daniel Hillier, New Zealand 70-72-72—214
Rikuya Hoshino, Japan 75-70-69—214
Casey Jarvis, South Africa 74-70-70—214
Yuto Katsuragawa, Japan 69-75-70—214
Romain Langasque, France 73-70-71—214
Oliver Lindell, Finland 70-69-75—214
Ashun Wu, China 71-71-72—214
Ugo Coussaud, France 74-69-72—215
Joel Girrbach, Switzerland 68-77-70—215
Tyrrell Hatton, England 70-69-76—215
Angel Hidalgo, Spain 72-72-71—215
Mikael Lindberg, Sweden 67-72-76—215
Shane Lowry, Ireland 70-71-74—215
Freddy Schott, Germany 71-74-70—215
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-74-72—215
Ross Fisher, England 72-72-72—216
Grant Forrest, Scotland 70-73-73—216
Dylan Frittelli, South Africa 72-73-71—216
Frederic Lacroix, France 74-69-73—216
Sam Bairstow, England 76-69-72—217
Rafa Cabrera Bello, Spain 71-71-75—217
Jeong-Weon Ko, France 71-73-73—217
David Micheluzzi, Australia 70-72-75—217
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 75-68-74—217
Eddie Pepperell, England 70-73-74—217
Richie Ramsay, Scotland 74-70-73—217
Manuel Elvira, Spain 69-75-74—218
Tommy Fleetwood, England 73-72-73—218
Joost Luiten, Netherlands 72-70-76—218
Adrian Meronk, Poland 72-73-74—219
Laurie Canter, England 73-72-75—220
Michael Hollick, South Africa 71-74-75—220
Victor Perez, France 74-70-76—220
Jens Dantorp, Sweden 73-69-79—221
Niklas Lemke, Sweden 71-70-83—224
Jeff Winther, Denmark 72-73-81—226

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up