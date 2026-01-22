Live Radio
Hero Dubai Desert Classic Par Scores

The Associated Press

January 22, 2026, 12:16 PM

Thursday

At Emirates Golf Club

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,428; Par: 72

First Round

Francesco Molinari, Italy 31-34—65 -7
Mikael Lindberg, Sweden 31-36—67 -5
Joel Girrbach, Switzerland 34-34—68 -4
JC Ritchie, South Africa 34-34—68 -4
Wenyi Ding, China 35-34—69 -3
Manuel Elvira, Spain 36-33—69 -3
Yuto Katsuragawa, Japan 35-34—69 -3
Andrea Pavan, Italy 35-34—69 -3
Patrick Reed, United States 35-34—69 -3
Johannes Veerman, United States 35-34—69 -3
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 36-33—69 -3
Jorge Campillo, Spain 33-37—70 -2
Ewen Ferguson, Scotland 36-34—70 -2
Grant Forrest, Scotland 34-36—70 -2
Tyrrell Hatton, England 33-37—70 -2
Daniel Hillier, New Zealand 35-35—70 -2
Scott Jamieson, Scotland 34-36—70 -2
Oliver Lindell, Finland 33-37—70 -2
Shane Lowry, Ireland 34-36—70 -2
Christiaan Maas, South Africa 34-36—70 -2
David Micheluzzi, Australia 34-36—70 -2
Thorbjorn Olesen, Denmark 35-35—70 -2
Eddie Pepperell, England 35-35—70 -2
Martin Couvra, France 34-32—66 -1
Marcus Armitage, England 36-35—71 -1
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-36—71 -1
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 36-35—71 -1
Hennie Du Plessis, South Africa 37-34—71 -1
Nicolai Hojgaard, Denmark 35-36—71 -1
Michael Hollick, South Africa 34-37—71 -1
Jeong-Weon Ko, France 36-35—71 -1
Niklas Lemke, Sweden 36-35—71 -1
Zander Lombard, South Africa 35-36—71 -1
Tom McKibbin, Northern Ireland 35-36—71 -1
Jayden Trey Schaper, South Africa 34-37—71 -1
Marcel Schneider, Germany 35-36—71 -1
Freddy Schott, Germany 36-35—71 -1
Jason Scrivener, Australia 35-36—71 -1
Andy Sullivan, England 36-35—71 -1
Ashun Wu, China 35-36—71 -1
David Puig, Spain 35-32—67 E
Alejandro Del Rey, Spain 36-36—72 E
Ross Fisher, England 36-36—72 E
Ryan Fox, New Zealand 36-36—72 E
Dylan Frittelli, South Africa 35-37—72 E
Ricardo Gouveia, Portugal 37-35—72 E
Padraig Harrington, Ireland 34-38—72 E
Ryggs Johnston, United States 35-37—72 E
Kazuma Kobori, New Zealand 35-37—72 E
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-37—72 E
Joakim Lagergren, Sweden 34-38—72 E
Joost Luiten, Netherlands 37-35—72 E
Adrian Meronk, Poland 36-36—72 E
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36-36—72 E
Benjamin Schmidt, England 35-37—72 E
Jack Senior, England 34-38—72 E
Marcel Siem, Germany 36-36—72 E
Connor Syme, Scotland 35-37—72 E
Tom Vaillant, France 36-36—72 E
Jeff Winther, Denmark 33-39—72 E
Angel Hidalgo, Spain 37-27—64 +1
Laurie Canter, England 36-37—73 +1
Jens Dantorp, Sweden 36-37—73 +1
Thomas Detry, Belgium 38-35—73 +1
Nacho Elvira, Spain 37-36—73 +1
Tommy Fleetwood, England 34-39—73 +1
Julien Guerrier, France 35-38—73 +1
Calum Hill, Scotland 39-34—73 +1
Viktor Hovland, Norway 38-35—73 +1
Andrew Johnston, England 36-37—73 +1
Romain Langasque, France 38-35—73 +1
Rory McIlroy, Northern Ireland 34-39—73 +1
Shubhankar Sharma, India 37-28—65 +2
Dan Bradbury, England 38-36—74 +2
Ugo Coussaud, France 36-38—74 +2
Joe Dean, England 36-38—74 +2
Ethan Fang, United States 38-36—74 +2
Casey Jarvis, South Africa 37-37—74 +2
Dustin Johnson, United States 37-37—74 +2
Frederic Lacroix, France 37-37—74 +2
James Morrison, England 35-39—74 +2
Dylan Naidoo, South Africa 36-38—74 +2
Joaquin Niemann, Chile 36-38—74 +2
Victor Perez, France 39-35—74 +2
Richie Ramsay, Scotland 34-40—74 +2
David Ravetto, France 36-38—74 +2
Richard Sterne, South Africa 35-39—74 +2
Darius Van Driel, Netherlands 36-38—74 +2
Bernd Wiesberger, Austria 37-37—74 +2
Antoine Rozner, France 41-25—66 +3
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 36-34—70 +3
Angel Ayora Fanegas, Spain 36-39—75 +3
Sean Crocker, United States 38-37—75 +3
Alex Fitzpatrick, England 38-37—75 +3
Daniel Gavins, England 38-37—75 +3
Jordan Gumberg, United States 37-38—75 +3
Rikuya Hoshino, Japan 36-39—75 +3
Pablo Larrazabal, Spain 35-40—75 +3
David Law, Scotland 37-38—75 +3
Renato Paratore, Italy 38-37—75 +3
Yuvraj Sandhu, India 37-38—75 +3
Sebastian Soderberg, Sweden 35-40—75 +3
Paul Waring, England 37-38—75 +3
Ockie Strydom, South Africa 36-31—67 +4
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 37-39—76 +4
Sam Bairstow, England 39-37—76 +4
Filippo Celli, Italy 38-38—76 +4
Darren Fichardt, South Africa 37-39—76 +4
Thriston Lawrence, South Africa 38-38—76 +4
Junghwan Lee, South Korea 39-37—76 +4
Matteo Manassero, Italy 38-38—76 +4
Niklas Norgaard Moller, Denmark 36-40—76 +4
Brandon Robinson-Thompson, England 35-41—76 +4
Brandon Stone, South Africa 37-39—76 +4
Danny Willett, England 40-36—76 +4
Francesco Laporta, Italy 40-28—68 +5
Todd Clements, England 37-40—77 +5
Matthew Jordan, England 37-40—77 +5
Marcus Kinhult, Sweden 36-41—77 +5
Jacob Skov Olesen, Denmark 41-36—77 +5
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 37-41—78 +6
Ahmad Skaik, United Arab Emirates 41-37—78 +6
Elvis Smylie, Australia 38-40—78 +6
Guido Migliozzi, Italy 42-38—80 +8
Shaun Norris, South Africa 41-39—80 +8
Maximilian Steinlechner, Austria 44-31—75 +12

