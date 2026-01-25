Hero Dubai Desert Classic Par Scores

Sunday
At Emirates Golf Club
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $9 million
Yardage: 7,428; Par: 72
Final Round
|Patrick Reed, United States (1335), $1,302,931
|69-66-67-72—274
|-14
|Andy Sullivan, England (889), $843,073
|71-65-71-71—278
|-10
|Julien Guerrier, France (500), $482,851
|73-72-65-69—279
|-9
|Nicolai Hojgaard, Denmark (339), $325,477
|71-67-72-70—280
|-8
|Francesco Molinari, Italy (339), $325,477
|65-72-71-72—280
|-8
|Jayden Trey Schaper, South Africa (339), $325,477
|71-68-71-70—280
|-8
|Marcus Armitage, England (206), $197,739
|71-72-69-69—281
|-7
|Ricardo Gouveia, Portugal (206), $197,739
|72-69-70-70—281
|-7
|David Puig, Spain (206), $197,739
|72-68-66-75—281
|-7
|Martin Couvra, France (143), $142,045
|70-72-68-72—282
|-6
|Thorbjorn Olesen, Denmark (143), $142,045
|70-72-67-73—282
|-6
|Darius Van Driel, Netherlands (143), $142,045
|74-69-70-69—282
|-6
|Christiaan Maas, South Africa (0), $0
|70-71-69-72—282
|-6
|Thomas Detry, Belgium (112), $112,972
|73-70-70-70—283
|-5
|Rikuya Hoshino, Japan (112), $112,972
|75-70-69-69—283
|-5
|Viktor Hovland, Norway (112), $112,972
|73-69-65-76—283
|-5
|Andrea Pavan, Italy (112), $112,972
|69-68-71-75—283
|-5
|Johannes Veerman, United States (112), $112,972
|69-74-69-71—283
|-5
|Rafa Cabrera Bello, Spain (91), $89,672
|71-71-75-67—284
|-4
|Jorge Campillo, Spain (91), $89,672
|70-73-66-75—284
|-4
|Wenyi Ding, China (91), $89,672
|69-71-72-72—284
|-4
|Hennie Du Plessis, South Africa (91), $89,672
|71-68-71-74—284
|-4
|Alex Fitzpatrick, England (91), $89,672
|75-68-70-71—284
|-4
|Jacques Kruyswijk, South Africa (91), $89,672
|72-72-69-71—284
|-4
|Tom McKibbin, Northern Ireland (91), $89,672
|71-70-71-72—284
|-4
|Angel Ayora Fanegas, Spain (74), $72,811
|75-69-69-72—285
|-3
|Alejandro Del Rey, Spain (74), $72,811
|72-71-69-73—285
|-3
|Angel Hidalgo, Spain (74), $72,811
|72-72-71-70—285
|-3
|Daniel Hillier, New Zealand (74), $72,811
|70-72-72-71—285
|-3
|Oliver Lindell, Finland (74), $72,811
|70-69-75-71—285
|-3
|Zander Lombard, South Africa (74), $72,811
|71-71-69-74—285
|-3
|Shane Lowry, Ireland (74), $72,811
|70-71-74-70—285
|-3
|Sean Crocker, United States (60), $56,141
|75-68-69-74—286
|-2
|Ewen Ferguson, Scotland (60), $56,141
|70-71-71-74—286
|-2
|Tyrrell Hatton, England (60), $56,141
|70-69-76-71—286
|-2
|Romain Langasque, France (60), $56,141
|73-70-71-72—286
|-2
|Rory McIlroy, Northern Ireland (60), $56,141
|73-69-71-73—286
|-2
|JC Ritchie, South Africa (60), $56,141
|68-73-72-73—286
|-2
|Marcel Schneider, Germany (60), $56,141
|71-73-68-74—286
|-2
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany (60), $56,141
|69-74-72-71—286
|-2
|Dan Bradbury, England (50), $45,986
|74-68-69-76—287
|-1
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain (50), $45,986
|71-72-71-73—287
|-1
|Tommy Fleetwood, England (50), $45,986
|73-72-73-69—287
|-1
|Grant Forrest, Scotland (50), $45,986
|70-73-73-71—287
|-1
|Laurie Canter, England (44), $39,854
|73-72-75-68—288
|E
|Ryan Fox, New Zealand (44), $39,854
|72-70-69-77—288
|E
|Mikael Lindberg, Sweden (44), $39,854
|67-72-76-73—288
|E
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (44), $39,854
|75-68-74-71—288
|E
|Ugo Coussaud, France (35), $31,424
|74-69-72-74—289
|+1
|Joel Girrbach, Switzerland (35), $31,424
|68-77-70-74—289
|+1
|Yuto Katsuragawa, Japan (35), $31,424
|69-75-70-75—289
|+1
|David Micheluzzi, Australia (35), $31,424
|70-72-75-72—289
|+1
|Eddie Pepperell, England (35), $31,424
|70-73-74-72—289
|+1
|Richie Ramsay, Scotland (35), $31,424
|74-70-73-72—289
|+1
|Freddy Schott, Germany (35), $31,424
|71-74-70-74—289
|+1
|Michael Hollick, South Africa (26), $24,526
|71-74-75-70—290
|+2
|Casey Jarvis, South Africa (26), $24,526
|74-70-70-76—290
|+2
|Frederic Lacroix, France (26), $24,526
|74-69-73-74—290
|+2
|Joost Luiten, Netherlands (26), $24,526
|72-70-76-72—290
|+2
|Ashun Wu, China (26), $24,526
|71-71-72-76—290
|+2
|Sam Bairstow, England (22), $21,460
|76-69-72-74—291
|+3
|Manuel Elvira, Spain (22), $21,460
|69-75-74-73—291
|+3
|Adrian Meronk, Poland (22), $21,460
|72-73-74-72—291
|+3
|Ross Fisher, England (20), $19,161
|72-72-72-76—292
|+4
|Dylan Frittelli, South Africa (20), $19,161
|72-73-71-76—292
|+4
|Victor Perez, France (20), $19,161
|74-70-76-72—292
|+4
|Niklas Lemke, Sweden (18), $17,628
|71-70-83-70—294
|+6
|Jens Dantorp, Sweden (17), $16,861
|73-69-79-75—296
|+8
|Jeong-Weon Ko, France (16), $16,095
|71-73-73-80—297
|+9
|Jeff Winther, Denmark (16), $15,329
|72-73-81-78—304
|+16
