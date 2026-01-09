Hermann Winners

2025_Donovan Philip, NC State, F
2024_Michael Adekokun, Ohio State, MF
2023_Ousmane Sylla, Clemson, MF
2022_Duncan McGuire, Creighton, F
2021_Dante Polvara, Georgetown, MF
2020_Gloire Amanda, Oregon St., F
2019_Robbie Robinson, Clemson, F
2018_Andrew Gutman, Indiana, D
2017_Jon Bakero, Wake Forest, F
2016_Ian Harkes, Wake Forest, MF
2015_Jordan Morris, Stanford, F
2014_Leo Stolz, UCLA, MF
2013_Patrick Mullins, Maryland, F
2012_Patrick Mullins, Maryland, F
2011_Andrew Wenger, Duke, F
2010_Darlington Nagbe, Akron, F
2009_Teal Bunbury, Akron, F
2008_Marcus Tracy, Wake Forest, F
2007_O’Brian White, Connecticut, F
2006_Joseph Lapira, Notre Dame, F
2005_Jason Garey, Maryland, F
2004_Danny O’Rourke, Indiana, M
2003_Chris Wingert, St. John’s, D
2002_Alecko Eskandarian, Virginia, F
2001_Luchi Gonzalez, Southern Methodist, F
2000_Chris Gbandi, Connecticut, D
1999_Ali Curtis, Duke, F
1998_Wojtek Krakowiak, Clemson, M
1997_Johnny Torres, Creighton, F
1996_Mike Fisher, Virginia, F
1995_Mike Fisher, Virginia, F
1994_Brian Maisonneuve, Indiana, M
1993_Claudio Reyna, Virginia, M
1992_Brad Friedel, UCLA, GK
1991_Alexi Lalas, Rutgers, D
1990_Ken Snow, Indiana, F
1989_Tony Meola, Virginia, GK
1988_Ken Snow, Indiana, F
1987_Bruce Murray, Clemson, F
1986_John Kerr, Duke, F
1985_Tom Kain, Duke, F
1984_Amr Aly, Columbia, F
1983_Mike Jeffries, Duke, D
1982_Joe Ulrich, Duke, D
1981_Armando Betancourt, Indiana, F
1980_Joe Morrone Jr., Connecticut, D
1979_Jim Stamatis, Penn State, F
1978_Angelo DiBernardo, Indiana, F
1977_Billy Gazonas, Hartwick, D
1976_Glenn Myernick, Hartwick, D
1975_Steve Ralbovsky, Brown, F
1974_Farrukh Quraishi, Oneonta State, D
1973_Dan Counce, St. Louis, F
1972_Mike Seerey, St. Louis, F
1971_Mike Seerey, St. Louis, F
1970_Al Trost, St. Louis, F
1969_Al Trost, St. Louis, F
1968_Manuel Hernandez, San Jose State, F
1967_Dov Markus, Long Island University, F
2025_Jasmine Aikey, Stanford, F
2024_Kate Faasse, North Carolina, F
2023_Onyi Echegini, Florida State, MF
2022_Michelle Cooper, Duke, F
2021_Jaelin Howell, Florida State, MF
2020_Jaelin Howell, Florida State, MF
2019_Catarina Macario, Stanford, F
2018_Catarina Macario, Stanford, F
2017_Andi Sullivan, Stanford, MF
2016_Kadeisha Buchanan, West Virginia, D
2015_Raquel Rodriguez, Penn State, F
2014_Morgan Brian, Virginia, MF
2013_Morgan Brian, Virginia, MF
2012_Crystal Dunn, North Carolina, MF
2011_Teresa Noyola, Stanford, M
2010_Christen Press, Stanford, F
2009_Kelly O’Hara, Stanford, F
2008_Kerri Hanks, Notre Dame, F
2007_Mami Yamaguchi, Florida State, F
2006_Kerri Hanks, Notre Dame, F
2005_Christine Sinclair, Portland, F
2004_Christine Sinclair, Portland, F
2003_Catherine Reddick, North Carolina, D
2002_Aly Wagner, Santa Clara, M
2001_Christie Welsh, Penn State, F
2000_Anne Makinen, Notre Dame, F
1999_Mandy Clemens, Santa Clara, F
1998_Cindy Parlow, North Carolina, F
1997_Cindy Parlow, North Carolina, F
1996_Cindy Daws, Notre Dame, M
1995_Shannon MacMillan, Portland, F
1994_Tisha Venturini, North Carolina, M
1993_Mia Hamm, North Carolina, F
1992_Mia Hamm, North Carolina, F
1991_Kristine Lilly, North Carolina, M
1990_April Kater, Massachusetts, M
1989_Shannon Higgins, North Carolina, M
1988_Michelle Akers, Central Florida, M-F
NOTE: Hermann Trophy Award merged with the Missouri Athletic Club Player of the Year Award in 2002.
