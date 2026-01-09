Live Radio
Home » Sports » Hermann Winners

Hermann Winners

The Associated Press

January 9, 2026, 10:28 PM

2025_Donovan Philip, NC State, F

2024_Michael Adekokun, Ohio State, MF

2023_Ousmane Sylla, Clemson, MF

2022_Duncan McGuire, Creighton, F

2021_Dante Polvara, Georgetown, MF

2020_Gloire Amanda, Oregon St., F

2019_Robbie Robinson, Clemson, F

2018_Andrew Gutman, Indiana, D

2017_Jon Bakero, Wake Forest, F

2016_Ian Harkes, Wake Forest, MF

2015_Jordan Morris, Stanford, F

2014_Leo Stolz, UCLA, MF

2013_Patrick Mullins, Maryland, F

2012_Patrick Mullins, Maryland, F

2011_Andrew Wenger, Duke, F

2010_Darlington Nagbe, Akron, F

2009_Teal Bunbury, Akron, F

2008_Marcus Tracy, Wake Forest, F

2007_O’Brian White, Connecticut, F

2006_Joseph Lapira, Notre Dame, F

2005_Jason Garey, Maryland, F

2004_Danny O’Rourke, Indiana, M

2003_Chris Wingert, St. John’s, D

2002_Alecko Eskandarian, Virginia, F

2001_Luchi Gonzalez, Southern Methodist, F

2000_Chris Gbandi, Connecticut, D

1999_Ali Curtis, Duke, F

1998_Wojtek Krakowiak, Clemson, M

1997_Johnny Torres, Creighton, F

1996_Mike Fisher, Virginia, F

1995_Mike Fisher, Virginia, F

1994_Brian Maisonneuve, Indiana, M

1993_Claudio Reyna, Virginia, M

1992_Brad Friedel, UCLA, GK

1991_Alexi Lalas, Rutgers, D

1990_Ken Snow, Indiana, F

1989_Tony Meola, Virginia, GK

1988_Ken Snow, Indiana, F

1987_Bruce Murray, Clemson, F

1986_John Kerr, Duke, F

1985_Tom Kain, Duke, F

1984_Amr Aly, Columbia, F

1983_Mike Jeffries, Duke, D

1982_Joe Ulrich, Duke, D

1981_Armando Betancourt, Indiana, F

1980_Joe Morrone Jr., Connecticut, D

1979_Jim Stamatis, Penn State, F

1978_Angelo DiBernardo, Indiana, F

1977_Billy Gazonas, Hartwick, D

1976_Glenn Myernick, Hartwick, D

1975_Steve Ralbovsky, Brown, F

1974_Farrukh Quraishi, Oneonta State, D

1973_Dan Counce, St. Louis, F

1972_Mike Seerey, St. Louis, F

1971_Mike Seerey, St. Louis, F

1970_Al Trost, St. Louis, F

1969_Al Trost, St. Louis, F

1968_Manuel Hernandez, San Jose State, F

1967_Dov Markus, Long Island University, F

2025_Jasmine Aikey, Stanford, F

2024_Kate Faasse, North Carolina, F

2023_Onyi Echegini, Florida State, MF

2022_Michelle Cooper, Duke, F

2021_Jaelin Howell, Florida State, MF

2020_Jaelin Howell, Florida State, MF

2019_Catarina Macario, Stanford, F

2018_Catarina Macario, Stanford, F

2017_Andi Sullivan, Stanford, MF

2016_Kadeisha Buchanan, West Virginia, D

2015_Raquel Rodriguez, Penn State, F

2014_Morgan Brian, Virginia, MF

2013_Morgan Brian, Virginia, MF

2012_Crystal Dunn, North Carolina, MF

2011_Teresa Noyola, Stanford, M

2010_Christen Press, Stanford, F

2009_Kelly O’Hara, Stanford, F

2008_Kerri Hanks, Notre Dame, F

2007_Mami Yamaguchi, Florida State, F

2006_Kerri Hanks, Notre Dame, F

2005_Christine Sinclair, Portland, F

2004_Christine Sinclair, Portland, F

2003_Catherine Reddick, North Carolina, D

2002_Aly Wagner, Santa Clara, M

2001_Christie Welsh, Penn State, F

2000_Anne Makinen, Notre Dame, F

1999_Mandy Clemens, Santa Clara, F

1998_Cindy Parlow, North Carolina, F

1997_Cindy Parlow, North Carolina, F

1996_Cindy Daws, Notre Dame, M

1995_Shannon MacMillan, Portland, F

1994_Tisha Venturini, North Carolina, M

1993_Mia Hamm, North Carolina, F

1992_Mia Hamm, North Carolina, F

1991_Kristine Lilly, North Carolina, M

1990_April Kater, Massachusetts, M

1989_Shannon Higgins, North Carolina, M

1988_Michelle Akers, Central Florida, M-F

NOTE: Hermann Trophy Award merged with the Missouri Athletic Club Player of the Year Award in 2002.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up