Friday’s Scores

The Associated Press

January 31, 2026, 12:51 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

A.C. Flora 62, Lancaster 32

Andrew Jackson 81, York Prep 5

Ashley Ridge 51, Fort Dorchester 20

Atlantic Collegiate 56, Lake City 29

Beaufort 85, Colleton County 50

Ben Lippen 58, Northside Christian 29

Berkeley 65, Lucy Beckham 31

Bishop England 57, May River 32

Blacksburg 45, Liberty 35

Blythewood 56, Lugoff-Elgin 41

Broome 58, Union County 42

Chesterfield 60, Central 47

Christ Church Episcopal 69, Palmetto HS SC 25

Clinton 65, Columbia 17

Clover 55, Northwestern 17

Conway 37, Myrtle Beach 33

Dillon 58, Aynor 46

Dorman 71, Spartanburg 60

Dutch Fork 70, Chapin 28

Fort Mill 54, Rock Hill 48

Fountain Inn 61, Laurens 39

Gaffney 79, James F. Byrnes 76

Goose Creek 61, Cane Bay 15

Gray Collegiate Academy 59, Brookland-Cayce 17

Great Falls 63, C.A. Johnson 20

Greenwood 72, T.L. Hanna 41

Hunter-Kinard-Tyler 65, Calhoun County 38

James Island 57, West Ashley 51

John Paul II 62, Wilson Hall 49

Kingstree 56, East Clarendon 40

Lake Marion 65, Wade Hampton (H) 27

Latta 45, Green Sea Floyds 36

Lexington 63, Irmo 28

Lower Richland 60, Hartsville 20

Manning 65, Mullins 62

Mauldin 67, J.L. Mann 42

McCormick 52, Calhoun Falls 8

Midland Valley 56, Airport 25

Military Magnet Academy 96, St. John’s 9

Nation Ford 67, Indian Land 25

New Covenant 67, Oakwood Christian 36

Ninety Six 50, Pelion 21

North 62, Blackville-Hilda 17

North Augusta 67, Aiken 14

North Central 42, Cheraw 41

Orangeburg-Wilkinson 55, Battery Creek 14

Pee Dee Academy 39, Dillon Christian 28

Porter-Gaud 56, Palmetto Christian Academy 43

Richland Northeast 34, Dreher 21

Ridge Spring-Monetta 50, Wagener-Salley 19

Ridge View 65, Spring Valley 27

River Bluff 61, White Knoll 26

Riverside 65, Wade Hampton (G) 27

Southside Christian 51, Carolina High and Academy 19

Spartanburg Day 30, First Presbyterian Academy at Shannon Forest 29

St. James 33, Carolina Forest 32

Strom Thurmond 42, Batesburg-Leesville 24

Victory Christian Academy (Gastonia), N.C. 59, Mountain View Christian Academy 57

Waccamaw 80, Loris 38

Walhalla 62, Pendleton 19

West Oak 52, Crescent 35

Westside 82, Southside 11

Whale Branch 34, Edisto 24

Williamsburg Academy 38, Carolina Academy 25

Woodmont 36, Hillcrest 34

Woodruff 67, Greer Middle College 24

Wren 65, Emerald 6

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

