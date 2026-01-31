GIRLS PREP BASKETBALL=
A.C. Flora 62, Lancaster 32
Andrew Jackson 81, York Prep 5
Ashley Ridge 51, Fort Dorchester 20
Atlantic Collegiate 56, Lake City 29
Beaufort 85, Colleton County 50
Ben Lippen 58, Northside Christian 29
Berkeley 65, Lucy Beckham 31
Bishop England 57, May River 32
Blacksburg 45, Liberty 35
Blythewood 56, Lugoff-Elgin 41
Broome 58, Union County 42
Chesterfield 60, Central 47
Christ Church Episcopal 69, Palmetto HS SC 25
Clinton 65, Columbia 17
Clover 55, Northwestern 17
Conway 37, Myrtle Beach 33
Dillon 58, Aynor 46
Dorman 71, Spartanburg 60
Dutch Fork 70, Chapin 28
Fort Mill 54, Rock Hill 48
Fountain Inn 61, Laurens 39
Gaffney 79, James F. Byrnes 76
Goose Creek 61, Cane Bay 15
Gray Collegiate Academy 59, Brookland-Cayce 17
Great Falls 63, C.A. Johnson 20
Greenwood 72, T.L. Hanna 41
Hunter-Kinard-Tyler 65, Calhoun County 38
James Island 57, West Ashley 51
John Paul II 62, Wilson Hall 49
Kingstree 56, East Clarendon 40
Lake Marion 65, Wade Hampton (H) 27
Latta 45, Green Sea Floyds 36
Lexington 63, Irmo 28
Lower Richland 60, Hartsville 20
Manning 65, Mullins 62
Mauldin 67, J.L. Mann 42
McCormick 52, Calhoun Falls 8
Midland Valley 56, Airport 25
Military Magnet Academy 96, St. John’s 9
Nation Ford 67, Indian Land 25
New Covenant 67, Oakwood Christian 36
Ninety Six 50, Pelion 21
North 62, Blackville-Hilda 17
North Augusta 67, Aiken 14
North Central 42, Cheraw 41
Orangeburg-Wilkinson 55, Battery Creek 14
Pee Dee Academy 39, Dillon Christian 28
Porter-Gaud 56, Palmetto Christian Academy 43
Richland Northeast 34, Dreher 21
Ridge Spring-Monetta 50, Wagener-Salley 19
Ridge View 65, Spring Valley 27
River Bluff 61, White Knoll 26
Riverside 65, Wade Hampton (G) 27
Southside Christian 51, Carolina High and Academy 19
Spartanburg Day 30, First Presbyterian Academy at Shannon Forest 29
St. James 33, Carolina Forest 32
Strom Thurmond 42, Batesburg-Leesville 24
Victory Christian Academy (Gastonia), N.C. 59, Mountain View Christian Academy 57
Waccamaw 80, Loris 38
Walhalla 62, Pendleton 19
West Oak 52, Crescent 35
Westside 82, Southside 11
Whale Branch 34, Edisto 24
Williamsburg Academy 38, Carolina Academy 25
Woodmont 36, Hillcrest 34
Woodruff 67, Greer Middle College 24
Wren 65, Emerald 6
