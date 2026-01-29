Farmers Insurance Open Scores

Thursday
La Jolla, Calif.
a-Torrey Pines – South (Host Course)
7,765 yards; Par 72
b-Torrey Pines – North
7,258 yards; Par 72
Purse: $9.6 million
First Round
Note: Tournament is played on two courses.
|Justin Rose
|31b-31b—62
|Justin Lower
|31b-32b—63
|Max Greyserman
|31b-33b—64
|Hideki Matsuyama
|30b-34b—64
|Stephan Jaeger
|33b-32b—65
|Maverick McNealy
|33b-32b—65
|Seamus Power
|34a-31a—65
|Mark Hubbard
|31b-35b—66
|Jake Knapp
|33b-33b—66
|Max McGreevy
|31a-35a—66
|Marcelo Rozo
|31b-35b—66
|Sahith Theegala
|31b-35b—66
|Kris Ventura
|35b-31b—66
|Jason Day
|35b-32b—67
|Austin Eckroat
|33b-34b—67
|Keith Mitchell
|33b-34b—67
|John Parry
|33b-34b—67
|Matthieu Pavon
|31b-36b—67
|Kristoffer Reitan
|31b-36b—67
|Davis Thompson
|30b-37b—67
|Karl Vilips
|33b-34b—67
|Danny Walker
|35b-32b—67
|Zachary Bauchou
|34b-34b—68
|Christiaan Bezuidenhout
|34a-34a—68
|Daniel Brown
|33a-35a—68
|Ricky Castillo
|33b-35b—68
|Pierceson Coody
|33b-35b—68
|Chris Gotterup
|35b-33b—68
|Si Woo Kim
|35a-33a—68
|Seonghyeon Kim
|34b-34b—68
|Mac Meissner
|34b-34b—68
|Taylor Moore
|33b-35b—68
|Sam Ryder
|35a-33a—68
|Gordon Sargent
|34b-34b—68
|Adam Scott
|34b-34b—68
|Sam Stevens
|35b-33b—68
|Michael Thorbjornsen
|33a-35a—68
|Sami Valimaki
|34b-34b—68
|John VanDerLaan
|34b-34b—68
|Will Zalatoris
|34b-34b—68
|Keegan Bradley
|35b-34b—69
|Eric Cole
|33a-36a—69
|Cameron Davis
|35a-34a—69
|Garrick Higgo
|35b-34b—69
|Joe Highsmith
|36b-33b—69
|Ryo Hisatsune
|32b-37b—69
|Lee Hodges
|35b-34b—69
|Hao-Tong Li
|35b-34b—69
|Keita Nakajima
|37b-32b—69
|Rasmus Neergaard-Petersen
|36a-33a—69
|Andrew Novak
|32a-37a—69
|Adam Schenk
|33b-36b—69
|Brandt Snedeker
|36b-33b—69
|Jackson Suber
|35b-34b—69
|Michael Brennan
|35b-35b—70
|Wyndham Clark
|33b-37b—70
|Joel Dahmen
|35a-35a—70
|Ryan Gerard
|35a-35a—70
|Kensei Hirata
|34b-36b—70
|Nicolai Hojgaard
|37a-33a—70
|Beau Hossler
|34b-36b—70
|John Keefer
|34a-36a—70
|Christo Lamprecht
|35b-35b—70
|Matthew McCarty
|36a-34a—70
|Taylor Pendrith
|35a-35a—70
|Patrick Rodgers
|35b-35b—70
|Thomas Rosenmueller
|36b-34b—70
|Alex Smalley
|38b-32b—70
|Austin Smotherman
|34b-36b—70
|Jesper Svensson
|35a-35a—70
|Dylan Wu
|35a-35a—70
|Cameron Young
|35a-35a—70
|A.J. Ewart
|37a-34a—71
|Doug Ghim
|38b-33b—71
|Rico Hoey
|33a-38a—71
|Charley Hoffman
|35b-36b—71
|Tom Hoge
|35a-36a—71
|Mackenzie Hughes
|33a-38a—71
|Tom Kim
|34a-37a—71
|Matt Kuchar
|35b-36b—71
|David Lipsky
|34a-37a—71
|Aldrich Potgieter
|36a-35a—71
|Kevin Roy
|36b-35b—71
|Adrien Saddier
|35a-36a—71
|Isaiah Salinda
|35b-36b—71
|Adam Svensson
|37b-34b—71
|Gary Woodland
|35a-36a—71
|Marcus Byrd
|36a-36a—72
|Patrick Cantlay
|35a-37a—72
|Zecheng Dou
|37b-35b—72
|Adrien Dumont De Chassart
|37b-35b—72
|Tony Finau
|36a-36a—72
|Patrick Fishburn
|36b-36b—72
|David Ford
|36b-36b—72
|Emiliano Grillo
|34a-38a—72
|Luke List
|36b-36b—72
|Denny McCarthy
|36a-36a—72
|Henrik Norlander
|36b-36b—72
|Thorbjorn Olesen
|36a-36a—72
|Jeremy Paul
|38a-34a—72
|Alejandro Tosti
|36b-36b—72
|Chandler Blanchet
|39a-34a—73
|Harris English
|36a-37a—73
|Justin Hastings
|37a-36a—73
|Brooks Koepka
|37a-36a—73
|Hunter Logan
|34a-39a—73
|Xander Schauffele
|39a-34a—73
|Matti Schmid
|36a-37a—73
|Jordan L. Smith
|37a-36a—73
|Steven Fisk
|37a-37a—74
|Brice Garnett
|37a-37a—74
|Emilio Gonzalez
|38a-36a—74
|Lanto Griffin
|35a-39a—74
|Rasmus Hojgaard
|35a-39a—74
|Billy Horschel
|37b-37b—74
|Peter Malnati
|35a-39a—74
|William Mouw
|36a-38a—74
|Chandler Phillips
|36a-38a—74
|Chad Ramey
|36a-38a—74
|Vince Whaley
|35b-39b—74
|Sudarshan Yellamaraju
|37a-37a—74
|Kevin Yu
|34a-40a—74
|Frankie Capan
|38b-37b—75
|Luke Clanton
|37a-38a—75
|Max Homa
|37a-38a—75
|Takumi Kanaya
|38a-37a—75
|Jeffrey Kang
|40b-35b—75
|Alex Noren
|37a-38a—75
|Marco Penge
|35a-40a—75
|Andrew Putnam
|38a-37a—75
|J.J. Spaun
|37a-38a—75
|Erik Van Rooyen
|39a-36a—75
|Jhonattan Vegas
|37a-38a—75
|Aaron Wise
|40a-35a—75
|Akshay Bhatia
|35a-41a—76
|Davis Chatfield
|39a-37a—76
|Mark Geddes
|41b-35b—76
|Seung-taek Lee
|37b-39b—76
|Pontus Nyholm
|36a-40a—76
|Davis Riley
|35a-41a—76
|Neal Shipley
|36a-40a—76
|Rafael Campos
|38a-39a—77
|Hank Lebioda
|38a-39a—77
|Ludvig Aberg
|39a-39a—78
|Kevin Streelman
|36a-42a—78
|Camilo Villegas
|41b-37b—78
|Matt Wallace
|37a-41a—78
