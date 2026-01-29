Live Radio
Home » Sports » Farmers Insurance Open Scores

Farmers Insurance Open Scores

The Associated Press

January 29, 2026, 7:51 PM

Thursday

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines – South (Host Course)

7,765 yards; Par 72

b-Torrey Pines – North

7,258 yards; Par 72

Purse: $9.6 million

First Round

Note: Tournament is played on two courses.

Justin Rose 31b-31b—62
Justin Lower 31b-32b—63
Max Greyserman 31b-33b—64
Hideki Matsuyama 30b-34b—64
Stephan Jaeger 33b-32b—65
Maverick McNealy 33b-32b—65
Seamus Power 34a-31a—65
Mark Hubbard 31b-35b—66
Jake Knapp 33b-33b—66
Max McGreevy 31a-35a—66
Marcelo Rozo 31b-35b—66
Sahith Theegala 31b-35b—66
Kris Ventura 35b-31b—66
Jason Day 35b-32b—67
Austin Eckroat 33b-34b—67
Keith Mitchell 33b-34b—67
John Parry 33b-34b—67
Matthieu Pavon 31b-36b—67
Kristoffer Reitan 31b-36b—67
Davis Thompson 30b-37b—67
Karl Vilips 33b-34b—67
Danny Walker 35b-32b—67
Zachary Bauchou 34b-34b—68
Christiaan Bezuidenhout 34a-34a—68
Daniel Brown 33a-35a—68
Ricky Castillo 33b-35b—68
Pierceson Coody 33b-35b—68
Chris Gotterup 35b-33b—68
Si Woo Kim 35a-33a—68
Seonghyeon Kim 34b-34b—68
Mac Meissner 34b-34b—68
Taylor Moore 33b-35b—68
Sam Ryder 35a-33a—68
Gordon Sargent 34b-34b—68
Adam Scott 34b-34b—68
Sam Stevens 35b-33b—68
Michael Thorbjornsen 33a-35a—68
Sami Valimaki 34b-34b—68
John VanDerLaan 34b-34b—68
Will Zalatoris 34b-34b—68
Keegan Bradley 35b-34b—69
Eric Cole 33a-36a—69
Cameron Davis 35a-34a—69
Garrick Higgo 35b-34b—69
Joe Highsmith 36b-33b—69
Ryo Hisatsune 32b-37b—69
Lee Hodges 35b-34b—69
Hao-Tong Li 35b-34b—69
Keita Nakajima 37b-32b—69
Rasmus Neergaard-Petersen 36a-33a—69
Andrew Novak 32a-37a—69
Adam Schenk 33b-36b—69
Brandt Snedeker 36b-33b—69
Jackson Suber 35b-34b—69
Michael Brennan 35b-35b—70
Wyndham Clark 33b-37b—70
Joel Dahmen 35a-35a—70
Ryan Gerard 35a-35a—70
Kensei Hirata 34b-36b—70
Nicolai Hojgaard 37a-33a—70
Beau Hossler 34b-36b—70
John Keefer 34a-36a—70
Christo Lamprecht 35b-35b—70
Matthew McCarty 36a-34a—70
Taylor Pendrith 35a-35a—70
Patrick Rodgers 35b-35b—70
Thomas Rosenmueller 36b-34b—70
Alex Smalley 38b-32b—70
Austin Smotherman 34b-36b—70
Jesper Svensson 35a-35a—70
Dylan Wu 35a-35a—70
Cameron Young 35a-35a—70
A.J. Ewart 37a-34a—71
Doug Ghim 38b-33b—71
Rico Hoey 33a-38a—71
Charley Hoffman 35b-36b—71
Tom Hoge 35a-36a—71
Mackenzie Hughes 33a-38a—71
Tom Kim 34a-37a—71
Matt Kuchar 35b-36b—71
David Lipsky 34a-37a—71
Aldrich Potgieter 36a-35a—71
Kevin Roy 36b-35b—71
Adrien Saddier 35a-36a—71
Isaiah Salinda 35b-36b—71
Adam Svensson 37b-34b—71
Gary Woodland 35a-36a—71
Marcus Byrd 36a-36a—72
Patrick Cantlay 35a-37a—72
Zecheng Dou 37b-35b—72
Adrien Dumont De Chassart 37b-35b—72
Tony Finau 36a-36a—72
Patrick Fishburn 36b-36b—72
David Ford 36b-36b—72
Emiliano Grillo 34a-38a—72
Luke List 36b-36b—72
Denny McCarthy 36a-36a—72
Henrik Norlander 36b-36b—72
Thorbjorn Olesen 36a-36a—72
Jeremy Paul 38a-34a—72
Alejandro Tosti 36b-36b—72
Chandler Blanchet 39a-34a—73
Harris English 36a-37a—73
Justin Hastings 37a-36a—73
Brooks Koepka 37a-36a—73
Hunter Logan 34a-39a—73
Xander Schauffele 39a-34a—73
Matti Schmid 36a-37a—73
Jordan L. Smith 37a-36a—73
Steven Fisk 37a-37a—74
Brice Garnett 37a-37a—74
Emilio Gonzalez 38a-36a—74
Lanto Griffin 35a-39a—74
Rasmus Hojgaard 35a-39a—74
Billy Horschel 37b-37b—74
Peter Malnati 35a-39a—74
William Mouw 36a-38a—74
Chandler Phillips 36a-38a—74
Chad Ramey 36a-38a—74
Vince Whaley 35b-39b—74
Sudarshan Yellamaraju 37a-37a—74
Kevin Yu 34a-40a—74
Frankie Capan 38b-37b—75
Luke Clanton 37a-38a—75
Max Homa 37a-38a—75
Takumi Kanaya 38a-37a—75
Jeffrey Kang 40b-35b—75
Alex Noren 37a-38a—75
Marco Penge 35a-40a—75
Andrew Putnam 38a-37a—75
J.J. Spaun 37a-38a—75
Erik Van Rooyen 39a-36a—75
Jhonattan Vegas 37a-38a—75
Aaron Wise 40a-35a—75
Akshay Bhatia 35a-41a—76
Davis Chatfield 39a-37a—76
Mark Geddes 41b-35b—76
Seung-taek Lee 37b-39b—76
Pontus Nyholm 36a-40a—76
Davis Riley 35a-41a—76
Neal Shipley 36a-40a—76
Rafael Campos 38a-39a—77
Hank Lebioda 38a-39a—77
Ludvig Aberg 39a-39a—78
Kevin Streelman 36a-42a—78
Camilo Villegas 41b-37b—78
Matt Wallace 37a-41a—78

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up