Farmers Insurance Open Scores

The Associated Press

January 30, 2026, 7:42 PM

Friday

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines – South (Host Course)

7,765 yards; Par 72

b-Torrey Pines – North

7,258 yards; Par 72

Purse: $9.6 million

Second Round

Note: Tournament is played on two courses.

Justin Rose 62b-65a—127
Seamus Power 65a-66b—131
Joel Dahmen 70a-63b—133
Max McGreevy 66a-67b—133
Si Woo Kim 68a-66b—134
Eric Cole 69a-66b—135
Ryo Hisatsune 69b-66a—135
Justin Lower 63b-72a—135
Maverick McNealy 65b-70a—135
Sahith Theegala 66b-69a—135
Michael Thorbjornsen 68a-67b—135
Danny Walker 67b-68a—135
Jake Knapp 66b-70a—136
David Lipsky 71a-65b—136
Mac Meissner 68b-68a—136
Rasmus Neergaard-Petersen 69a-67b—136
Kris Ventura 66b-70a—136
Zachary Bauchou 68b-69a—137
Austin Eckroat 67b-70a—137
Ryan Gerard 70a-67b—137
Nicolai Hojgaard 70a-67b—137
Hao-Tong Li 69b-68a—137
Hideki Matsuyama 64b-73a—137
Keegan Bradley 69b-69a—138
Daniel Brown 68a-70b—138
Pierceson Coody 68b-70a—138
Chris Gotterup 68b-70a—138
Matthew McCarty 70a-68b—138
Andrew Novak 69a-69b—138
John Parry 67b-71a—138
John VanDerLaan 68b-70a—138
Cameron Young 70a-68b—138
Christiaan Bezuidenhout 68a-71b—139
Ricky Castillo 68b-71a—139
Wyndham Clark 70b-69a—139
Tony Finau 72a-67b—139
Tom Hoge 71a-68b—139
John Keefer 70a-69b—139
Keith Mitchell 67b-72a—139
Taylor Moore 68b-71a—139
Adam Schenk 69b-70a—139
Adam Scott 68b-71a—139
Jackson Suber 69b-70a—139
Karl Vilips 67b-72a—139
Cameron Davis 69a-71b—140
A.J. Ewart 71a-69b—140
Doug Ghim 71b-69a—140
Kensei Hirata 70b-70a—140
Stephan Jaeger 65b-75a—140
Seonghyeon Kim 68b-72a—140
Keita Nakajima 69b-71a—140
Kristoffer Reitan 67b-73a—140
Patrick Rodgers 70b-70a—140
Sam Ryder 68a-72b—140
Matti Schmid 73a-67b—140
Sam Stevens 68b-72a—140
Davis Thompson 67b-73a—140
Jason Day 67b-74a—141
Zecheng Dou 72b-69a—141
Harris English 73a-68b—141
Emilio Gonzalez 74a-67b—141
Emiliano Grillo 72a-69b—141
Rico Hoey 71a-70b—141
Rasmus Hojgaard 74a-67b—141
Mark Hubbard 66b-75a—141
Mackenzie Hughes 71a-70b—141
Tom Kim 71a-70b—141
Brooks Koepka 73a-68b—141
Denny McCarthy 72a-69b—141
Matthieu Pavon 67b-74a—141
Chad Ramey 74a-67b—141
Marcelo Rozo 66b-75a—141
Isaiah Salinda 71b-70a—141
Sudarshan Yellamaraju 74a-67b—141
Michael Brennan 70b-DQ

Missed Cut

Chandler Blanchet 73a-69b—142
Patrick Cantlay 72a-70b—142
Steven Fisk 74a-68b—142
Max Greyserman 64b-78a—142
Christo Lamprecht 70b-72a—142
William Mouw 74a-68b—142
Taylor Pendrith 70a-72b—142
Xander Schauffele 73a-69b—142
Jesper Svensson 70a-72b—142
Sami Valimaki 68b-74a—142
Dylan Wu 70a-72b—142
Kevin Yu 74a-68b—142
Marcus Byrd 72a-71b—143
Justin Hastings 73a-70b—143
Beau Hossler 70b-73a—143
Thorbjorn Olesen 72a-71b—143
Chandler Phillips 74a-69b—143
Gordon Sargent 68b-75a—143
Austin Smotherman 70b-73a—143
Gary Woodland 71a-72b—143
Will Zalatoris 68b-75a—143
Lanto Griffin 74a-70b—144
Matt Kuchar 71b-73a—144
Hunter Logan 73a-71b—144
Peter Malnati 74a-70b—144
Alex Noren 75a-69b—144
Jeremy Paul 72a-72b—144
Davis Riley 76a-68b—144
Adrien Saddier 71a-73b—144
J.J. Spaun 75a-69b—144
Akshay Bhatia 76a-69b—145
David Ford 72b-73a—145
Max Homa 75a-70b—145
Henrik Norlander 72b-73a—145
Pontus Nyholm 76a-69b—145
Kevin Roy 71b-74a—145
Jordan L. Smith 73a-72b—145
Brandt Snedeker 69b-76a—145
Vince Whaley 74b-71a—145
Aaron Wise 75a-70b—145
Luke Clanton 75a-71b—146
Charley Hoffman 71b-75a—146
Takumi Kanaya 75a-71b—146
Luke List 72b-74a—146
Aldrich Potgieter 71a-75b—146
Alex Smalley 70b-76a—146
Adam Svensson 71b-75a—146
Rafael Campos 77a-70b—147
Adrien Dumont De Chassart 72b-75a—147
Patrick Fishburn 72b-75a—147
Garrick Higgo 69b-78a—147
Lee Hodges 69b-78a—147
Jeffrey Kang 75b-72a—147
Andrew Putnam 75a-72b—147
Thomas Rosenmueller 70b-77a—147
Neal Shipley 76a-71b—147
Alejandro Tosti 72b-75a—147
Erik Van Rooyen 75a-72b—147
Davis Chatfield 76a-72b—148
Joe Highsmith 69b-79a—148
Hank Lebioda 77a-71b—148
Marco Penge 75a-73b—148
Matt Wallace 78a-70b—148
Brice Garnett 74a-75b—149
Billy Horschel 74b-75a—149
Kevin Streelman 78a-71b—149
Ludvig Aberg 78a-72b—150
Mark Geddes 76b-74a—150
Camilo Villegas 78b-72a—150
Frankie Capan 75b-76a—151
Jhonattan Vegas 75a-77b—152
Seung-taek Lee 76b-78a—154

