Farmers Insurance Open Par Scores

The Associated Press

January 29, 2026, 7:51 PM

Thursday

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines – South (Host Course)

7,765 yards; Par 72

b-Torrey Pines – North

7,258 yards; Par 72

Purse: $9.6 million

First Round

Note: Tournament is played on two courses.

Justin Rose 31b-31b—62 -10
Justin Lower 31b-32b—63 -9
Max Greyserman 31b-33b—64 -8
Hideki Matsuyama 30b-34b—64 -8
Stephan Jaeger 33b-32b—65 -7
Maverick McNealy 33b-32b—65 -7
Seamus Power 34a-31a—65 -7
Mark Hubbard 31b-35b—66 -6
Jake Knapp 33b-33b—66 -6
Max McGreevy 31a-35a—66 -6
Marcelo Rozo 31b-35b—66 -6
Sahith Theegala 31b-35b—66 -6
Kris Ventura 35b-31b—66 -6
Jason Day 35b-32b—67 -5
Austin Eckroat 33b-34b—67 -5
Keith Mitchell 33b-34b—67 -5
John Parry 33b-34b—67 -5
Matthieu Pavon 31b-36b—67 -5
Kristoffer Reitan 31b-36b—67 -5
Davis Thompson 30b-37b—67 -5
Karl Vilips 33b-34b—67 -5
Danny Walker 35b-32b—67 -5
Zachary Bauchou 34b-34b—68 -4
Christiaan Bezuidenhout 34a-34a—68 -4
Daniel Brown 33a-35a—68 -4
Ricky Castillo 33b-35b—68 -4
Pierceson Coody 33b-35b—68 -4
Chris Gotterup 35b-33b—68 -4
Si Woo Kim 35a-33a—68 -4
Seonghyeon Kim 34b-34b—68 -4
Mac Meissner 34b-34b—68 -4
Taylor Moore 33b-35b—68 -4
Sam Ryder 35a-33a—68 -4
Gordon Sargent 34b-34b—68 -4
Adam Scott 34b-34b—68 -4
Sam Stevens 35b-33b—68 -4
Michael Thorbjornsen 33a-35a—68 -4
Sami Valimaki 34b-34b—68 -4
John VanDerLaan 34b-34b—68 -4
Will Zalatoris 34b-34b—68 -4
Keegan Bradley 35b-34b—69 -3
Eric Cole 33a-36a—69 -3
Cameron Davis 35a-34a—69 -3
Garrick Higgo 35b-34b—69 -3
Joe Highsmith 36b-33b—69 -3
Ryo Hisatsune 32b-37b—69 -3
Lee Hodges 35b-34b—69 -3
Hao-Tong Li 35b-34b—69 -3
Keita Nakajima 37b-32b—69 -3
Rasmus Neergaard-Petersen 36a-33a—69 -3
Andrew Novak 32a-37a—69 -3
Adam Schenk 33b-36b—69 -3
Brandt Snedeker 36b-33b—69 -3
Jackson Suber 35b-34b—69 -3
Michael Brennan 35b-35b—70 -2
Wyndham Clark 33b-37b—70 -2
Joel Dahmen 35a-35a—70 -2
Ryan Gerard 35a-35a—70 -2
Kensei Hirata 34b-36b—70 -2
Nicolai Hojgaard 37a-33a—70 -2
Beau Hossler 34b-36b—70 -2
John Keefer 34a-36a—70 -2
Christo Lamprecht 35b-35b—70 -2
Matthew McCarty 36a-34a—70 -2
Taylor Pendrith 35a-35a—70 -2
Patrick Rodgers 35b-35b—70 -2
Thomas Rosenmueller 36b-34b—70 -2
Alex Smalley 38b-32b—70 -2
Austin Smotherman 34b-36b—70 -2
Jesper Svensson 35a-35a—70 -2
Dylan Wu 35a-35a—70 -2
Cameron Young 35a-35a—70 -2
A.J. Ewart 37a-34a—71 -1
Doug Ghim 38b-33b—71 -1
Rico Hoey 33a-38a—71 -1
Charley Hoffman 35b-36b—71 -1
Tom Hoge 35a-36a—71 -1
Mackenzie Hughes 33a-38a—71 -1
Tom Kim 34a-37a—71 -1
Matt Kuchar 35b-36b—71 -1
David Lipsky 34a-37a—71 -1
Aldrich Potgieter 36a-35a—71 -1
Kevin Roy 36b-35b—71 -1
Adrien Saddier 35a-36a—71 -1
Isaiah Salinda 35b-36b—71 -1
Adam Svensson 37b-34b—71 -1
Gary Woodland 35a-36a—71 -1
Marcus Byrd 36a-36a—72 E
Patrick Cantlay 35a-37a—72 E
Zecheng Dou 37b-35b—72 E
Adrien Dumont De Chassart 37b-35b—72 E
Tony Finau 36a-36a—72 E
Patrick Fishburn 36b-36b—72 E
David Ford 36b-36b—72 E
Emiliano Grillo 34a-38a—72 E
Luke List 36b-36b—72 E
Denny McCarthy 36a-36a—72 E
Henrik Norlander 36b-36b—72 E
Thorbjorn Olesen 36a-36a—72 E
Jeremy Paul 38a-34a—72 E
Alejandro Tosti 36b-36b—72 E
Chandler Blanchet 39a-34a—73 +1
Harris English 36a-37a—73 +1
Justin Hastings 37a-36a—73 +1
Brooks Koepka 37a-36a—73 +1
Hunter Logan 34a-39a—73 +1
Xander Schauffele 39a-34a—73 +1
Matti Schmid 36a-37a—73 +1
Jordan L. Smith 37a-36a—73 +1
Steven Fisk 37a-37a—74 +2
Brice Garnett 37a-37a—74 +2
Emilio Gonzalez 38a-36a—74 +2
Lanto Griffin 35a-39a—74 +2
Rasmus Hojgaard 35a-39a—74 +2
Billy Horschel 37b-37b—74 +2
Peter Malnati 35a-39a—74 +2
William Mouw 36a-38a—74 +2
Chandler Phillips 36a-38a—74 +2
Chad Ramey 36a-38a—74 +2
Vince Whaley 35b-39b—74 +2
Sudarshan Yellamaraju 37a-37a—74 +2
Kevin Yu 34a-40a—74 +2
Frankie Capan 38b-37b—75 +3
Luke Clanton 37a-38a—75 +3
Max Homa 37a-38a—75 +3
Takumi Kanaya 38a-37a—75 +3
Jeffrey Kang 40b-35b—75 +3
Alex Noren 37a-38a—75 +3
Marco Penge 35a-40a—75 +3
Andrew Putnam 38a-37a—75 +3
J.J. Spaun 37a-38a—75 +3
Erik Van Rooyen 39a-36a—75 +3
Jhonattan Vegas 37a-38a—75 +3
Aaron Wise 40a-35a—75 +3
Akshay Bhatia 35a-41a—76 +4
Davis Chatfield 39a-37a—76 +4
Mark Geddes 41b-35b—76 +4
Seung-taek Lee 37b-39b—76 +4
Pontus Nyholm 36a-40a—76 +4
Davis Riley 35a-41a—76 +4
Neal Shipley 36a-40a—76 +4
Rafael Campos 38a-39a—77 +5
Hank Lebioda 38a-39a—77 +5
Ludvig Aberg 39a-39a—78 +6
Kevin Streelman 36a-42a—78 +6
Camilo Villegas 41b-37b—78 +6
Matt Wallace 37a-41a—78 +6

