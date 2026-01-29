Farmers Insurance Open Par Scores

Thursday
La Jolla, Calif.
a-Torrey Pines – South (Host Course)
7,765 yards; Par 72
b-Torrey Pines – North
7,258 yards; Par 72
Purse: $9.6 million
First Round
Note: Tournament is played on two courses.
|Justin Rose
|31b-31b—62
|-10
|Justin Lower
|31b-32b—63
|-9
|Max Greyserman
|31b-33b—64
|-8
|Hideki Matsuyama
|30b-34b—64
|-8
|Stephan Jaeger
|33b-32b—65
|-7
|Maverick McNealy
|33b-32b—65
|-7
|Seamus Power
|34a-31a—65
|-7
|Mark Hubbard
|31b-35b—66
|-6
|Jake Knapp
|33b-33b—66
|-6
|Max McGreevy
|31a-35a—66
|-6
|Marcelo Rozo
|31b-35b—66
|-6
|Sahith Theegala
|31b-35b—66
|-6
|Kris Ventura
|35b-31b—66
|-6
|Jason Day
|35b-32b—67
|-5
|Austin Eckroat
|33b-34b—67
|-5
|Keith Mitchell
|33b-34b—67
|-5
|John Parry
|33b-34b—67
|-5
|Matthieu Pavon
|31b-36b—67
|-5
|Kristoffer Reitan
|31b-36b—67
|-5
|Davis Thompson
|30b-37b—67
|-5
|Karl Vilips
|33b-34b—67
|-5
|Danny Walker
|35b-32b—67
|-5
|Zachary Bauchou
|34b-34b—68
|-4
|Christiaan Bezuidenhout
|34a-34a—68
|-4
|Daniel Brown
|33a-35a—68
|-4
|Ricky Castillo
|33b-35b—68
|-4
|Pierceson Coody
|33b-35b—68
|-4
|Chris Gotterup
|35b-33b—68
|-4
|Si Woo Kim
|35a-33a—68
|-4
|Seonghyeon Kim
|34b-34b—68
|-4
|Mac Meissner
|34b-34b—68
|-4
|Taylor Moore
|33b-35b—68
|-4
|Sam Ryder
|35a-33a—68
|-4
|Gordon Sargent
|34b-34b—68
|-4
|Adam Scott
|34b-34b—68
|-4
|Sam Stevens
|35b-33b—68
|-4
|Michael Thorbjornsen
|33a-35a—68
|-4
|Sami Valimaki
|34b-34b—68
|-4
|John VanDerLaan
|34b-34b—68
|-4
|Will Zalatoris
|34b-34b—68
|-4
|Keegan Bradley
|35b-34b—69
|-3
|Eric Cole
|33a-36a—69
|-3
|Cameron Davis
|35a-34a—69
|-3
|Garrick Higgo
|35b-34b—69
|-3
|Joe Highsmith
|36b-33b—69
|-3
|Ryo Hisatsune
|32b-37b—69
|-3
|Lee Hodges
|35b-34b—69
|-3
|Hao-Tong Li
|35b-34b—69
|-3
|Keita Nakajima
|37b-32b—69
|-3
|Rasmus Neergaard-Petersen
|36a-33a—69
|-3
|Andrew Novak
|32a-37a—69
|-3
|Adam Schenk
|33b-36b—69
|-3
|Brandt Snedeker
|36b-33b—69
|-3
|Jackson Suber
|35b-34b—69
|-3
|Michael Brennan
|35b-35b—70
|-2
|Wyndham Clark
|33b-37b—70
|-2
|Joel Dahmen
|35a-35a—70
|-2
|Ryan Gerard
|35a-35a—70
|-2
|Kensei Hirata
|34b-36b—70
|-2
|Nicolai Hojgaard
|37a-33a—70
|-2
|Beau Hossler
|34b-36b—70
|-2
|John Keefer
|34a-36a—70
|-2
|Christo Lamprecht
|35b-35b—70
|-2
|Matthew McCarty
|36a-34a—70
|-2
|Taylor Pendrith
|35a-35a—70
|-2
|Patrick Rodgers
|35b-35b—70
|-2
|Thomas Rosenmueller
|36b-34b—70
|-2
|Alex Smalley
|38b-32b—70
|-2
|Austin Smotherman
|34b-36b—70
|-2
|Jesper Svensson
|35a-35a—70
|-2
|Dylan Wu
|35a-35a—70
|-2
|Cameron Young
|35a-35a—70
|-2
|A.J. Ewart
|37a-34a—71
|-1
|Doug Ghim
|38b-33b—71
|-1
|Rico Hoey
|33a-38a—71
|-1
|Charley Hoffman
|35b-36b—71
|-1
|Tom Hoge
|35a-36a—71
|-1
|Mackenzie Hughes
|33a-38a—71
|-1
|Tom Kim
|34a-37a—71
|-1
|Matt Kuchar
|35b-36b—71
|-1
|David Lipsky
|34a-37a—71
|-1
|Aldrich Potgieter
|36a-35a—71
|-1
|Kevin Roy
|36b-35b—71
|-1
|Adrien Saddier
|35a-36a—71
|-1
|Isaiah Salinda
|35b-36b—71
|-1
|Adam Svensson
|37b-34b—71
|-1
|Gary Woodland
|35a-36a—71
|-1
|Marcus Byrd
|36a-36a—72
|E
|Patrick Cantlay
|35a-37a—72
|E
|Zecheng Dou
|37b-35b—72
|E
|Adrien Dumont De Chassart
|37b-35b—72
|E
|Tony Finau
|36a-36a—72
|E
|Patrick Fishburn
|36b-36b—72
|E
|David Ford
|36b-36b—72
|E
|Emiliano Grillo
|34a-38a—72
|E
|Luke List
|36b-36b—72
|E
|Denny McCarthy
|36a-36a—72
|E
|Henrik Norlander
|36b-36b—72
|E
|Thorbjorn Olesen
|36a-36a—72
|E
|Jeremy Paul
|38a-34a—72
|E
|Alejandro Tosti
|36b-36b—72
|E
|Chandler Blanchet
|39a-34a—73
|+1
|Harris English
|36a-37a—73
|+1
|Justin Hastings
|37a-36a—73
|+1
|Brooks Koepka
|37a-36a—73
|+1
|Hunter Logan
|34a-39a—73
|+1
|Xander Schauffele
|39a-34a—73
|+1
|Matti Schmid
|36a-37a—73
|+1
|Jordan L. Smith
|37a-36a—73
|+1
|Steven Fisk
|37a-37a—74
|+2
|Brice Garnett
|37a-37a—74
|+2
|Emilio Gonzalez
|38a-36a—74
|+2
|Lanto Griffin
|35a-39a—74
|+2
|Rasmus Hojgaard
|35a-39a—74
|+2
|Billy Horschel
|37b-37b—74
|+2
|Peter Malnati
|35a-39a—74
|+2
|William Mouw
|36a-38a—74
|+2
|Chandler Phillips
|36a-38a—74
|+2
|Chad Ramey
|36a-38a—74
|+2
|Vince Whaley
|35b-39b—74
|+2
|Sudarshan Yellamaraju
|37a-37a—74
|+2
|Kevin Yu
|34a-40a—74
|+2
|Frankie Capan
|38b-37b—75
|+3
|Luke Clanton
|37a-38a—75
|+3
|Max Homa
|37a-38a—75
|+3
|Takumi Kanaya
|38a-37a—75
|+3
|Jeffrey Kang
|40b-35b—75
|+3
|Alex Noren
|37a-38a—75
|+3
|Marco Penge
|35a-40a—75
|+3
|Andrew Putnam
|38a-37a—75
|+3
|J.J. Spaun
|37a-38a—75
|+3
|Erik Van Rooyen
|39a-36a—75
|+3
|Jhonattan Vegas
|37a-38a—75
|+3
|Aaron Wise
|40a-35a—75
|+3
|Akshay Bhatia
|35a-41a—76
|+4
|Davis Chatfield
|39a-37a—76
|+4
|Mark Geddes
|41b-35b—76
|+4
|Seung-taek Lee
|37b-39b—76
|+4
|Pontus Nyholm
|36a-40a—76
|+4
|Davis Riley
|35a-41a—76
|+4
|Neal Shipley
|36a-40a—76
|+4
|Rafael Campos
|38a-39a—77
|+5
|Hank Lebioda
|38a-39a—77
|+5
|Ludvig Aberg
|39a-39a—78
|+6
|Kevin Streelman
|36a-42a—78
|+6
|Camilo Villegas
|41b-37b—78
|+6
|Matt Wallace
|37a-41a—78
|+6
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.