Farmers Insurance Open Par Scores

Saturday
La Jolla, Calif.
a-Torrey Pines – South (Host Course)
7,765 yards; Par 72
b-Torrey Pines – North
7,258 yards; Par 72
Purse: $9.6 million
Third Round
Note: Tournament is played on two courses.
|Justin Rose
|62b-65a-68a—195
|-21
|Joel Dahmen
|70a-63b-68a—201
|-15
|Ryo Hisatsune
|69b-66a-68a—203
|-13
|Si Woo Kim
|68a-66b-69a—203
|-13
|Max McGreevy
|66a-67b-71a—204
|-12
|Stephan Jaeger
|65b-75a-65a—205
|-11
|Maverick McNealy
|65b-70a-70a—205
|-11
|Seamus Power
|65a-66b-74a—205
|-11
|Jake Knapp
|66b-70a-70a—206
|-10
|Hao-Tong Li
|69b-68a-69a—206
|-10
|David Lipsky
|71a-65b-70a—206
|-10
|Hideki Matsuyama
|64b-73a-69a—206
|-10
|Kris Ventura
|66b-70a-70a—206
|-10
|Eric Cole
|69a-66b-72a—207
|-9
|Pierceson Coody
|68b-70a-69a—207
|-9
|Matthew McCarty
|70a-68b-69a—207
|-9
|Keith Mitchell
|67b-72a-68a—207
|-9
|Adam Schenk
|69b-70a-68a—207
|-9
|Michael Thorbjornsen
|68a-67b-72a—207
|-9
|Daniel Brown
|68a-70b-70a—208
|-8
|Harris English
|73a-68b-67a—208
|-8
|Ryan Gerard
|70a-67b-71a—208
|-8
|Chris Gotterup
|68b-70a-70a—208
|-8
|Justin Lower
|63b-72a-73a—208
|-8
|Andrew Novak
|69a-69b-70a—208
|-8
|Sahith Theegala
|66b-69a-73a—208
|-8
|Jason Day
|67b-74a-68a—209
|-7
|Nicolai Hojgaard
|70a-67b-72a—209
|-7
|John Parry
|67b-71a-71a—209
|-7
|Christiaan Bezuidenhout
|68a-71b-71a—210
|-6
|Tony Finau
|72a-67b-71a—210
|-6
|Chad Ramey
|74a-67b-69a—210
|-6
|Matti Schmid
|73a-67b-70a—210
|-6
|Cameron Young
|70a-68b-72a—210
|-6
|Cameron Davis
|69a-71b-71a—211
|-5
|Rasmus Hojgaard
|74a-67b-70a—211
|-5
|Mackenzie Hughes
|71a-70b-70a—211
|-5
|Denny McCarthy
|72a-69b-70a—211
|-5
|Mac Meissner
|68b-68a-75a—211
|-5
|Matthieu Pavon
|67b-74a-70a—211
|-5
|Isaiah Salinda
|71b-70a-70a—211
|-5
|Sam Stevens
|68b-72a-71a—211
|-5
|John VanDerLaan
|68b-70a-73a—211
|-5
|Karl Vilips
|67b-72a-72a—211
|-5
|Keegan Bradley
|69b-69a-74a—212
|-4
|Wyndham Clark
|70b-69a-73a—212
|-4
|Zecheng Dou
|72b-69a-71a—212
|-4
|Austin Eckroat
|67b-70a-75a—212
|-4
|Doug Ghim
|71b-69a-72a—212
|-4
|John Keefer
|70a-69b-73a—212
|-4
|Seonghyeon Kim
|68b-72a-72a—212
|-4
|Taylor Moore
|68b-71a-73a—212
|-4
|Sam Ryder
|68a-72b-72a—212
|-4
|Adam Scott
|68b-71a-73a—212
|-4
|Davis Thompson
|67b-73a-72a—212
|-4
|Danny Walker
|67b-68a-77a—212
|-4
|Sudarshan Yellamaraju
|74a-67b-71a—212
|-4
|Zachary Bauchou
|68b-69a-76a—213
|-3
|Rasmus Neergaard-Petersen
|69a-67b-77a—213
|-3
|Patrick Rodgers
|70b-70a-73a—213
|-3
|Ricky Castillo
|68b-71a-75a—214
|-2
|A.J. Ewart
|71a-69b-74a—214
|-2
|Emiliano Grillo
|72a-69b-73a—214
|-2
|Rico Hoey
|71a-70b-73a—214
|-2
|Mark Hubbard
|66b-75a-73a—214
|-2
|Brooks Koepka
|73a-68b-73a—214
|-2
|Kristoffer Reitan
|67b-73a-74a—214
|-2
|Emilio Gonzalez
|74a-67b-75a—216
|E
|Kensei Hirata
|70b-70a-76a—216
|E
|Tom Hoge
|71a-68b-77a—216
|E
|Keita Nakajima
|69b-71a-76a—216
|E
|Marcelo Rozo
|66b-75a-75a—216
|E
|Tom Kim
|71a-70b-76a—217
|+1
|Jackson Suber
|69b-70a-81a—220
|+4
