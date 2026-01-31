Live Radio
Farmers Insurance Open Par Scores

The Associated Press

January 31, 2026, 6:41 PM

Saturday

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines – South (Host Course)

7,765 yards; Par 72

b-Torrey Pines – North

7,258 yards; Par 72

Purse: $9.6 million

Third Round

Note: Tournament is played on two courses.

Justin Rose 62b-65a-68a—195 -21
Joel Dahmen 70a-63b-68a—201 -15
Ryo Hisatsune 69b-66a-68a—203 -13
Si Woo Kim 68a-66b-69a—203 -13
Max McGreevy 66a-67b-71a—204 -12
Stephan Jaeger 65b-75a-65a—205 -11
Maverick McNealy 65b-70a-70a—205 -11
Seamus Power 65a-66b-74a—205 -11
Jake Knapp 66b-70a-70a—206 -10
Hao-Tong Li 69b-68a-69a—206 -10
David Lipsky 71a-65b-70a—206 -10
Hideki Matsuyama 64b-73a-69a—206 -10
Kris Ventura 66b-70a-70a—206 -10
Eric Cole 69a-66b-72a—207 -9
Pierceson Coody 68b-70a-69a—207 -9
Matthew McCarty 70a-68b-69a—207 -9
Keith Mitchell 67b-72a-68a—207 -9
Adam Schenk 69b-70a-68a—207 -9
Michael Thorbjornsen 68a-67b-72a—207 -9
Daniel Brown 68a-70b-70a—208 -8
Harris English 73a-68b-67a—208 -8
Ryan Gerard 70a-67b-71a—208 -8
Chris Gotterup 68b-70a-70a—208 -8
Justin Lower 63b-72a-73a—208 -8
Andrew Novak 69a-69b-70a—208 -8
Sahith Theegala 66b-69a-73a—208 -8
Jason Day 67b-74a-68a—209 -7
Nicolai Hojgaard 70a-67b-72a—209 -7
John Parry 67b-71a-71a—209 -7
Christiaan Bezuidenhout 68a-71b-71a—210 -6
Tony Finau 72a-67b-71a—210 -6
Chad Ramey 74a-67b-69a—210 -6
Matti Schmid 73a-67b-70a—210 -6
Cameron Young 70a-68b-72a—210 -6
Cameron Davis 69a-71b-71a—211 -5
Rasmus Hojgaard 74a-67b-70a—211 -5
Mackenzie Hughes 71a-70b-70a—211 -5
Denny McCarthy 72a-69b-70a—211 -5
Mac Meissner 68b-68a-75a—211 -5
Matthieu Pavon 67b-74a-70a—211 -5
Isaiah Salinda 71b-70a-70a—211 -5
Sam Stevens 68b-72a-71a—211 -5
John VanDerLaan 68b-70a-73a—211 -5
Karl Vilips 67b-72a-72a—211 -5
Keegan Bradley 69b-69a-74a—212 -4
Wyndham Clark 70b-69a-73a—212 -4
Zecheng Dou 72b-69a-71a—212 -4
Austin Eckroat 67b-70a-75a—212 -4
Doug Ghim 71b-69a-72a—212 -4
John Keefer 70a-69b-73a—212 -4
Seonghyeon Kim 68b-72a-72a—212 -4
Taylor Moore 68b-71a-73a—212 -4
Sam Ryder 68a-72b-72a—212 -4
Adam Scott 68b-71a-73a—212 -4
Davis Thompson 67b-73a-72a—212 -4
Danny Walker 67b-68a-77a—212 -4
Sudarshan Yellamaraju 74a-67b-71a—212 -4
Zachary Bauchou 68b-69a-76a—213 -3
Rasmus Neergaard-Petersen 69a-67b-77a—213 -3
Patrick Rodgers 70b-70a-73a—213 -3
Ricky Castillo 68b-71a-75a—214 -2
A.J. Ewart 71a-69b-74a—214 -2
Emiliano Grillo 72a-69b-73a—214 -2
Rico Hoey 71a-70b-73a—214 -2
Mark Hubbard 66b-75a-73a—214 -2
Brooks Koepka 73a-68b-73a—214 -2
Kristoffer Reitan 67b-73a-74a—214 -2
Emilio Gonzalez 74a-67b-75a—216 E
Kensei Hirata 70b-70a-76a—216 E
Tom Hoge 71a-68b-77a—216 E
Keita Nakajima 69b-71a-76a—216 E
Marcelo Rozo 66b-75a-75a—216 E
Tom Kim 71a-70b-76a—217 +1
Jackson Suber 69b-70a-81a—220 +4

