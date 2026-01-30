Farmers Insurance Open Par Scores

Friday
La Jolla, Calif.
a-Torrey Pines – South (Host Course)
7,765 yards; Par 72
b-Torrey Pines – North
7,258 yards; Par 72
Purse: $9.6 million
Second Round
Note: Tournament is played on two courses.
|Justin Rose
|62b-65a—127
|-17
|Seamus Power
|65a-66b—131
|-13
|Joel Dahmen
|70a-63b—133
|-11
|Max McGreevy
|66a-67b—133
|-11
|Si Woo Kim
|68a-66b—134
|-10
|Eric Cole
|69a-66b—135
|-9
|Ryo Hisatsune
|69b-66a—135
|-9
|Justin Lower
|63b-72a—135
|-9
|Maverick McNealy
|65b-70a—135
|-9
|Sahith Theegala
|66b-69a—135
|-9
|Michael Thorbjornsen
|68a-67b—135
|-9
|Danny Walker
|67b-68a—135
|-9
|Jake Knapp
|66b-70a—136
|-8
|David Lipsky
|71a-65b—136
|-8
|Mac Meissner
|68b-68a—136
|-8
|Rasmus Neergaard-Petersen
|69a-67b—136
|-8
|Kris Ventura
|66b-70a—136
|-8
|Zachary Bauchou
|68b-69a—137
|-7
|Austin Eckroat
|67b-70a—137
|-7
|Ryan Gerard
|70a-67b—137
|-7
|Nicolai Hojgaard
|70a-67b—137
|-7
|Hao-Tong Li
|69b-68a—137
|-7
|Hideki Matsuyama
|64b-73a—137
|-7
|Keegan Bradley
|69b-69a—138
|-6
|Daniel Brown
|68a-70b—138
|-6
|Pierceson Coody
|68b-70a—138
|-6
|Chris Gotterup
|68b-70a—138
|-6
|Matthew McCarty
|70a-68b—138
|-6
|Andrew Novak
|69a-69b—138
|-6
|John Parry
|67b-71a—138
|-6
|John VanDerLaan
|68b-70a—138
|-6
|Cameron Young
|70a-68b—138
|-6
|Christiaan Bezuidenhout
|68a-71b—139
|-5
|Ricky Castillo
|68b-71a—139
|-5
|Wyndham Clark
|70b-69a—139
|-5
|Tony Finau
|72a-67b—139
|-5
|Tom Hoge
|71a-68b—139
|-5
|John Keefer
|70a-69b—139
|-5
|Keith Mitchell
|67b-72a—139
|-5
|Taylor Moore
|68b-71a—139
|-5
|Adam Schenk
|69b-70a—139
|-5
|Adam Scott
|68b-71a—139
|-5
|Jackson Suber
|69b-70a—139
|-5
|Karl Vilips
|67b-72a—139
|-5
|Cameron Davis
|69a-71b—140
|-4
|A.J. Ewart
|71a-69b—140
|-4
|Doug Ghim
|71b-69a—140
|-4
|Kensei Hirata
|70b-70a—140
|-4
|Stephan Jaeger
|65b-75a—140
|-4
|Seonghyeon Kim
|68b-72a—140
|-4
|Keita Nakajima
|69b-71a—140
|-4
|Kristoffer Reitan
|67b-73a—140
|-4
|Patrick Rodgers
|70b-70a—140
|-4
|Sam Ryder
|68a-72b—140
|-4
|Matti Schmid
|73a-67b—140
|-4
|Sam Stevens
|68b-72a—140
|-4
|Davis Thompson
|67b-73a—140
|-4
|Jason Day
|67b-74a—141
|-3
|Zecheng Dou
|72b-69a—141
|-3
|Harris English
|73a-68b—141
|-3
|Emilio Gonzalez
|74a-67b—141
|-3
|Emiliano Grillo
|72a-69b—141
|-3
|Rico Hoey
|71a-70b—141
|-3
|Rasmus Hojgaard
|74a-67b—141
|-3
|Mark Hubbard
|66b-75a—141
|-3
|Mackenzie Hughes
|71a-70b—141
|-3
|Tom Kim
|71a-70b—141
|-3
|Brooks Koepka
|73a-68b—141
|-3
|Denny McCarthy
|72a-69b—141
|-3
|Matthieu Pavon
|67b-74a—141
|-3
|Chad Ramey
|74a-67b—141
|-3
|Marcelo Rozo
|66b-75a—141
|-3
|Isaiah Salinda
|71b-70a—141
|-3
|Sudarshan Yellamaraju
|74a-67b—141
|-3
|Michael Brennan
|70b-DQ
Missed Cut
|Chandler Blanchet
|73a-69b—142
|-2
|Patrick Cantlay
|72a-70b—142
|-2
|Steven Fisk
|74a-68b—142
|-2
|Max Greyserman
|64b-78a—142
|-2
|Christo Lamprecht
|70b-72a—142
|-2
|William Mouw
|74a-68b—142
|-2
|Taylor Pendrith
|70a-72b—142
|-2
|Xander Schauffele
|73a-69b—142
|-2
|Jesper Svensson
|70a-72b—142
|-2
|Sami Valimaki
|68b-74a—142
|-2
|Dylan Wu
|70a-72b—142
|-2
|Kevin Yu
|74a-68b—142
|-2
|Marcus Byrd
|72a-71b—143
|-1
|Justin Hastings
|73a-70b—143
|-1
|Beau Hossler
|70b-73a—143
|-1
|Thorbjorn Olesen
|72a-71b—143
|-1
|Chandler Phillips
|74a-69b—143
|-1
|Gordon Sargent
|68b-75a—143
|-1
|Austin Smotherman
|70b-73a—143
|-1
|Gary Woodland
|71a-72b—143
|-1
|Will Zalatoris
|68b-75a—143
|-1
|Lanto Griffin
|74a-70b—144
|E
|Matt Kuchar
|71b-73a—144
|E
|Hunter Logan
|73a-71b—144
|E
|Peter Malnati
|74a-70b—144
|E
|Alex Noren
|75a-69b—144
|E
|Jeremy Paul
|72a-72b—144
|E
|Davis Riley
|76a-68b—144
|E
|Adrien Saddier
|71a-73b—144
|E
|J.J. Spaun
|75a-69b—144
|E
|Akshay Bhatia
|76a-69b—145
|+1
|David Ford
|72b-73a—145
|+1
|Max Homa
|75a-70b—145
|+1
|Henrik Norlander
|72b-73a—145
|+1
|Pontus Nyholm
|76a-69b—145
|+1
|Kevin Roy
|71b-74a—145
|+1
|Jordan L. Smith
|73a-72b—145
|+1
|Brandt Snedeker
|69b-76a—145
|+1
|Vince Whaley
|74b-71a—145
|+1
|Aaron Wise
|75a-70b—145
|+1
|Luke Clanton
|75a-71b—146
|+2
|Charley Hoffman
|71b-75a—146
|+2
|Takumi Kanaya
|75a-71b—146
|+2
|Luke List
|72b-74a—146
|+2
|Aldrich Potgieter
|71a-75b—146
|+2
|Alex Smalley
|70b-76a—146
|+2
|Adam Svensson
|71b-75a—146
|+2
|Rafael Campos
|77a-70b—147
|+3
|Adrien Dumont De Chassart
|72b-75a—147
|+3
|Patrick Fishburn
|72b-75a—147
|+3
|Garrick Higgo
|69b-78a—147
|+3
|Lee Hodges
|69b-78a—147
|+3
|Jeffrey Kang
|75b-72a—147
|+3
|Andrew Putnam
|75a-72b—147
|+3
|Thomas Rosenmueller
|70b-77a—147
|+3
|Neal Shipley
|76a-71b—147
|+3
|Alejandro Tosti
|72b-75a—147
|+3
|Erik Van Rooyen
|75a-72b—147
|+3
|Davis Chatfield
|76a-72b—148
|+4
|Joe Highsmith
|69b-79a—148
|+4
|Hank Lebioda
|77a-71b—148
|+4
|Marco Penge
|75a-73b—148
|+4
|Matt Wallace
|78a-70b—148
|+4
|Brice Garnett
|74a-75b—149
|+5
|Billy Horschel
|74b-75a—149
|+5
|Kevin Streelman
|78a-71b—149
|+5
|Ludvig Aberg
|78a-72b—150
|+6
|Mark Geddes
|76b-74a—150
|+6
|Camilo Villegas
|78b-72a—150
|+6
|Frankie Capan
|75b-76a—151
|+7
|Jhonattan Vegas
|75a-77b—152
|+8
|Seung-taek Lee
|76b-78a—154
|+10
