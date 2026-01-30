Live Radio
Farmers Insurance Open Par Scores

The Associated Press

January 30, 2026, 7:42 PM

Friday

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines – South (Host Course)

7,765 yards; Par 72

b-Torrey Pines – North

7,258 yards; Par 72

Purse: $9.6 million

Second Round

Note: Tournament is played on two courses.

Justin Rose 62b-65a—127 -17
Seamus Power 65a-66b—131 -13
Joel Dahmen 70a-63b—133 -11
Max McGreevy 66a-67b—133 -11
Si Woo Kim 68a-66b—134 -10
Eric Cole 69a-66b—135 -9
Ryo Hisatsune 69b-66a—135 -9
Justin Lower 63b-72a—135 -9
Maverick McNealy 65b-70a—135 -9
Sahith Theegala 66b-69a—135 -9
Michael Thorbjornsen 68a-67b—135 -9
Danny Walker 67b-68a—135 -9
Jake Knapp 66b-70a—136 -8
David Lipsky 71a-65b—136 -8
Mac Meissner 68b-68a—136 -8
Rasmus Neergaard-Petersen 69a-67b—136 -8
Kris Ventura 66b-70a—136 -8
Zachary Bauchou 68b-69a—137 -7
Austin Eckroat 67b-70a—137 -7
Ryan Gerard 70a-67b—137 -7
Nicolai Hojgaard 70a-67b—137 -7
Hao-Tong Li 69b-68a—137 -7
Hideki Matsuyama 64b-73a—137 -7
Keegan Bradley 69b-69a—138 -6
Daniel Brown 68a-70b—138 -6
Pierceson Coody 68b-70a—138 -6
Chris Gotterup 68b-70a—138 -6
Matthew McCarty 70a-68b—138 -6
Andrew Novak 69a-69b—138 -6
John Parry 67b-71a—138 -6
John VanDerLaan 68b-70a—138 -6
Cameron Young 70a-68b—138 -6
Christiaan Bezuidenhout 68a-71b—139 -5
Ricky Castillo 68b-71a—139 -5
Wyndham Clark 70b-69a—139 -5
Tony Finau 72a-67b—139 -5
Tom Hoge 71a-68b—139 -5
John Keefer 70a-69b—139 -5
Keith Mitchell 67b-72a—139 -5
Taylor Moore 68b-71a—139 -5
Adam Schenk 69b-70a—139 -5
Adam Scott 68b-71a—139 -5
Jackson Suber 69b-70a—139 -5
Karl Vilips 67b-72a—139 -5
Cameron Davis 69a-71b—140 -4
A.J. Ewart 71a-69b—140 -4
Doug Ghim 71b-69a—140 -4
Kensei Hirata 70b-70a—140 -4
Stephan Jaeger 65b-75a—140 -4
Seonghyeon Kim 68b-72a—140 -4
Keita Nakajima 69b-71a—140 -4
Kristoffer Reitan 67b-73a—140 -4
Patrick Rodgers 70b-70a—140 -4
Sam Ryder 68a-72b—140 -4
Matti Schmid 73a-67b—140 -4
Sam Stevens 68b-72a—140 -4
Davis Thompson 67b-73a—140 -4
Jason Day 67b-74a—141 -3
Zecheng Dou 72b-69a—141 -3
Harris English 73a-68b—141 -3
Emilio Gonzalez 74a-67b—141 -3
Emiliano Grillo 72a-69b—141 -3
Rico Hoey 71a-70b—141 -3
Rasmus Hojgaard 74a-67b—141 -3
Mark Hubbard 66b-75a—141 -3
Mackenzie Hughes 71a-70b—141 -3
Tom Kim 71a-70b—141 -3
Brooks Koepka 73a-68b—141 -3
Denny McCarthy 72a-69b—141 -3
Matthieu Pavon 67b-74a—141 -3
Chad Ramey 74a-67b—141 -3
Marcelo Rozo 66b-75a—141 -3
Isaiah Salinda 71b-70a—141 -3
Sudarshan Yellamaraju 74a-67b—141 -3
Michael Brennan 70b-DQ

Missed Cut

Chandler Blanchet 73a-69b—142 -2
Patrick Cantlay 72a-70b—142 -2
Steven Fisk 74a-68b—142 -2
Max Greyserman 64b-78a—142 -2
Christo Lamprecht 70b-72a—142 -2
William Mouw 74a-68b—142 -2
Taylor Pendrith 70a-72b—142 -2
Xander Schauffele 73a-69b—142 -2
Jesper Svensson 70a-72b—142 -2
Sami Valimaki 68b-74a—142 -2
Dylan Wu 70a-72b—142 -2
Kevin Yu 74a-68b—142 -2
Marcus Byrd 72a-71b—143 -1
Justin Hastings 73a-70b—143 -1
Beau Hossler 70b-73a—143 -1
Thorbjorn Olesen 72a-71b—143 -1
Chandler Phillips 74a-69b—143 -1
Gordon Sargent 68b-75a—143 -1
Austin Smotherman 70b-73a—143 -1
Gary Woodland 71a-72b—143 -1
Will Zalatoris 68b-75a—143 -1
Lanto Griffin 74a-70b—144 E
Matt Kuchar 71b-73a—144 E
Hunter Logan 73a-71b—144 E
Peter Malnati 74a-70b—144 E
Alex Noren 75a-69b—144 E
Jeremy Paul 72a-72b—144 E
Davis Riley 76a-68b—144 E
Adrien Saddier 71a-73b—144 E
J.J. Spaun 75a-69b—144 E
Akshay Bhatia 76a-69b—145 +1
David Ford 72b-73a—145 +1
Max Homa 75a-70b—145 +1
Henrik Norlander 72b-73a—145 +1
Pontus Nyholm 76a-69b—145 +1
Kevin Roy 71b-74a—145 +1
Jordan L. Smith 73a-72b—145 +1
Brandt Snedeker 69b-76a—145 +1
Vince Whaley 74b-71a—145 +1
Aaron Wise 75a-70b—145 +1
Luke Clanton 75a-71b—146 +2
Charley Hoffman 71b-75a—146 +2
Takumi Kanaya 75a-71b—146 +2
Luke List 72b-74a—146 +2
Aldrich Potgieter 71a-75b—146 +2
Alex Smalley 70b-76a—146 +2
Adam Svensson 71b-75a—146 +2
Rafael Campos 77a-70b—147 +3
Adrien Dumont De Chassart 72b-75a—147 +3
Patrick Fishburn 72b-75a—147 +3
Garrick Higgo 69b-78a—147 +3
Lee Hodges 69b-78a—147 +3
Jeffrey Kang 75b-72a—147 +3
Andrew Putnam 75a-72b—147 +3
Thomas Rosenmueller 70b-77a—147 +3
Neal Shipley 76a-71b—147 +3
Alejandro Tosti 72b-75a—147 +3
Erik Van Rooyen 75a-72b—147 +3
Davis Chatfield 76a-72b—148 +4
Joe Highsmith 69b-79a—148 +4
Hank Lebioda 77a-71b—148 +4
Marco Penge 75a-73b—148 +4
Matt Wallace 78a-70b—148 +4
Brice Garnett 74a-75b—149 +5
Billy Horschel 74b-75a—149 +5
Kevin Streelman 78a-71b—149 +5
Ludvig Aberg 78a-72b—150 +6
Mark Geddes 76b-74a—150 +6
Camilo Villegas 78b-72a—150 +6
Frankie Capan 75b-76a—151 +7
Jhonattan Vegas 75a-77b—152 +8
Seung-taek Lee 76b-78a—154 +10

