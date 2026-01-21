All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|35
|25
|9
|1
|0
|51
|114
|80
|Reading
|38
|19
|15
|4
|0
|42
|106
|110
|Adirondack
|34
|18
|11
|4
|1
|41
|90
|88
|Maine
|33
|16
|10
|5
|2
|39
|93
|85
|Worcester
|35
|16
|16
|2
|1
|35
|91
|103
|Trois-Rivieres
|33
|15
|15
|0
|3
|33
|85
|89
|Norfolk
|34
|13
|19
|2
|0
|28
|96
|119
|Greensboro
|34
|9
|19
|5
|1
|24
|79
|118
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|35
|24
|7
|3
|1
|52
|119
|75
|South Carolina
|37
|23
|13
|1
|0
|47
|106
|102
|Atlanta
|32
|23
|9
|0
|0
|46
|98
|65
|Savannah
|35
|18
|14
|2
|1
|39
|111
|94
|Jacksonville
|33
|15
|16
|2
|0
|32
|90
|109
|Greenville
|34
|14
|16
|4
|0
|32
|88
|95
|Orlando
|37
|13
|19
|4
|1
|31
|92
|114
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|34
|21
|8
|2
|3
|47
|121
|85
|Fort Wayne
|35
|19
|10
|6
|0
|44
|114
|91
|Bloomington
|35
|18
|13
|2
|2
|40
|108
|105
|Indy
|35
|17
|13
|4
|1
|39
|92
|98
|Cincinnati
|33
|16
|14
|3
|0
|35
|106
|125
|Kalamazoo
|34
|15
|15
|2
|2
|34
|100
|118
|Iowa
|35
|10
|23
|2
|0
|22
|88
|126
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|36
|27
|7
|1
|1
|56
|125
|83
|Idaho
|37
|23
|11
|3
|0
|49
|135
|116
|Tahoe
|38
|22
|13
|1
|2
|47
|139
|120
|Allen
|36
|20
|13
|3
|0
|43
|129
|115
|Rapid City
|35
|16
|16
|3
|0
|35
|106
|115
|Wichita
|35
|14
|14
|3
|4
|35
|109
|114
|Utah
|36
|13
|20
|3
|0
|29
|107
|134
|Tulsa
|35
|12
|23
|0
|0
|24
|89
|135
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Tuesday’s Games
No games scheduled
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Adirondack at Greensboro, 7 p.m.
Fort Wayne at Indy, 7 p.m.
Iowa at Orlando, 7 p.m.
Savannah at Jacksonville, 7 p.m.
Atlanta at South Carolina, 7:05 p.m.
Florida at Greenville, 7:05 p.m.
Worcester at Norfolk, 7:05 p.m.
Reading at Wheeling, 7:10 p.m.
Kalamazoo at Toledo, 7:15 p.m.
Trois-Rivieres at Maine, 7:15 p.m.
Cincinnati at Bloomington, 8 p.m.
Tahoe at Kansas City, 8:05 p.m.
Utah at Rapid City, 9:05 p.m.
Allen at Idaho, 9:10 p.m.
Saturday’s Games
Fort Wayne at Cincinnati, 4:05 p.m.
Toledo at Kalamazoo, 4:30 p.m.
Trois-Rivieres at Maine, 6 p.m.
Florida at South Carolina, 6:05 p.m.
Adirondack at Greensboro, 7 p.m.
Iowa at Jacksonville, 7 p.m.
Savannah at Greenville, 7:05 p.m.
Tahoe at Kansas City, 7:05 p.m.
Tulsa at Wichita, 7:05 p.m.
Worcester at Norfolk, 7:05 p.m.
Reading at Wheeling, 7:10 p.m.
Indy at Bloomington, 8 p.m.
Utah at Rapid City, 9:05 p.m.
Allen at Idaho, 9:10 p.m.
