ECHL Glance

The Associated Press

January 16, 2026, 11:59 PM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 34 25 8 1 0 51 111 74
Reading 36 18 14 4 0 40 102 104
Adirondack 32 17 10 4 1 39 87 84
Maine 31 14 10 5 2 35 86 80
Worcester 33 16 15 1 1 34 86 96
Trois-Rivieres 31 14 14 0 3 31 81 86
Norfolk 33 12 19 2 0 26 90 116
Greensboro 32 8 18 5 1 22 73 114

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 34 24 6 3 1 52 117 71
South Carolina 35 22 12 1 0 45 101 97
Atlanta 29 21 8 0 0 42 92 61
Savannah 33 17 13 2 1 37 106 89
Greenville 31 13 14 4 0 30 84 89
Jacksonville 31 14 16 1 0 29 84 104
Orlando 35 11 19 4 1 27 84 111

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 32 21 7 2 2 46 119 79
Fort Wayne 34 18 10 6 0 42 111 89
Bloomington 33 17 12 2 2 38 103 102
Indy 34 17 13 3 1 38 90 95
Cincinnati 31 15 13 3 0 33 98 117
Kalamazoo 32 13 15 2 2 30 91 111
Iowa 34 9 23 2 0 20 85 124

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 34 25 7 1 1 52 115 82
Idaho 36 23 10 3 0 49 134 111
Tahoe 37 21 13 1 2 45 135 117
Allen 35 20 12 3 0 43 127 110
Rapid City 34 16 15 3 0 35 104 112
Wichita 34 14 14 3 3 34 106 110
Utah 34 13 18 3 0 29 106 124
Tulsa 34 11 23 0 0 22 84 133

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

Idaho 6, Orlando 3

Friday’s Games

Idaho 3, Orlando 0

Indy 4, Kalamazoo 1

Reading 6, Greensboro 0

Trois-Rivieres 3, Adirondack 1

Norfolk 2, Wheeling 1

Savannah 6, South Carolina 3

Worcester 3, Maine 2

Florida 5, Jacksonville 1

Bloomington 5, Fort Wayne 2

Cincinnati 5, Rapid City 4

Toledo 4, Iowa 3

Allen 4, Tulsa 1

Wichita 3, Tahoe 2

Kansas City 4, Utah 1

Greenville at South Carolina, ppd

Saturday’s Games

Adirondack at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Rapid City at Cincinnati, 4:05 p.m.

Worcester at Maine, 6 p.m.

Greenville at Atlanta, 6:05 p.m.

Savannah at South Carolina, 6:05 p.m.

Greensboro at Reading, 7 p.m.

Idaho at Orlando, 7 p.m.

Jacksonville at Florida, 7 p.m.

Kalamazoo at Indy, 7 p.m.

Toledo at Iowa, 7 p.m.

Tahoe at Wichita, 7:05 p.m.

Wheeling at Norfolk, 7:05 p.m.

Bloomington at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Allen at Tulsa, 8:05 p.m.

Kansas City at Utah, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Adirondack at Trois-Rivieres, 3 p.m.

South Carolina at Savannah, 3 p.m.

Maine at Worcester, 3:05 p.m.

Toledo at Bloomington, 5 p.m.

Kansas City at Utah, 5:10 p.m.

Monday’s Games

Greensboro at Reading, 1 p.m.

Jacksonville at Orlando, 1 p.m.

Greenville at Atlanta, 1:10 p.m.

Kalamazoo at Cincinnati, 1:35 p.m.

