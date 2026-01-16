All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|34
|25
|8
|1
|0
|51
|111
|74
|Reading
|36
|18
|14
|4
|0
|40
|102
|104
|Adirondack
|32
|17
|10
|4
|1
|39
|87
|84
|Maine
|31
|14
|10
|5
|2
|35
|86
|80
|Worcester
|33
|16
|15
|1
|1
|34
|86
|96
|Trois-Rivieres
|31
|14
|14
|0
|3
|31
|81
|86
|Norfolk
|33
|12
|19
|2
|0
|26
|90
|116
|Greensboro
|32
|8
|18
|5
|1
|22
|73
|114
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|34
|24
|6
|3
|1
|52
|117
|71
|South Carolina
|35
|22
|12
|1
|0
|45
|101
|97
|Atlanta
|29
|21
|8
|0
|0
|42
|92
|61
|Savannah
|33
|17
|13
|2
|1
|37
|106
|89
|Greenville
|31
|13
|14
|4
|0
|30
|84
|89
|Jacksonville
|31
|14
|16
|1
|0
|29
|84
|104
|Orlando
|35
|11
|19
|4
|1
|27
|84
|111
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|32
|21
|7
|2
|2
|46
|119
|79
|Fort Wayne
|34
|18
|10
|6
|0
|42
|111
|89
|Bloomington
|33
|17
|12
|2
|2
|38
|103
|102
|Indy
|34
|17
|13
|3
|1
|38
|90
|95
|Cincinnati
|31
|15
|13
|3
|0
|33
|98
|117
|Kalamazoo
|32
|13
|15
|2
|2
|30
|91
|111
|Iowa
|34
|9
|23
|2
|0
|20
|85
|124
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|34
|25
|7
|1
|1
|52
|115
|82
|Idaho
|36
|23
|10
|3
|0
|49
|134
|111
|Tahoe
|37
|21
|13
|1
|2
|45
|135
|117
|Allen
|35
|20
|12
|3
|0
|43
|127
|110
|Rapid City
|34
|16
|15
|3
|0
|35
|104
|112
|Wichita
|34
|14
|14
|3
|3
|34
|106
|110
|Utah
|34
|13
|18
|3
|0
|29
|106
|124
|Tulsa
|34
|11
|23
|0
|0
|22
|84
|133
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
Idaho 6, Orlando 3
Friday’s Games
Idaho 3, Orlando 0
Indy 4, Kalamazoo 1
Reading 6, Greensboro 0
Trois-Rivieres 3, Adirondack 1
Norfolk 2, Wheeling 1
Savannah 6, South Carolina 3
Worcester 3, Maine 2
Florida 5, Jacksonville 1
Bloomington 5, Fort Wayne 2
Cincinnati 5, Rapid City 4
Toledo 4, Iowa 3
Allen 4, Tulsa 1
Wichita 3, Tahoe 2
Kansas City 4, Utah 1
Greenville at South Carolina, ppd
Saturday’s Games
Adirondack at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Rapid City at Cincinnati, 4:05 p.m.
Worcester at Maine, 6 p.m.
Greenville at Atlanta, 6:05 p.m.
Savannah at South Carolina, 6:05 p.m.
Greensboro at Reading, 7 p.m.
Idaho at Orlando, 7 p.m.
Jacksonville at Florida, 7 p.m.
Kalamazoo at Indy, 7 p.m.
Toledo at Iowa, 7 p.m.
Tahoe at Wichita, 7:05 p.m.
Wheeling at Norfolk, 7:05 p.m.
Bloomington at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Allen at Tulsa, 8:05 p.m.
Kansas City at Utah, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Adirondack at Trois-Rivieres, 3 p.m.
South Carolina at Savannah, 3 p.m.
Maine at Worcester, 3:05 p.m.
Toledo at Bloomington, 5 p.m.
Kansas City at Utah, 5:10 p.m.
Monday’s Games
Greensboro at Reading, 1 p.m.
Jacksonville at Orlando, 1 p.m.
Greenville at Atlanta, 1:10 p.m.
Kalamazoo at Cincinnati, 1:35 p.m.
