Live Radio
Home » Sports » ECHL Glance

ECHL Glance

The Associated Press

January 5, 2026, 10:12 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 30 22 7 1 0 45 97 67
Adirondack 28 16 8 3 1 36 78 70
Reading 31 16 12 3 0 35 88 91
Trois-Rivieres 27 13 11 0 3 29 73 72
Maine 27 12 10 4 1 29 75 70
Worcester 27 13 12 1 1 28 71 78
Greensboro 28 7 15 5 1 20 61 93
Norfolk 30 9 19 2 0 20 78 111

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 29 20 6 2 1 43 96 61
Atlanta 27 21 6 0 0 42 88 53
South Carolina 32 20 11 1 0 41 94 89
Greenville 28 12 12 4 0 28 77 82
Jacksonville 28 13 14 1 0 27 77 91
Savannah 28 12 13 2 1 27 84 80
Orlando 29 11 15 2 1 25 75 87

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 28 19 5 2 2 42 109 70
Fort Wayne 29 16 7 6 0 38 96 72
Indy 29 14 11 3 1 32 78 84
Bloomington 30 14 12 2 2 32 89 97
Cincinnati 28 14 11 3 0 31 89 101
Kalamazoo 27 10 13 2 2 24 78 97
Iowa 29 8 19 2 0 18 74 110

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 30 21 7 1 1 44 98 76
Idaho 31 19 9 3 0 41 110 96
Tahoe 33 18 12 1 2 39 118 107
Allen 30 15 12 3 0 33 101 95
Wichita 29 13 11 3 2 31 89 86
Rapid City 30 14 14 2 0 30 92 102
Utah 30 13 14 3 0 29 98 105
Tulsa 30 11 19 0 0 22 78 116

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Sunday’s Games

Indy 3, Kalamazoo 2

Maine 6, Trois-Rivieres 2

South Carolina 4, Greensboro 2

Kansas City 1, Tulsa 0

Toledo 4, Bloomington 1

Allen 5, Tahoe 1

Monday’s Games

Greenville at Orlando, 7 p.m.

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

Greenville at Jacksonville, 7 p.m.

Worcester at Adirondack, 7 p.m.

Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.

Tulsa at Kansas City, 8:05 p.m.

Wichita at Allen, 8:10 p.m.

Greensboro at Idaho, 9:10 p.m.

Thursday’s Games

Orlando at Savannah, 7 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up