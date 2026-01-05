All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|30
|22
|7
|1
|0
|45
|97
|67
|Adirondack
|28
|16
|8
|3
|1
|36
|78
|70
|Reading
|31
|16
|12
|3
|0
|35
|88
|91
|Trois-Rivieres
|27
|13
|11
|0
|3
|29
|73
|72
|Maine
|27
|12
|10
|4
|1
|29
|75
|70
|Worcester
|27
|13
|12
|1
|1
|28
|71
|78
|Greensboro
|28
|7
|15
|5
|1
|20
|61
|93
|Norfolk
|30
|9
|19
|2
|0
|20
|78
|111
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|29
|20
|6
|2
|1
|43
|96
|61
|Atlanta
|27
|21
|6
|0
|0
|42
|88
|53
|South Carolina
|32
|20
|11
|1
|0
|41
|94
|89
|Greenville
|28
|12
|12
|4
|0
|28
|77
|82
|Jacksonville
|28
|13
|14
|1
|0
|27
|77
|91
|Savannah
|28
|12
|13
|2
|1
|27
|84
|80
|Orlando
|29
|11
|15
|2
|1
|25
|75
|87
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|28
|19
|5
|2
|2
|42
|109
|70
|Fort Wayne
|29
|16
|7
|6
|0
|38
|96
|72
|Indy
|29
|14
|11
|3
|1
|32
|78
|84
|Bloomington
|30
|14
|12
|2
|2
|32
|89
|97
|Cincinnati
|28
|14
|11
|3
|0
|31
|89
|101
|Kalamazoo
|27
|10
|13
|2
|2
|24
|78
|97
|Iowa
|29
|8
|19
|2
|0
|18
|74
|110
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|30
|21
|7
|1
|1
|44
|98
|76
|Idaho
|31
|19
|9
|3
|0
|41
|110
|96
|Tahoe
|33
|18
|12
|1
|2
|39
|118
|107
|Allen
|30
|15
|12
|3
|0
|33
|101
|95
|Wichita
|29
|13
|11
|3
|2
|31
|89
|86
|Rapid City
|30
|14
|14
|2
|0
|30
|92
|102
|Utah
|30
|13
|14
|3
|0
|29
|98
|105
|Tulsa
|30
|11
|19
|0
|0
|22
|78
|116
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Sunday’s Games
Indy 3, Kalamazoo 2
Maine 6, Trois-Rivieres 2
South Carolina 4, Greensboro 2
Kansas City 1, Tulsa 0
Toledo 4, Bloomington 1
Allen 5, Tahoe 1
Monday’s Games
Greenville at Orlando, 7 p.m.
Tuesday’s Games
No games scheduled
Wednesday’s Games
Greenville at Jacksonville, 7 p.m.
Worcester at Adirondack, 7 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.
Tulsa at Kansas City, 8:05 p.m.
Wichita at Allen, 8:10 p.m.
Greensboro at Idaho, 9:10 p.m.
Thursday’s Games
Orlando at Savannah, 7 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.