ECHL Glance

The Associated Press

January 4, 2026, 10:12 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 30 22 7 1 0 45 97 67
Adirondack 28 16 8 3 1 36 78 70
Reading 31 16 12 3 0 35 88 91
Trois-Rivieres 26 13 10 0 3 29 71 66
Worcester 27 13 12 1 1 28 71 78
Maine 26 11 10 4 1 27 69 68
Greensboro 27 7 14 5 1 20 59 89
Norfolk 30 9 19 2 0 20 78 111

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 29 20 6 2 1 43 96 61
Atlanta 27 21 6 0 0 42 88 53
South Carolina 31 19 11 1 0 39 90 87
Greenville 28 12 12 4 0 28 77 82
Jacksonville 28 13 14 1 0 27 77 91
Savannah 28 12 13 2 1 27 84 80
Orlando 29 11 15 2 1 25 75 87

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 27 18 5 2 2 40 105 69
Fort Wayne 29 16 7 6 0 38 96 72
Bloomington 29 14 11 2 2 32 88 93
Cincinnati 28 14 11 3 0 31 89 101
Indy 28 13 11 3 1 30 75 82
Kalamazoo 26 10 13 2 1 23 76 94
Iowa 29 8 19 2 0 18 74 110

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 29 20 7 1 1 42 97 76
Idaho 31 19 9 3 0 41 110 96
Tahoe 32 18 11 1 2 39 117 102
Allen 29 14 12 3 0 31 96 94
Wichita 29 13 11 3 2 31 89 86
Rapid City 30 14 14 2 0 30 92 102
Utah 30 13 14 3 0 29 98 105
Tulsa 29 11 18 0 0 22 78 115

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Saturday’s Games

Savannah 4, Trois-Rivieres 0

Toledo 7, Cincinnati 1

Adirondack 4, Maine 2

Greenville 4, Jacksonville 3

Indy 4, Kalamazoo 2

Orlando 4, Florida 3

Kansas City 2, Fort Wayne 1

Norfolk 5, Reading 1

Wichita 6, Utah 1

Atlanta 3, Greensboro 0

Wheeling 4, Bloomington 1

Tulsa 3, Iowa 2

Rapid City 6, Idaho 3

Tahoe 4, Allen 3

Sunday’s Games

Indy at Kalamazoo, 3 p.m.

Trois-Rivieres at Maine, 3 p.m.

Greensboro at South Carolina, 3:05 p.m.

Kansas City at Tulsa, 4:05 p.m.

Bloomington at Toledo, 5:15 p.m.

Allen at Tahoe, 6 p.m.

Monday’s Games

Greenville at Orlando, 7 p.m.

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

Greenville at Jacksonville, 7 p.m.

Worcester at Adirondack, 7 p.m.

Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.

Tulsa at Kansas City, 8:05 p.m.

Wichita at Allen, 8:10 p.m.

Greensboro at Idaho, 9:10 p.m.

