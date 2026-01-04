All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|30
|22
|7
|1
|0
|45
|97
|67
|Adirondack
|28
|16
|8
|3
|1
|36
|78
|70
|Reading
|31
|16
|12
|3
|0
|35
|88
|91
|Trois-Rivieres
|26
|13
|10
|0
|3
|29
|71
|66
|Worcester
|27
|13
|12
|1
|1
|28
|71
|78
|Maine
|26
|11
|10
|4
|1
|27
|69
|68
|Greensboro
|27
|7
|14
|5
|1
|20
|59
|89
|Norfolk
|30
|9
|19
|2
|0
|20
|78
|111
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|29
|20
|6
|2
|1
|43
|96
|61
|Atlanta
|27
|21
|6
|0
|0
|42
|88
|53
|South Carolina
|31
|19
|11
|1
|0
|39
|90
|87
|Greenville
|28
|12
|12
|4
|0
|28
|77
|82
|Jacksonville
|28
|13
|14
|1
|0
|27
|77
|91
|Savannah
|28
|12
|13
|2
|1
|27
|84
|80
|Orlando
|29
|11
|15
|2
|1
|25
|75
|87
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|27
|18
|5
|2
|2
|40
|105
|69
|Fort Wayne
|29
|16
|7
|6
|0
|38
|96
|72
|Bloomington
|29
|14
|11
|2
|2
|32
|88
|93
|Cincinnati
|28
|14
|11
|3
|0
|31
|89
|101
|Indy
|28
|13
|11
|3
|1
|30
|75
|82
|Kalamazoo
|26
|10
|13
|2
|1
|23
|76
|94
|Iowa
|29
|8
|19
|2
|0
|18
|74
|110
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|29
|20
|7
|1
|1
|42
|97
|76
|Idaho
|31
|19
|9
|3
|0
|41
|110
|96
|Tahoe
|32
|18
|11
|1
|2
|39
|117
|102
|Allen
|29
|14
|12
|3
|0
|31
|96
|94
|Wichita
|29
|13
|11
|3
|2
|31
|89
|86
|Rapid City
|30
|14
|14
|2
|0
|30
|92
|102
|Utah
|30
|13
|14
|3
|0
|29
|98
|105
|Tulsa
|29
|11
|18
|0
|0
|22
|78
|115
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Saturday’s Games
Savannah 4, Trois-Rivieres 0
Toledo 7, Cincinnati 1
Adirondack 4, Maine 2
Greenville 4, Jacksonville 3
Indy 4, Kalamazoo 2
Orlando 4, Florida 3
Kansas City 2, Fort Wayne 1
Norfolk 5, Reading 1
Wichita 6, Utah 1
Atlanta 3, Greensboro 0
Wheeling 4, Bloomington 1
Tulsa 3, Iowa 2
Rapid City 6, Idaho 3
Tahoe 4, Allen 3
Sunday’s Games
Indy at Kalamazoo, 3 p.m.
Trois-Rivieres at Maine, 3 p.m.
Greensboro at South Carolina, 3:05 p.m.
Kansas City at Tulsa, 4:05 p.m.
Bloomington at Toledo, 5:15 p.m.
Allen at Tahoe, 6 p.m.
Monday’s Games
Greenville at Orlando, 7 p.m.
Tuesday’s Games
No games scheduled
Wednesday’s Games
Greenville at Jacksonville, 7 p.m.
Worcester at Adirondack, 7 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.
Tulsa at Kansas City, 8:05 p.m.
Wichita at Allen, 8:10 p.m.
Greensboro at Idaho, 9:10 p.m.
