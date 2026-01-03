Live Radio
All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 29 21 7 1 0 43 93 66
Reading 30 16 11 3 0 35 87 86
Adirondack 27 15 8 3 1 34 74 68
Trois-Rivieres 25 13 9 0 3 29 71 62
Worcester 27 13 12 1 1 28 71 78
Maine 25 11 9 4 1 27 67 64
Greensboro 26 7 13 5 1 20 59 86
Norfolk 29 8 19 2 0 18 73 110

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 28 20 6 1 1 42 93 57
Atlanta 26 20 6 0 0 40 85 53
South Carolina 31 19 11 1 0 39 90 87
Jacksonville 27 13 14 0 0 26 74 87
Greenville 27 11 12 4 0 26 73 79
Savannah 27 11 13 2 1 25 80 80
Orlando 28 10 15 2 1 23 71 84

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 26 17 5 2 2 38 98 68
Fort Wayne 28 16 7 5 0 37 95 70
Bloomington 28 14 10 2 2 32 87 89
Cincinnati 27 14 10 3 0 31 88 94
Indy 27 12 11 3 1 28 71 80
Kalamazoo 25 10 12 2 1 23 74 90
Iowa 28 8 18 2 0 18 72 107

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Idaho 30 19 8 3 0 41 107 90
Kansas City 28 19 7 1 1 40 95 75
Tahoe 31 17 11 1 2 37 113 99
Allen 28 14 11 3 0 31 93 90
Wichita 28 12 11 3 2 29 83 85
Utah 29 13 13 3 0 29 97 99
Rapid City 29 13 14 2 0 28 86 99
Tulsa 28 10 18 0 0 20 75 113

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Friday’s Games

Adirondack 4, Maine 1

Indy 5, Bloomington 0

Savannah 2, Trois-Rivieres 1

South Carolina 3, Greensboro 1

Atlanta 7, Greenville 4

Norfolk 4, Reading 3

Wheeling 3, Worcester 2

Florida 3, Orlando 2

Toledo 4, Cincinnati 0

Kansas City 3, Fort Wayne 2

Tulsa 4, Iowa 2

Wichita 7, Utah 6

Idaho 3, Rapid City 1

Tahoe 5, Allen 0

Saturday’s Games

Savannah at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Toledo at Cincinnati, 4:05 p.m.

Adirondack at Maine, 6 p.m.

Greenville at Jacksonville, 7 p.m.

Kalamazoo at Indy, 7 p.m.

Orlando at Florida, 7 p.m.

Fort Wayne at Kansas City, 7:05 p.m.

Reading at Norfolk, 7:05 p.m.

Utah at Wichita, 7:05 p.m.

Bloomington at Wheeling, 7:10 p.m.

Greensboro at Atlanta, 7:10 p.m.

Iowa at Tulsa, 8:05 p.m.

Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.

Allen at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Indy at Kalamazoo, 3 p.m.

Trois-Rivieres at Maine, 3 p.m.

Greensboro at South Carolina, 3:05 p.m.

Kansas City at Tulsa, 4:05 p.m.

Bloomington at Toledo, 5:15 p.m.

Allen at Tahoe, 6 p.m.

Monday’s Games

Greenville at Orlando, 7 p.m.

Tuesday’s Games

No games scheduled

