All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|29
|21
|7
|1
|0
|43
|93
|66
|Reading
|30
|16
|11
|3
|0
|35
|87
|86
|Adirondack
|27
|15
|8
|3
|1
|34
|74
|68
|Trois-Rivieres
|25
|13
|9
|0
|3
|29
|71
|62
|Worcester
|27
|13
|12
|1
|1
|28
|71
|78
|Maine
|25
|11
|9
|4
|1
|27
|67
|64
|Greensboro
|26
|7
|13
|5
|1
|20
|59
|86
|Norfolk
|29
|8
|19
|2
|0
|18
|73
|110
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|28
|20
|6
|1
|1
|42
|93
|57
|Atlanta
|26
|20
|6
|0
|0
|40
|85
|53
|South Carolina
|31
|19
|11
|1
|0
|39
|90
|87
|Jacksonville
|27
|13
|14
|0
|0
|26
|74
|87
|Greenville
|27
|11
|12
|4
|0
|26
|73
|79
|Savannah
|27
|11
|13
|2
|1
|25
|80
|80
|Orlando
|28
|10
|15
|2
|1
|23
|71
|84
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|26
|17
|5
|2
|2
|38
|98
|68
|Fort Wayne
|28
|16
|7
|5
|0
|37
|95
|70
|Bloomington
|28
|14
|10
|2
|2
|32
|87
|89
|Cincinnati
|27
|14
|10
|3
|0
|31
|88
|94
|Indy
|27
|12
|11
|3
|1
|28
|71
|80
|Kalamazoo
|25
|10
|12
|2
|1
|23
|74
|90
|Iowa
|28
|8
|18
|2
|0
|18
|72
|107
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|30
|19
|8
|3
|0
|41
|107
|90
|Kansas City
|28
|19
|7
|1
|1
|40
|95
|75
|Tahoe
|31
|17
|11
|1
|2
|37
|113
|99
|Allen
|28
|14
|11
|3
|0
|31
|93
|90
|Wichita
|28
|12
|11
|3
|2
|29
|83
|85
|Utah
|29
|13
|13
|3
|0
|29
|97
|99
|Rapid City
|29
|13
|14
|2
|0
|28
|86
|99
|Tulsa
|28
|10
|18
|0
|0
|20
|75
|113
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Adirondack 4, Maine 1
Indy 5, Bloomington 0
Savannah 2, Trois-Rivieres 1
South Carolina 3, Greensboro 1
Atlanta 7, Greenville 4
Norfolk 4, Reading 3
Wheeling 3, Worcester 2
Florida 3, Orlando 2
Toledo 4, Cincinnati 0
Kansas City 3, Fort Wayne 2
Tulsa 4, Iowa 2
Wichita 7, Utah 6
Idaho 3, Rapid City 1
Tahoe 5, Allen 0
Saturday’s Games
Savannah at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Toledo at Cincinnati, 4:05 p.m.
Adirondack at Maine, 6 p.m.
Greenville at Jacksonville, 7 p.m.
Kalamazoo at Indy, 7 p.m.
Orlando at Florida, 7 p.m.
Fort Wayne at Kansas City, 7:05 p.m.
Reading at Norfolk, 7:05 p.m.
Utah at Wichita, 7:05 p.m.
Bloomington at Wheeling, 7:10 p.m.
Greensboro at Atlanta, 7:10 p.m.
Iowa at Tulsa, 8:05 p.m.
Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.
Allen at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Indy at Kalamazoo, 3 p.m.
Trois-Rivieres at Maine, 3 p.m.
Greensboro at South Carolina, 3:05 p.m.
Kansas City at Tulsa, 4:05 p.m.
Bloomington at Toledo, 5:15 p.m.
Allen at Tahoe, 6 p.m.
Monday’s Games
Greenville at Orlando, 7 p.m.
Tuesday’s Games
No games scheduled
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.