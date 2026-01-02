Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

January 2, 2026, 10:10 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 28 20 7 1 0 41 90 64
Reading 29 16 11 2 0 34 84 82
Adirondack 26 14 8 3 1 32 70 67
Trois-Rivieres 24 13 8 0 3 29 70 60
Worcester 26 13 11 1 1 28 69 75
Maine 24 11 8 4 1 27 66 60
Greensboro 25 7 12 5 1 20 58 83
Norfolk 28 7 19 2 0 16 69 107

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 27 19 6 1 1 40 90 55
Atlanta 25 19 6 0 0 38 78 49
South Carolina 30 18 11 1 0 37 87 86
Greenville 26 11 11 4 0 26 69 72
Jacksonville 27 13 14 0 0 26 74 87
Savannah 26 10 13 2 1 23 78 79
Orlando 27 10 14 2 1 23 69 81

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 25 16 5 2 2 36 94 68
Fort Wayne 27 16 7 4 0 36 93 67
Bloomington 27 14 9 2 2 32 87 84
Cincinnati 26 14 9 3 0 31 88 90
Indy 26 11 11 3 1 26 66 80
Kalamazoo 25 10 12 2 1 23 74 90
Iowa 27 8 17 2 0 18 70 103

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Idaho 29 18 8 3 0 39 104 89
Kansas City 27 18 7 1 1 38 92 73
Tahoe 30 16 11 1 2 35 108 99
Allen 27 14 10 3 0 31 93 85
Rapid City 28 13 13 2 0 28 85 96
Utah 28 13 13 2 0 28 91 92
Wichita 27 11 11 3 2 27 76 79
Tulsa 27 9 18 0 0 18 71 111

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Adirondack at Maine, 1 p.m.

Bloomington at Indy, 7 p.m.

Savannah at Trois-Rivieres, 7 p.m.

South Carolina at Greensboro, 7 p.m.

Atlanta at Greenville, 7:05 p.m.

Reading at Norfolk, 7:05 p.m.

Worcester at Wheeling, 7:10 p.m.

Orlando at Florida, 7:30 p.m.

Toledo at Cincinnati, 7:35 p.m.

Fort Wayne at Kansas City, 8:05 p.m.

Iowa at Tulsa, 8:05 p.m.

Utah at Wichita, 8:05 p.m.

Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.

Allen at Tahoe, 10 p.m.

Saturday’s Games

Savannah at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Toledo at Cincinnati, 4:05 p.m.

Adirondack at Maine, 6 p.m.

Greenville at Jacksonville, 7 p.m.

Kalamazoo at Indy, 7 p.m.

Orlando at Florida, 7 p.m.

Fort Wayne at Kansas City, 7:05 p.m.

Reading at Norfolk, 7:05 p.m.

Utah at Wichita, 7:05 p.m.

Bloomington at Wheeling, 7:10 p.m.

Greensboro at Atlanta, 7:10 p.m.

Iowa at Tulsa, 8:05 p.m.

Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.

Allen at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Indy at Kalamazoo, 3 p.m.

Trois-Rivieres at Maine, 3 p.m.

Greensboro at South Carolina, 3:05 p.m.

Kansas City at Tulsa, 4:05 p.m.

Bloomington at Toledo, 5:15 p.m.

Allen at Tahoe, 6 p.m.

Monday’s Games

Greenville at Orlando, 7 p.m.

