All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|28
|20
|7
|1
|0
|41
|90
|64
|Reading
|29
|16
|11
|2
|0
|34
|84
|82
|Adirondack
|26
|14
|8
|3
|1
|32
|70
|67
|Trois-Rivieres
|24
|13
|8
|0
|3
|29
|70
|60
|Worcester
|26
|13
|11
|1
|1
|28
|69
|75
|Maine
|24
|11
|8
|4
|1
|27
|66
|60
|Greensboro
|25
|7
|12
|5
|1
|20
|58
|83
|Norfolk
|28
|7
|19
|2
|0
|16
|69
|107
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|27
|19
|6
|1
|1
|40
|90
|55
|Atlanta
|25
|19
|6
|0
|0
|38
|78
|49
|South Carolina
|30
|18
|11
|1
|0
|37
|87
|86
|Greenville
|26
|11
|11
|4
|0
|26
|69
|72
|Jacksonville
|27
|13
|14
|0
|0
|26
|74
|87
|Savannah
|26
|10
|13
|2
|1
|23
|78
|79
|Orlando
|27
|10
|14
|2
|1
|23
|69
|81
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|25
|16
|5
|2
|2
|36
|94
|68
|Fort Wayne
|27
|16
|7
|4
|0
|36
|93
|67
|Bloomington
|27
|14
|9
|2
|2
|32
|87
|84
|Cincinnati
|26
|14
|9
|3
|0
|31
|88
|90
|Indy
|26
|11
|11
|3
|1
|26
|66
|80
|Kalamazoo
|25
|10
|12
|2
|1
|23
|74
|90
|Iowa
|27
|8
|17
|2
|0
|18
|70
|103
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|29
|18
|8
|3
|0
|39
|104
|89
|Kansas City
|27
|18
|7
|1
|1
|38
|92
|73
|Tahoe
|30
|16
|11
|1
|2
|35
|108
|99
|Allen
|27
|14
|10
|3
|0
|31
|93
|85
|Rapid City
|28
|13
|13
|2
|0
|28
|85
|96
|Utah
|28
|13
|13
|2
|0
|28
|91
|92
|Wichita
|27
|11
|11
|3
|2
|27
|76
|79
|Tulsa
|27
|9
|18
|0
|0
|18
|71
|111
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Adirondack at Maine, 1 p.m.
Bloomington at Indy, 7 p.m.
Savannah at Trois-Rivieres, 7 p.m.
South Carolina at Greensboro, 7 p.m.
Atlanta at Greenville, 7:05 p.m.
Reading at Norfolk, 7:05 p.m.
Worcester at Wheeling, 7:10 p.m.
Orlando at Florida, 7:30 p.m.
Toledo at Cincinnati, 7:35 p.m.
Fort Wayne at Kansas City, 8:05 p.m.
Iowa at Tulsa, 8:05 p.m.
Utah at Wichita, 8:05 p.m.
Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.
Allen at Tahoe, 10 p.m.
Saturday’s Games
Savannah at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Toledo at Cincinnati, 4:05 p.m.
Adirondack at Maine, 6 p.m.
Greenville at Jacksonville, 7 p.m.
Kalamazoo at Indy, 7 p.m.
Orlando at Florida, 7 p.m.
Fort Wayne at Kansas City, 7:05 p.m.
Reading at Norfolk, 7:05 p.m.
Utah at Wichita, 7:05 p.m.
Bloomington at Wheeling, 7:10 p.m.
Greensboro at Atlanta, 7:10 p.m.
Iowa at Tulsa, 8:05 p.m.
Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.
Allen at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Indy at Kalamazoo, 3 p.m.
Trois-Rivieres at Maine, 3 p.m.
Greensboro at South Carolina, 3:05 p.m.
Kansas City at Tulsa, 4:05 p.m.
Bloomington at Toledo, 5:15 p.m.
Allen at Tahoe, 6 p.m.
Monday’s Games
Greenville at Orlando, 7 p.m.
