Dubai Invitational Scores

The Associated Press

January 17, 2026, 7:19 AM

Saturday

At Dubai Creek

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,059; Par: 71

Third Round

Nacho Elvira, Spain 69-68-68—205
Marcus Armitage, England 69-70-68—207
Dylan Frittelli, South Africa 70-71-66—207
Shane Lowry, Ireland 69-68-70—207
Rory McIlroy, Northern Ireland 66-74-68—208
Jacques Kruyswijk, South Africa 70-73-66—209
Thorbjorn Olesen, Denmark 73-70-66—209
David Puig, Spain 67-72-70—209
Ewen Ferguson, Scotland 72-70-68—210
Julien Guerrier, France 68-76-66—210
Daniel Hillier, New Zealand 69-72-69—210
Joost Luiten, Netherlands 72-70-68—210
Antoine Rozner, France 68-72-70—210
Matt Wallace, England 68-73-69—210
Shaun Norris, South Africa 72-71-68—211
Connor Syme, Scotland 67-74-70—211
Thriston Lawrence, South Africa 69-71-72—212
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-75-68—212
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-73-70—212
Angel Ayora Fanegas, Spain 68-72-73—213
Tommy Fleetwood, England 69-78-66—213
Grant Forrest, Scotland 71-70-72—213
Ryggs Johnston, United States 70-72-71—213
Patrick Reed, United States 69-74-70—213
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 71-73-70—214
Marcel Siem, Germany 72-69-73—214
Ryan Fox, New Zealand 72-72-71—215
Calum Hill, Scotland 70-74-71—215
Frederic Lacroix, France 71-74-70—215
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 75-72-68—215
Danny Willett, England 70-74-71—215
Martin Couvra, France 72-73-71—216
Daniel Gavins, England 74-72-70—216
Angel Hidalgo, Spain 72-77-67—216
Joakim Lagergren, Sweden 71-74-71—216
Paul Waring, England 72-71-73—216
Dan Bradbury, England 70-75-72—217
Oliver Lindell, Finland 68-78-71—217
Darius Van Driel, Netherlands 74-74-69—217
Guido Migliozzi, Italy 72-74-72—218
Niklas Norgaard Moller, Denmark 76-76-66—218
Tom McKibbin, Northern Ireland 74-73-72—219
Francesco Molinari, Italy 71-76-72—219
Junghwan Lee, South Korea 73-72-75—220
Nicolai Hojgaard, Denmark 74-78-69—221
Matteo Manassero, Italy 71-78-72—221
Jacob Skov Olesen, Denmark 78-70-73—221
Andy Sullivan, England 73-74-74—221
Alejandro Del Rey, Spain 76-76-70—222
Padraig Harrington, Ireland 72-75-75—222
Yuto Katsuragawa, Japan 70-76-76—222
Rikuya Hoshino, Japan 74-76-73—223
Pablo Larrazabal, Spain 69-81-75—225
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 75-77-73—225
Johannes Veerman, United States 75-79-72—226
David Ravetto, France 75-79-73—227
Ockie Strydom, South Africa 80-73-74—227
Dylan Naidoo, South Africa 75-79-77—231

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
