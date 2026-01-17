Dubai Invitational Par Scores

Saturday
At Dubai Creek
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,059; Par: 71
Third Round
|Nacho Elvira, Spain
|69-68-68—205
|-8
|Marcus Armitage, England
|69-70-68—207
|-6
|Dylan Frittelli, South Africa
|70-71-66—207
|-6
|Shane Lowry, Ireland
|69-68-70—207
|-6
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|66-74-68—208
|-5
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|70-73-66—209
|-4
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|73-70-66—209
|-4
|David Puig, Spain
|67-72-70—209
|-4
|Ewen Ferguson, Scotland
|72-70-68—210
|-3
|Julien Guerrier, France
|68-76-66—210
|-3
|Daniel Hillier, New Zealand
|69-72-69—210
|-3
|Joost Luiten, Netherlands
|72-70-68—210
|-3
|Antoine Rozner, France
|68-72-70—210
|-3
|Matt Wallace, England
|68-73-69—210
|-3
|Shaun Norris, South Africa
|72-71-68—211
|-2
|Connor Syme, Scotland
|67-74-70—211
|-2
|Thriston Lawrence, South Africa
|69-71-72—212
|-1
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|69-75-68—212
|-1
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|69-73-70—212
|-1
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|68-72-73—213
|E
|Tommy Fleetwood, England
|69-78-66—213
|E
|Grant Forrest, Scotland
|71-70-72—213
|E
|Ryggs Johnston, United States
|70-72-71—213
|E
|Patrick Reed, United States
|69-74-70—213
|E
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|71-73-70—214
|+1
|Marcel Siem, Germany
|72-69-73—214
|+1
|Ryan Fox, New Zealand
|72-72-71—215
|+2
|Calum Hill, Scotland
|70-74-71—215
|+2
|Frederic Lacroix, France
|71-74-70—215
|+2
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|75-72-68—215
|+2
|Danny Willett, England
|70-74-71—215
|+2
|Martin Couvra, France
|72-73-71—216
|+3
|Daniel Gavins, England
|74-72-70—216
|+3
|Angel Hidalgo, Spain
|72-77-67—216
|+3
|Joakim Lagergren, Sweden
|71-74-71—216
|+3
|Paul Waring, England
|72-71-73—216
|+3
|Dan Bradbury, England
|70-75-72—217
|+4
|Oliver Lindell, Finland
|68-78-71—217
|+4
|Darius Van Driel, Netherlands
|74-74-69—217
|+4
|Guido Migliozzi, Italy
|72-74-72—218
|+5
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|76-76-66—218
|+5
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|74-73-72—219
|+6
|Francesco Molinari, Italy
|71-76-72—219
|+6
|Junghwan Lee, South Korea
|73-72-75—220
|+7
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|74-78-69—221
|+8
|Matteo Manassero, Italy
|71-78-72—221
|+8
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|78-70-73—221
|+8
|Andy Sullivan, England
|73-74-74—221
|+8
|Alejandro Del Rey, Spain
|76-76-70—222
|+9
|Padraig Harrington, Ireland
|72-75-75—222
|+9
|Yuto Katsuragawa, Japan
|70-76-76—222
|+9
|Rikuya Hoshino, Japan
|74-76-73—223
|+10
|Pablo Larrazabal, Spain
|69-81-75—225
|+12
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|75-77-73—225
|+12
|Johannes Veerman, United States
|75-79-72—226
|+13
|David Ravetto, France
|75-79-73—227
|+14
|Ockie Strydom, South Africa
|80-73-74—227
|+14
|Dylan Naidoo, South Africa
|75-79-77—231
|+18
