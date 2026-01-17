Live Radio
Dubai Invitational Par Scores

The Associated Press

January 17, 2026, 7:19 AM

Saturday

At Dubai Creek

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,059; Par: 71

Third Round

Nacho Elvira, Spain 69-68-68—205 -8
Marcus Armitage, England 69-70-68—207 -6
Dylan Frittelli, South Africa 70-71-66—207 -6
Shane Lowry, Ireland 69-68-70—207 -6
Rory McIlroy, Northern Ireland 66-74-68—208 -5
Jacques Kruyswijk, South Africa 70-73-66—209 -4
Thorbjorn Olesen, Denmark 73-70-66—209 -4
David Puig, Spain 67-72-70—209 -4
Ewen Ferguson, Scotland 72-70-68—210 -3
Julien Guerrier, France 68-76-66—210 -3
Daniel Hillier, New Zealand 69-72-69—210 -3
Joost Luiten, Netherlands 72-70-68—210 -3
Antoine Rozner, France 68-72-70—210 -3
Matt Wallace, England 68-73-69—210 -3
Shaun Norris, South Africa 72-71-68—211 -2
Connor Syme, Scotland 67-74-70—211 -2
Thriston Lawrence, South Africa 69-71-72—212 -1
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-75-68—212 -1
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-73-70—212 -1
Angel Ayora Fanegas, Spain 68-72-73—213 E
Tommy Fleetwood, England 69-78-66—213 E
Grant Forrest, Scotland 71-70-72—213 E
Ryggs Johnston, United States 70-72-71—213 E
Patrick Reed, United States 69-74-70—213 E
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 71-73-70—214 +1
Marcel Siem, Germany 72-69-73—214 +1
Ryan Fox, New Zealand 72-72-71—215 +2
Calum Hill, Scotland 70-74-71—215 +2
Frederic Lacroix, France 71-74-70—215 +2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 75-72-68—215 +2
Danny Willett, England 70-74-71—215 +2
Martin Couvra, France 72-73-71—216 +3
Daniel Gavins, England 74-72-70—216 +3
Angel Hidalgo, Spain 72-77-67—216 +3
Joakim Lagergren, Sweden 71-74-71—216 +3
Paul Waring, England 72-71-73—216 +3
Dan Bradbury, England 70-75-72—217 +4
Oliver Lindell, Finland 68-78-71—217 +4
Darius Van Driel, Netherlands 74-74-69—217 +4
Guido Migliozzi, Italy 72-74-72—218 +5
Niklas Norgaard Moller, Denmark 76-76-66—218 +5
Tom McKibbin, Northern Ireland 74-73-72—219 +6
Francesco Molinari, Italy 71-76-72—219 +6
Junghwan Lee, South Korea 73-72-75—220 +7
Nicolai Hojgaard, Denmark 74-78-69—221 +8
Matteo Manassero, Italy 71-78-72—221 +8
Jacob Skov Olesen, Denmark 78-70-73—221 +8
Andy Sullivan, England 73-74-74—221 +8
Alejandro Del Rey, Spain 76-76-70—222 +9
Padraig Harrington, Ireland 72-75-75—222 +9
Yuto Katsuragawa, Japan 70-76-76—222 +9
Rikuya Hoshino, Japan 74-76-73—223 +10
Pablo Larrazabal, Spain 69-81-75—225 +12
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 75-77-73—225 +12
Johannes Veerman, United States 75-79-72—226 +13
David Ravetto, France 75-79-73—227 +14
Ockie Strydom, South Africa 80-73-74—227 +14
Dylan Naidoo, South Africa 75-79-77—231 +18

