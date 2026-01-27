Live Radio
Champions Tour Schedule

The Associated Press

January 27, 2026, 3:02 PM

Jan. 22-24 _ Mitsubishi Electric Championship at Hualalai (Stewart Cink)

Feb. 13-15 _ Chubb Classic, Naples, Fla.

March 6-8 _ James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational, Boca Raton, Fla.

March 20-22 _ Cologuard Classic, Tuscon, Ariz.

March 27-29 _ Hoag Classic, Newport Beach, Calif.

April 16-19 _ Senior PGA Championship, Bradenton, Fla.

April 24-26 _ Mitsubishi Electric Classic, Duluth, Ga.

April 30-May 3 _ Regions Tradition, Birmingham, Ala.

May 8-10 _ Insperity Invitational, The Woodlands, Texas

May 21-23 _ Trophy Hassan II, Rabat, Morocco

June 5-7 _ American Family Insurance Championship, Madison, Wis.

June 12-14 _ Principal Charity Classic, Des Moines, Iowa

June 26-28 _ DICK’S Open, Endicott, N.Y.

July 2-5 _ U.S. Senior Open Championship, Columbus, Ohio

July 9-12 _ Kaulig Companies Championship, Akron, Ohio

July 23-26 _ ISPS HANDA Senior Open, Auchterarder, United Kingdom

July 31-Aug. 2 _ Portugal Invitational, Quarteira, Portugal

Aug. 14-16 _ Boeing Classic, Snoqualmie, Wash.

Aug. 21-23 _ Rogers Charity Classic, Calgary, Alberta

Aug. 28-30 _ The Ally Challenge, Grand Blanc, Mich.

Sept. 11-13 _ Sanford International, Sioux Falls, S.D.

Sept. 18-20 _ PURE Insurance Championship, Pebble Beach, Calif.

Oct. 2-4 _ Jefferson Lehigh Valley Classic, Allentown, Pa.

Oct. 9-11 _ Constellation FURYK & FRIENDS, Palm Coast, Fla.

Oct. 16-18 _ SAS Championship, Cary, N.C.

Oct. 23-25 _ Stifel Charity Classic, St. Louis

Oct. 30-Nov. 1 _ Simmons Bank Championship, Little Rock, Ark.

Nov. 12-15 _ Charles Schwab Cup Championship, Phoenix

