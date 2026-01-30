CCHA Glance

All Times EST
|OVERALL
|W
|L
|T
|SW
|Pts
|GF
|GA
|W
|L
|T
|St. Thomas (Minn.)
|14
|3
|2
|0
|45
|76
|46
|17
|7
|3
|Augustana
|11
|5
|3
|0
|38
|52
|35
|17
|7
|3
|Michigan Tech
|12
|5
|2
|0
|37
|63
|40
|17
|10
|2
|Bowling Green
|11
|4
|3
|0
|36
|62
|42
|14
|6
|5
|Minnesota St. (Mankato)
|10
|6
|3
|0
|34
|55
|42
|14
|8
|5
|Bemidji St.
|7
|9
|3
|0
|25
|49
|54
|9
|15
|4
|Lake Superior St.
|6
|13
|0
|0
|20
|34
|58
|9
|17
|1
|N. Michigan
|3
|16
|0
|0
|11
|30
|64
|3
|24
|0
|Ferris St.
|3
|16
|0
|0
|9
|41
|81
|4
|23
|0
Friday’s Games
Bowling Green 3, Notre Dame 3, 2OT
Minnesota St. (Mankato) 6, Ferris St. 1
N. Michigan 2, Bemidji St. 0
Augustana Vikings 6, Lake Superior St. 1
St. Thomas (Minn.) 4, Michigan Tech 2
Saturday’s Games
Notre Dame at Bowling Green, 6:07 p.m.
Bemidji St. at N. Michigan, 6:07 p.m.
Minnesota St. (Mankato) at Ferris St., 6:07 p.m.
Lake Superior St. at Augustana Vikings, 7:07 p.m.
Michigan Tech at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.
Friday, Feb. 6
St. Thomas (Minn.) at Bowling Green, 7:07 p.m.
Augustana Vikings at Michigan Tech, 7:07 p.m.
Ferris St. at Bemidji St., 8:07 p.m.
Saturday, Feb. 7
Augustana Vikings at Michigan Tech, 5:07 p.m.
St. Thomas (Minn.) at Bowling Green, 6:07 p.m.
Ferris St. at Bemidji St., 7:07 p.m.
Friday, Feb. 13
Michigan Tech at Lake Superior St., 7:07 p.m.
N. Michigan at Ferris St., 7:07 p.m.
Bowling Green at Augustana Vikings, 8:07 p.m.
Bemidji St. at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.
Saturday, Feb. 14
Michigan Tech at Lake Superior St., 6:07 p.m.
N. Michigan at Ferris St., 6:07 p.m.
Bemidji St. at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.
Bowling Green at Augustana Vikings, 8:07 p.m.
Friday, Feb. 20
Lake Superior St. at N. Michigan, 7:07 p.m.
Minnesota St. (Mankato) at Bowling Green, 7:07 p.m.
Augustana Vikings at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.
