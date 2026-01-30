Live Radio
CCHA Glance

The Associated Press

January 30, 2026, 11:04 PM

All Times EST

OVERALL
W L T SW Pts GF GA W L T
St. Thomas (Minn.) 14 3 2 0 45 76 46 17 7 3
Augustana 11 5 3 0 38 52 35 17 7 3
Michigan Tech 12 5 2 0 37 63 40 17 10 2
Bowling Green 11 4 3 0 36 62 42 14 6 5
Minnesota St. (Mankato) 10 6 3 0 34 55 42 14 8 5
Bemidji St. 7 9 3 0 25 49 54 9 15 4
Lake Superior St. 6 13 0 0 20 34 58 9 17 1
N. Michigan 3 16 0 0 11 30 64 3 24 0
Ferris St. 3 16 0 0 9 41 81 4 23 0

___

Friday’s Games

Bowling Green 3, Notre Dame 3, 2OT

Minnesota St. (Mankato) 6, Ferris St. 1

N. Michigan 2, Bemidji St. 0

Augustana Vikings 6, Lake Superior St. 1

St. Thomas (Minn.) 4, Michigan Tech 2

Saturday’s Games

Notre Dame at Bowling Green, 6:07 p.m.

Bemidji St. at N. Michigan, 6:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Ferris St., 6:07 p.m.

Lake Superior St. at Augustana Vikings, 7:07 p.m.

Michigan Tech at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

Friday, Feb. 6

St. Thomas (Minn.) at Bowling Green, 7:07 p.m.

Augustana Vikings at Michigan Tech, 7:07 p.m.

Ferris St. at Bemidji St., 8:07 p.m.

Saturday, Feb. 7

Augustana Vikings at Michigan Tech, 5:07 p.m.

St. Thomas (Minn.) at Bowling Green, 6:07 p.m.

Ferris St. at Bemidji St., 7:07 p.m.

Friday, Feb. 13

Michigan Tech at Lake Superior St., 7:07 p.m.

N. Michigan at Ferris St., 7:07 p.m.

Bowling Green at Augustana Vikings, 8:07 p.m.

Bemidji St. at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.

Saturday, Feb. 14

Michigan Tech at Lake Superior St., 6:07 p.m.

N. Michigan at Ferris St., 6:07 p.m.

Bemidji St. at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.

Bowling Green at Augustana Vikings, 8:07 p.m.

Friday, Feb. 20

Lake Superior St. at N. Michigan, 7:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Bowling Green, 7:07 p.m.

Augustana Vikings at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

