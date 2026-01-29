Live Radio
CCHA Glance

The Associated Press

January 29, 2026, 10:03 AM

All Times EST

OVERALL
W L T SW Pts GF GA W L T
St. Thomas (Minn.) 13 3 2 0 42 72 44 16 7 3
Michigan Tech 12 4 2 0 37 61 36 17 9 2
Bowling Green 11 4 3 0 36 62 42 14 6 4
Augustana 10 5 3 0 35 46 34 16 7 3
Minnesota St. (Mankato) 9 6 3 0 31 49 41 13 8 5
Bemidji St. 7 8 3 0 25 49 52 9 14 4
Lake Superior St. 6 12 0 0 20 33 52 9 16 1
Ferris St. 3 15 0 0 9 40 75 4 22 0
N. Michigan 2 16 0 0 8 28 64 2 24 0

Friday’s Games

Bowling Green vs. Notre Dame at Compton Family Ice Arena, 7 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Ferris St., 7:07 p.m.

Bemidji St. at N. Michigan, 7:07 p.m.

Lake Superior St. at Augustana Vikings, 8:07 p.m.

Michigan Tech at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

Saturday’s Games

Notre Dame at Bowling Green, 6:07 p.m.

Bemidji St. at N. Michigan, 6:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Ferris St., 6:07 p.m.

Lake Superior St. at Augustana Vikings, 7:07 p.m.

Michigan Tech at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

Friday, Feb. 6

St. Thomas (Minn.) at Bowling Green, 7:07 p.m.

Augustana Vikings at Michigan Tech, 7:07 p.m.

Ferris St. at Bemidji St., 8:07 p.m.

Saturday, Feb. 7

Augustana Vikings at Michigan Tech, 5:07 p.m.

St. Thomas (Minn.) at Bowling Green, 6:07 p.m.

Ferris St. at Bemidji St., 7:07 p.m.

Friday, Feb. 13

Michigan Tech at Lake Superior St., 7:07 p.m.

N. Michigan at Ferris St., 7:07 p.m.

Bowling Green at Augustana Vikings, 8:07 p.m.

Bemidji St. at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.

Saturday, Feb. 14

Michigan Tech at Lake Superior St., 6:07 p.m.

N. Michigan at Ferris St., 6:07 p.m.

Bemidji St. at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.

Bowling Green at Augustana Vikings, 8:07 p.m.

Friday, Feb. 20

Lake Superior St. at N. Michigan, 7:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Bowling Green, 7:07 p.m.

Augustana Vikings at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

