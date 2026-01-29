Live Radio
Bapco Energies Bahrain Championship Scores

The Associated Press

January 29, 2026, 11:40 AM

Thursday

At Royal

Bahrain, Bahrain

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,347; Par: 72

First Round

Alejandro Del Rey, Spain 31-34—65
Freddy Schott, Germany 35-30—65
Laurie Canter, England 33-33—66
Daniel Hillier, New Zealand 30-36—66
Niklas Lemke, Sweden 34-32—66
Shubhankar Sharma, India 32-34—66
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 31-35—66
Gregorio De Leo, Italy 33-26—59
Ugo Coussaud, France 35-32—67
Calum Hill, Scotland 34-33—67
Andrew Johnston, England 33-34—67
Mikael Lindberg, Sweden 34-33—67
Oliver Lindell, Finland 32-35—67
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-33—68
Jorge Campillo, Spain 33-35—68
Hennie Du Plessis, South Africa 35-33—68
James Morrison, England 35-33—68
Benjamin Schmidt, England 35-33—68
Brandon Stone, South Africa 35-33—68
Martin Couvra, France 37-32—69
Sean Crocker, United States 36-33—69
Nacho Elvira, Spain 38-31—69
Alex Fitzpatrick, England 32-37—69
Julien Guerrier, France 32-37—69
Tobias Jonsson, Sweden 36-33—69
Shaun Norris, South Africa 34-35—69
Andrea Pavan, Italy 35-34—69
Richie Ramsay, Scotland 34-35—69
Brandon Robinson-Thompson, England 37-32—69
Daniel Young, Scotland 35-34—69
Connor McKinney, Australia 28-33—61
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-35—70
Sam Bairstow, England 35-35—70
Matthew Baldwin, England 35-35—70
Joshua Berry, England 35-35—70
Dan Bradbury, England 33-37—70
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-35—70
Jens Dantorp, Sweden 34-36—70
Thomas Detry, Belgium 37-33—70
Sergio Garcia, Spain 36-34—70
Joel Girrbach, Switzerland 35-35—70
Ricardo Gouveia, Portugal 35-35—70
Michael Hollick, South Africa 37-33—70
Kota Kaneko, Japan 35-35—70
Frederic Lacroix, France 34-36—70
Francesco Laporta, Italy 34-36—70
David Law, Scotland 35-35—70
Junghwan Lee, South Korea 33-37—70
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 36-34—70
Matteo Manassero, Italy 34-36—70
Jacob Skov Olesen, Denmark 34-36—70
David Ravetto, France 36-34—70
Yuvraj Sandhu, India 37-33—70
Jayden Trey Schaper, South Africa 36-34—70
Jason Scrivener, Australia 36-34—70
Richard Sterne, South Africa 36-34—70
Hugo Townsend, Sweden 34-36—70
Jeff Winther, Denmark 36-27—63
Albin Bergstrom, Sweden 35-36—71
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 34-37—71
Todd Clements, England 36-35—71
Joe Dean, England 35-36—71
Manuel Elvira, Spain 37-34—71
Darren Fichardt, South Africa 34-37—71
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 35-36—71
Grant Forrest, Scotland 37-34—71
Jordan Gumberg, United States 35-36—71
Padraig Harrington, Ireland 34-37—71
Rikuya Hoshino, Japan 35-36—71
Casey Jarvis, South Africa 35-36—71
Matthew Jordan, England 33-38—71
Pablo Larrazabal, Spain 33-38—71
Joost Luiten, Netherlands 36-35—71
Guido Migliozzi, Italy 36-35—71
Felix Mory, France 36-35—71
Dylan Naidoo, South Africa 35-36—71
Patrick Reed, United States 36-35—71
JC Ritchie, South Africa 34-37—71
Marcel Schneider, Germany 36-35—71
Sebastian Soderberg, Sweden 34-37—71
Ockie Strydom, South Africa 36-35—71
Nathan Kimsey, England 27-36—63
Marcus Kinhult, Sweden 36-28—64
Ashun Wu, China 37-27—64
Adam Blomme, Sweden 37-35—72
Jonathan Broomhead, South Africa 35-37—72
Davis Bryant, United States 40-32—72
Quentin Debove, France 35-37—72
Wenyi Ding, China 34-38—72
Dylan Frittelli, South Africa 38-34—72
Andreas Halvorsen, Norway 36-36—72
Romain Langasque, France 36-36—72
Alexander Levy, France 36-36—72
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-37—72
Taehoon Ok, South Korea 37-35—72
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36-36—72
Renato Paratore, Italy 36-36—72
Johannes Veerman, United States 38-34—72
Cameron Adam, Scotland 35-38—73
Filippo Celli, Italy 36-37—73
Ewen Ferguson, Scotland 38-35—73
Oihan Guillamoundeguy, France 37-36—73
Angel Hidalgo, Spain 35-38—73
Scott Jamieson, Scotland 36-37—73
Ryan Palmer, United States 38-35—73
Anthony Quayle, Australia 39-34—73
Jack Senior, England 37-36—73
Daniel Rodrigues, Portugal 38-28—66
Stefano Mazzoli, Italy 33-36—69
Ryggs Johnston, United States 38-36—74
Kazuma Kobori, New Zealand 37-37—74
Joakim Lagergren, Sweden 34-40—74
Zander Lombard, South Africa 39-35—74
Marcel Siem, Germany 36-38—74
Thomas Sloman, England 38-36—74
Tom Vaillant, France 37-37—74
Darius Van Driel, Netherlands 39-35—74
Euan Walker, Scotland 38-36—74
Zubair Firdaus, Malaysia 41-34—75
Jeong-Weon Ko, France 39-36—75
David Micheluzzi, Australia 38-37—75
Rocco Repetto Taylor, Spain 37-38—75
Antoine Rozner, France 37-38—75
Maximilian Steinlechner, Austria 38-37—75
Quim Vidal, Spain 38-37—75
Bernd Wiesberger, Austria 37-38—75
Yanhan Zhou, China 36-39—75
Clement Charmasson, France 37-39—76
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 44-33—77
Yuto Katsuragawa, Japan 40-37—77
Andy Sullivan, England 37-40—77
Daniel Van Tonder, South Africa 37-40—77
Daniel Gavins, England 36-42—78
Ahmed Alzayed, Bahrain 38-33—71
Ali Alkowari, Bahrain 37-42—79
Ross Fisher, England 36-43—79
Ryan Peake, Australia 34-38—72
Khalifa Almaraisi, Bahrain 45-43—88

