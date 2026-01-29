Bapco Energies Bahrain Championship Scores

Thursday
At Royal
Bahrain, Bahrain
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,347; Par: 72
First Round
|Alejandro Del Rey, Spain
|31-34—65
|Freddy Schott, Germany
|35-30—65
|Laurie Canter, England
|33-33—66
|Daniel Hillier, New Zealand
|30-36—66
|Niklas Lemke, Sweden
|34-32—66
|Shubhankar Sharma, India
|32-34—66
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|31-35—66
|Gregorio De Leo, Italy
|33-26—59
|Ugo Coussaud, France
|35-32—67
|Calum Hill, Scotland
|34-33—67
|Andrew Johnston, England
|33-34—67
|Mikael Lindberg, Sweden
|34-33—67
|Oliver Lindell, Finland
|32-35—67
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|35-33—68
|Jorge Campillo, Spain
|33-35—68
|Hennie Du Plessis, South Africa
|35-33—68
|James Morrison, England
|35-33—68
|Benjamin Schmidt, England
|35-33—68
|Brandon Stone, South Africa
|35-33—68
|Martin Couvra, France
|37-32—69
|Sean Crocker, United States
|36-33—69
|Nacho Elvira, Spain
|38-31—69
|Alex Fitzpatrick, England
|32-37—69
|Julien Guerrier, France
|32-37—69
|Tobias Jonsson, Sweden
|36-33—69
|Shaun Norris, South Africa
|34-35—69
|Andrea Pavan, Italy
|35-34—69
|Richie Ramsay, Scotland
|34-35—69
|Brandon Robinson-Thompson, England
|37-32—69
|Daniel Young, Scotland
|35-34—69
|Connor McKinney, Australia
|28-33—61
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|35-35—70
|Sam Bairstow, England
|35-35—70
|Matthew Baldwin, England
|35-35—70
|Joshua Berry, England
|35-35—70
|Dan Bradbury, England
|33-37—70
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|35-35—70
|Jens Dantorp, Sweden
|34-36—70
|Thomas Detry, Belgium
|37-33—70
|Sergio Garcia, Spain
|36-34—70
|Joel Girrbach, Switzerland
|35-35—70
|Ricardo Gouveia, Portugal
|35-35—70
|Michael Hollick, South Africa
|37-33—70
|Kota Kaneko, Japan
|35-35—70
|Frederic Lacroix, France
|34-36—70
|Francesco Laporta, Italy
|34-36—70
|David Law, Scotland
|35-35—70
|Junghwan Lee, South Korea
|33-37—70
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|36-34—70
|Matteo Manassero, Italy
|34-36—70
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|34-36—70
|David Ravetto, France
|36-34—70
|Yuvraj Sandhu, India
|37-33—70
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|36-34—70
|Jason Scrivener, Australia
|36-34—70
|Richard Sterne, South Africa
|36-34—70
|Hugo Townsend, Sweden
|34-36—70
|Jeff Winther, Denmark
|36-27—63
|Albin Bergstrom, Sweden
|35-36—71
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|34-37—71
|Todd Clements, England
|36-35—71
|Joe Dean, England
|35-36—71
|Manuel Elvira, Spain
|37-34—71
|Darren Fichardt, South Africa
|34-37—71
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|35-36—71
|Grant Forrest, Scotland
|37-34—71
|Jordan Gumberg, United States
|35-36—71
|Padraig Harrington, Ireland
|34-37—71
|Rikuya Hoshino, Japan
|35-36—71
|Casey Jarvis, South Africa
|35-36—71
|Matthew Jordan, England
|33-38—71
|Pablo Larrazabal, Spain
|33-38—71
|Joost Luiten, Netherlands
|36-35—71
|Guido Migliozzi, Italy
|36-35—71
|Felix Mory, France
|36-35—71
|Dylan Naidoo, South Africa
|35-36—71
|Patrick Reed, United States
|36-35—71
|JC Ritchie, South Africa
|34-37—71
|Marcel Schneider, Germany
|36-35—71
|Sebastian Soderberg, Sweden
|34-37—71
|Ockie Strydom, South Africa
|36-35—71
|Nathan Kimsey, England
|27-36—63
|Marcus Kinhult, Sweden
|36-28—64
|Ashun Wu, China
|37-27—64
|Adam Blomme, Sweden
|37-35—72
|Jonathan Broomhead, South Africa
|35-37—72
|Davis Bryant, United States
|40-32—72
|Quentin Debove, France
|35-37—72
|Wenyi Ding, China
|34-38—72
|Dylan Frittelli, South Africa
|38-34—72
|Andreas Halvorsen, Norway
|36-36—72
|Romain Langasque, France
|36-36—72
|Alexander Levy, France
|36-36—72
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|35-37—72
|Taehoon Ok, South Korea
|37-35—72
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|36-36—72
|Renato Paratore, Italy
|36-36—72
|Johannes Veerman, United States
|38-34—72
|Cameron Adam, Scotland
|35-38—73
|Filippo Celli, Italy
|36-37—73
|Ewen Ferguson, Scotland
|38-35—73
|Oihan Guillamoundeguy, France
|37-36—73
|Angel Hidalgo, Spain
|35-38—73
|Scott Jamieson, Scotland
|36-37—73
|Ryan Palmer, United States
|38-35—73
|Anthony Quayle, Australia
|39-34—73
|Jack Senior, England
|37-36—73
|Daniel Rodrigues, Portugal
|38-28—66
|Stefano Mazzoli, Italy
|33-36—69
|Ryggs Johnston, United States
|38-36—74
|Kazuma Kobori, New Zealand
|37-37—74
|Joakim Lagergren, Sweden
|34-40—74
|Zander Lombard, South Africa
|39-35—74
|Marcel Siem, Germany
|36-38—74
|Thomas Sloman, England
|38-36—74
|Tom Vaillant, France
|37-37—74
|Darius Van Driel, Netherlands
|39-35—74
|Euan Walker, Scotland
|38-36—74
|Zubair Firdaus, Malaysia
|41-34—75
|Jeong-Weon Ko, France
|39-36—75
|David Micheluzzi, Australia
|38-37—75
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|37-38—75
|Antoine Rozner, France
|37-38—75
|Maximilian Steinlechner, Austria
|38-37—75
|Quim Vidal, Spain
|38-37—75
|Bernd Wiesberger, Austria
|37-38—75
|Yanhan Zhou, China
|36-39—75
|Clement Charmasson, France
|37-39—76
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|44-33—77
|Yuto Katsuragawa, Japan
|40-37—77
|Andy Sullivan, England
|37-40—77
|Daniel Van Tonder, South Africa
|37-40—77
|Daniel Gavins, England
|36-42—78
|Ahmed Alzayed, Bahrain
|38-33—71
|Ali Alkowari, Bahrain
|37-42—79
|Ross Fisher, England
|36-43—79
|Ryan Peake, Australia
|34-38—72
|Khalifa Almaraisi, Bahrain
|45-43—88
