Live Radio
Home » Sports » Bapco Energies Bahrain Championship Scores

Bapco Energies Bahrain Championship Scores

The Associated Press

January 30, 2026, 11:24 AM

Friday

At Royal

Bahrain, Bahrain

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,347; Par: 72

Second Round

Calum Hill, Scotland 67-61—128
Freddy Schott, Germany 65-67—132
Ugo Coussaud, France 67-68—135
Alejandro Del Rey, Spain 65-71—136
Nacho Elvira, Spain 69-67—136
Sergio Garcia, Spain 70-66—136
Julien Guerrier, France 69-67—136
Daniel Hillier, New Zealand 66-70—136
Casey Jarvis, South Africa 71-65—136
Joost Luiten, Netherlands 71-65—136
Andrea Pavan, Italy 69-67—136
JC Ritchie, South Africa 71-65—136
Shubhankar Sharma, India 66-70—136
Brandon Stone, South Africa 68-68—136
Jorge Campillo, Spain 68-69—137
Hennie Du Plessis, South Africa 68-69—137
Alex Fitzpatrick, England 69-68—137
Grant Forrest, Scotland 71-66—137
Nathan Kimsey, England 72-65—137
Benjamin Schmidt, England 68-69—137
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 66-71—137
Jonathan Broomhead, South Africa 72-66—138
Martin Couvra, France 69-69—138
Francesco Laporta, Italy 70-68—138
Oliver Lindell, Finland 67-71—138
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-68—138
Patrick Reed, United States 71-67—138
Jason Scrivener, Australia 70-68—138
Hugo Townsend, Sweden 70-68—138
Daniel Young, Scotland 69-69—138
Sam Bairstow, England 70-69—139
Laurie Canter, England 66-73—139
Joe Dean, England 71-68—139
Darren Fichardt, South Africa 71-68—139
Tobias Jonsson, Sweden 69-70—139
Frederic Lacroix, France 70-69—139
Mikael Lindberg, Sweden 67-72—139
Anthony Quayle, Australia 73-66—139
David Ravetto, France 70-69—139
Kota Kaneko, Japan 70-65—135
Joshua Berry, England 70-70—140
Todd Clements, England 71-69—140
Manuel Elvira, Spain 71-69—140
Joel Girrbach, Switzerland 70-70—140
Michael Hollick, South Africa 70-70—140
Andrew Johnston, England 67-73—140
Matteo Manassero, Italy 70-70—140
Connor McKinney, Australia 69-71—140
James Morrison, England 68-72—140
Renato Paratore, Italy 72-68—140
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-70—140
Richard Sterne, South Africa 70-70—140
Johannes Veerman, United States 72-68—140
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-71—141
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-70—141
Filippo Celli, Italy 73-68—141
Jens Dantorp, Sweden 70-71—141
Gregorio De Leo, Italy 67-74—141
Andreas Halvorsen, Norway 72-69—141
Junghwan Lee, South Korea 70-71—141
Niklas Lemke, Sweden 66-75—141
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 70-71—141
Guido Migliozzi, Italy 71-70—141
Dylan Naidoo, South Africa 71-70—141
Daniel Rodrigues, Portugal 75-66—141
Angel Ayora Fanegas, Spain 70-72—142
Albin Bergstrom, Sweden 71-71—142
Sean Crocker, United States 69-73—142
Ricardo Gouveia, Portugal 70-72—142
Jordan Gumberg, United States 71-71—142
Scott Jamieson, Scotland 73-69—142
Romain Langasque, France 72-70—142
Felix Mory, France 71-71—142
Niklas Norgaard Moller, Denmark 72-70—142
Shaun Norris, South Africa 69-73—142
Brandon Robinson-Thompson, England 69-73—142
Yuvraj Sandhu, India 70-72—142
Jeff Winther, Denmark 72-70—142
Matthew Baldwin, England 70-64—134
Davis Bryant, United States 72-63—135
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 68-75—143
Dan Bradbury, England 70-73—143
Thomas Detry, Belgium 70-73—143
Wenyi Ding, China 72-71—143
Marcus Kinhult, Sweden 73-70—143
David Law, Scotland 70-73—143
Stefano Mazzoli, Italy 73-70—143
David Micheluzzi, Australia 75-68—143
Richie Ramsay, Scotland 69-74—143
Jack Senior, England 73-70—143
Ewen Ferguson, Scotland 73-71—144
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 77-67—144
Rikuya Hoshino, Japan 71-73—144
Ryggs Johnston, United States 74-70—144
Matthew Jordan, England 71-73—144
Pablo Larrazabal, Spain 71-73—144
Zander Lombard, South Africa 74-70—144
Taehoon Ok, South Korea 72-72—144
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-72—144
Tom Vaillant, France 74-70—144
Darius Van Driel, Netherlands 74-70—144
Ashun Wu, China 73-71—144
Quentin Debove, France 72-65—137
Clement Charmasson, France 76-69—145
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 71-74—145
Padraig Harrington, Ireland 71-74—145
Marcel Schneider, Germany 71-74—145
Marcel Siem, Germany 74-71—145
Sebastian Soderberg, Sweden 71-74—145
Dylan Frittelli, South Africa 72-74—146
Angel Hidalgo, Spain 73-73—146
Maximilian Steinlechner, Austria 75-71—146
Ockie Strydom, South Africa 71-75—146
Yanhan Zhou, China 75-71—146
Alexander Levy, France 72-75—147
Antoine Rozner, France 75-72—147
Zubair Firdaus, Malaysia 75-65—140
Ryan Palmer, United States 73-75—148
Euan Walker, Scotland 74-74—148
Oihan Guillamoundeguy, France 73-76—149
Kazuma Kobori, New Zealand 74-75—149
Rocco Repetto Taylor, Spain 75-74—149
Daniel Van Tonder, South Africa 77-72—149
Jeong-Weon Ko, France 75-75—150
Thomas Sloman, England 74-76—150
Andy Sullivan, England 77-73—150
Bernd Wiesberger, Austria 75-75—150
Cameron Adam, Scotland 73-78—151
Ali Alkowari, Bahrain 79-72—151
Joakim Lagergren, Sweden 74-77—151
Adam Blomme, Sweden 72-80—152
Yuto Katsuragawa, Japan 77-75—152
Quim Vidal, Spain 75-77—152
Ryan Peake, Australia 81-73—154
Ross Fisher, England 79-78—157
Daniel Gavins, England 78-80—158
Ahmed Alzayed, Bahrain 81-81—162
Khalifa Almaraisi, Bahrain 88-80—168

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up