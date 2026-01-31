Bapco Energies Bahrain Championship Par Scores

Saturday
At Royal
Bahrain, Bahrain
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,347; Par: 72
Third Round
|Calum Hill, Scotland
|67-61-72—200
|-16
|Freddy Schott, Germany
|65-67-70—202
|-14
|Grant Forrest, Scotland
|71-66-67—204
|-12
|Sergio Garcia, Spain
|70-66-68—204
|-12
|Patrick Reed, United States
|71-67-66—204
|-12
|Jorge Campillo, Spain
|68-69-68—205
|-11
|Nacho Elvira, Spain
|69-67-69—205
|-11
|Mikael Lindberg, Sweden
|67-72-66—205
|-11
|Benjamin Schmidt, England
|68-69-68—205
|-11
|Ugo Coussaud, France
|67-68-71—206
|-10
|Hennie Du Plessis, South Africa
|68-69-69—206
|-10
|Daniel Hillier, New Zealand
|66-70-70—206
|-10
|Casey Jarvis, South Africa
|71-65-70—206
|-10
|Nathan Kimsey, England
|72-65-69—206
|-10
|Andrea Pavan, Italy
|69-67-70—206
|-10
|David Ravetto, France
|70-69-67—206
|-10
|Jason Scrivener, Australia
|70-68-68—206
|-10
|Joshua Berry, England
|70-70-67—207
|-9
|Jonathan Broomhead, South Africa
|72-66-69—207
|-9
|Martin Couvra, France
|69-69-69—207
|-9
|Joel Girrbach, Switzerland
|70-70-67—207
|-9
|Oliver Lindell, Finland
|67-71-69—207
|-9
|Matteo Manassero, Italy
|70-70-67—207
|-9
|Anthony Quayle, Australia
|73-66-68—207
|-9
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-70-67—207
|-9
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|66-71-70—207
|-9
|Joe Dean, England
|71-68-69—208
|-8
|Alejandro Del Rey, Spain
|65-71-72—208
|-8
|Alex Fitzpatrick, England
|69-68-71—208
|-8
|Julien Guerrier, France
|69-67-72—208
|-8
|Frederic Lacroix, France
|70-69-69—208
|-8
|Joost Luiten, Netherlands
|71-65-72—208
|-8
|JC Ritchie, South Africa
|71-65-72—208
|-8
|Todd Clements, England
|71-69-69—209
|-7
|Manuel Elvira, Spain
|71-69-69—209
|-7
|Michael Hollick, South Africa
|70-70-69—209
|-7
|Francesco Laporta, Italy
|70-68-71—209
|-7
|Niklas Lemke, Sweden
|66-75-68—209
|-7
|Guido Migliozzi, Italy
|71-70-68—209
|-7
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|70-68-71—209
|-7
|Brandon Stone, South Africa
|68-68-73—209
|-7
|Daniel Young, Scotland
|69-69-71—209
|-7
|Sam Bairstow, England
|70-69-71—210
|-6
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|70-71-69—210
|-6
|Jens Dantorp, Sweden
|70-71-69—210
|-6
|Andreas Halvorsen, Norway
|72-69-69—210
|-6
|Renato Paratore, Italy
|72-68-70—210
|-6
|Daniel Rodrigues, Portugal
|75-66-69—210
|-6
|Richard Sterne, South Africa
|70-70-70—210
|-6
|Hugo Townsend, Sweden
|70-68-72—210
|-6
|Johannes Veerman, United States
|72-68-70—210
|-6
|Laurie Canter, England
|66-73-72—211
|-5
|Andrew Johnston, England
|67-73-71—211
|-5
|Tobias Jonsson, Sweden
|69-70-72—211
|-5
|Shubhankar Sharma, India
|66-70-75—211
|-5
|Filippo Celli, Italy
|73-68-71—212
|-4
|Kota Kaneko, Japan
|70-71-71—212
|-4
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|70-71-71—212
|-4
|James Morrison, England
|68-72-72—212
|-4
|Davis Bryant, United States
|72-69-72—213
|-3
|Junghwan Lee, South Korea
|70-71-72—213
|-3
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|71-70-73—214
|-2
|Dylan Naidoo, South Africa
|71-70-73—214
|-2
|Darren Fichardt, South Africa
|71-68-76—215
|-1
|Connor McKinney, Australia
|69-71-75—215
|-1
|Gregorio De Leo, Italy
|67-74-75—216
|E
