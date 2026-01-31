Live Radio
Bapco Energies Bahrain Championship Par Scores

The Associated Press

January 31, 2026, 8:46 AM

Saturday

At Royal

Bahrain, Bahrain

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,347; Par: 72

Third Round

Calum Hill, Scotland 67-61-72—200 -16
Freddy Schott, Germany 65-67-70—202 -14
Grant Forrest, Scotland 71-66-67—204 -12
Sergio Garcia, Spain 70-66-68—204 -12
Patrick Reed, United States 71-67-66—204 -12
Jorge Campillo, Spain 68-69-68—205 -11
Nacho Elvira, Spain 69-67-69—205 -11
Mikael Lindberg, Sweden 67-72-66—205 -11
Benjamin Schmidt, England 68-69-68—205 -11
Ugo Coussaud, France 67-68-71—206 -10
Hennie Du Plessis, South Africa 68-69-69—206 -10
Daniel Hillier, New Zealand 66-70-70—206 -10
Casey Jarvis, South Africa 71-65-70—206 -10
Nathan Kimsey, England 72-65-69—206 -10
Andrea Pavan, Italy 69-67-70—206 -10
David Ravetto, France 70-69-67—206 -10
Jason Scrivener, Australia 70-68-68—206 -10
Joshua Berry, England 70-70-67—207 -9
Jonathan Broomhead, South Africa 72-66-69—207 -9
Martin Couvra, France 69-69-69—207 -9
Joel Girrbach, Switzerland 70-70-67—207 -9
Oliver Lindell, Finland 67-71-69—207 -9
Matteo Manassero, Italy 70-70-67—207 -9
Anthony Quayle, Australia 73-66-68—207 -9
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-70-67—207 -9
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 66-71-70—207 -9
Joe Dean, England 71-68-69—208 -8
Alejandro Del Rey, Spain 65-71-72—208 -8
Alex Fitzpatrick, England 69-68-71—208 -8
Julien Guerrier, France 69-67-72—208 -8
Frederic Lacroix, France 70-69-69—208 -8
Joost Luiten, Netherlands 71-65-72—208 -8
JC Ritchie, South Africa 71-65-72—208 -8
Todd Clements, England 71-69-69—209 -7
Manuel Elvira, Spain 71-69-69—209 -7
Michael Hollick, South Africa 70-70-69—209 -7
Francesco Laporta, Italy 70-68-71—209 -7
Niklas Lemke, Sweden 66-75-68—209 -7
Guido Migliozzi, Italy 71-70-68—209 -7
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-68-71—209 -7
Brandon Stone, South Africa 68-68-73—209 -7
Daniel Young, Scotland 69-69-71—209 -7
Sam Bairstow, England 70-69-71—210 -6
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-71-69—210 -6
Jens Dantorp, Sweden 70-71-69—210 -6
Andreas Halvorsen, Norway 72-69-69—210 -6
Renato Paratore, Italy 72-68-70—210 -6
Daniel Rodrigues, Portugal 75-66-69—210 -6
Richard Sterne, South Africa 70-70-70—210 -6
Hugo Townsend, Sweden 70-68-72—210 -6
Johannes Veerman, United States 72-68-70—210 -6
Laurie Canter, England 66-73-72—211 -5
Andrew Johnston, England 67-73-71—211 -5
Tobias Jonsson, Sweden 69-70-72—211 -5
Shubhankar Sharma, India 66-70-75—211 -5
Filippo Celli, Italy 73-68-71—212 -4
Kota Kaneko, Japan 70-71-71—212 -4
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 70-71-71—212 -4
James Morrison, England 68-72-72—212 -4
Davis Bryant, United States 72-69-72—213 -3
Junghwan Lee, South Korea 70-71-72—213 -3
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-70-73—214 -2
Dylan Naidoo, South Africa 71-70-73—214 -2
Darren Fichardt, South Africa 71-68-76—215 -1
Connor McKinney, Australia 69-71-75—215 -1
Gregorio De Leo, Italy 67-74-75—216 E

