Bapco Energies Bahrain Championship Par Scores

Friday
At Royal
Bahrain, Bahrain
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,347; Par: 72
Second Round
|Calum Hill, Scotland
|67-61—128
|-16
|Freddy Schott, Germany
|65-67—132
|-12
|Ugo Coussaud, France
|67-68—135
|-9
|Alejandro Del Rey, Spain
|65-71—136
|-8
|Nacho Elvira, Spain
|69-67—136
|-8
|Sergio Garcia, Spain
|70-66—136
|-8
|Julien Guerrier, France
|69-67—136
|-8
|Daniel Hillier, New Zealand
|66-70—136
|-8
|Casey Jarvis, South Africa
|71-65—136
|-8
|Joost Luiten, Netherlands
|71-65—136
|-8
|Andrea Pavan, Italy
|69-67—136
|-8
|JC Ritchie, South Africa
|71-65—136
|-8
|Shubhankar Sharma, India
|66-70—136
|-8
|Brandon Stone, South Africa
|68-68—136
|-8
|Jorge Campillo, Spain
|68-69—137
|-7
|Hennie Du Plessis, South Africa
|68-69—137
|-7
|Alex Fitzpatrick, England
|69-68—137
|-7
|Grant Forrest, Scotland
|71-66—137
|-7
|Nathan Kimsey, England
|72-65—137
|-7
|Benjamin Schmidt, England
|68-69—137
|-7
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|66-71—137
|-7
|Jonathan Broomhead, South Africa
|72-66—138
|-6
|Martin Couvra, France
|69-69—138
|-6
|Francesco Laporta, Italy
|70-68—138
|-6
|Oliver Lindell, Finland
|67-71—138
|-6
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|70-68—138
|-6
|Patrick Reed, United States
|71-67—138
|-6
|Jason Scrivener, Australia
|70-68—138
|-6
|Hugo Townsend, Sweden
|70-68—138
|-6
|Daniel Young, Scotland
|69-69—138
|-6
|Sam Bairstow, England
|70-69—139
|-5
|Laurie Canter, England
|66-73—139
|-5
|Joe Dean, England
|71-68—139
|-5
|Darren Fichardt, South Africa
|71-68—139
|-5
|Tobias Jonsson, Sweden
|69-70—139
|-5
|Frederic Lacroix, France
|70-69—139
|-5
|Mikael Lindberg, Sweden
|67-72—139
|-5
|Anthony Quayle, Australia
|73-66—139
|-5
|David Ravetto, France
|70-69—139
|-5
|Kota Kaneko, Japan
|70-65—135
|-4
|Joshua Berry, England
|70-70—140
|-4
|Todd Clements, England
|71-69—140
|-4
|Manuel Elvira, Spain
|71-69—140
|-4
|Joel Girrbach, Switzerland
|70-70—140
|-4
|Michael Hollick, South Africa
|70-70—140
|-4
|Andrew Johnston, England
|67-73—140
|-4
|Matteo Manassero, Italy
|70-70—140
|-4
|Connor McKinney, Australia
|69-71—140
|-4
|James Morrison, England
|68-72—140
|-4
|Renato Paratore, Italy
|72-68—140
|-4
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-70—140
|-4
|Richard Sterne, South Africa
|70-70—140
|-4
|Johannes Veerman, United States
|72-68—140
|-4
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|70-71—141
|-3
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|71-70—141
|-3
|Filippo Celli, Italy
|73-68—141
|-3
|Jens Dantorp, Sweden
|70-71—141
|-3
|Gregorio De Leo, Italy
|67-74—141
|-3
|Andreas Halvorsen, Norway
|72-69—141
|-3
|Junghwan Lee, South Korea
|70-71—141
|-3
|Niklas Lemke, Sweden
|66-75—141
|-3
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|70-71—141
|-3
|Guido Migliozzi, Italy
|71-70—141
|-3
|Dylan Naidoo, South Africa
|71-70—141
|-3
|Daniel Rodrigues, Portugal
|75-66—141
|-3
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|70-72—142
|-2
|Albin Bergstrom, Sweden
|71-71—142
|-2
|Sean Crocker, United States
|69-73—142
|-2
|Ricardo Gouveia, Portugal
|70-72—142
|-2
|Jordan Gumberg, United States
|71-71—142
|-2
|Scott Jamieson, Scotland
|73-69—142
|-2
|Romain Langasque, France
|72-70—142
|-2
|Felix Mory, France
|71-71—142
|-2
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|72-70—142
|-2
|Shaun Norris, South Africa
|69-73—142
|-2
|Brandon Robinson-Thompson, England
|69-73—142
|-2
|Yuvraj Sandhu, India
|70-72—142
|-2
|Jeff Winther, Denmark
|72-70—142
|-2
|Matthew Baldwin, England
|70-64—134
|-1
|Davis Bryant, United States
|72-63—135
|-1
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|68-75—143
|-1
|Dan Bradbury, England
|70-73—143
|-1
|Thomas Detry, Belgium
|70-73—143
|-1
|Wenyi Ding, China
|72-71—143
|-1
|Marcus Kinhult, Sweden
|73-70—143
|-1
|David Law, Scotland
|70-73—143
|-1
|Stefano Mazzoli, Italy
|73-70—143
|-1
|David Micheluzzi, Australia
|75-68—143
|-1
|Richie Ramsay, Scotland
|69-74—143
|-1
|Jack Senior, England
|73-70—143
|-1
|Ewen Ferguson, Scotland
|73-71—144
|E
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|77-67—144
|E
|Rikuya Hoshino, Japan
|71-73—144
|E
|Ryggs Johnston, United States
|74-70—144
|E
|Matthew Jordan, England
|71-73—144
|E
|Pablo Larrazabal, Spain
|71-73—144
|E
|Zander Lombard, South Africa
|74-70—144
|E
|Taehoon Ok, South Korea
|72-72—144
|E
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|72-72—144
|E
|Tom Vaillant, France
|74-70—144
|E
|Darius Van Driel, Netherlands
|74-70—144
|E
|Ashun Wu, China
|73-71—144
|E
|Quentin Debove, France
|72-65—137
|+1
|Clement Charmasson, France
|76-69—145
|+1
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|71-74—145
|+1
|Padraig Harrington, Ireland
|71-74—145
|+1
|Marcel Schneider, Germany
|71-74—145
|+1
|Marcel Siem, Germany
|74-71—145
|+1
|Sebastian Soderberg, Sweden
|71-74—145
|+1
|Dylan Frittelli, South Africa
|72-74—146
|+2
|Angel Hidalgo, Spain
|73-73—146
|+2
|Maximilian Steinlechner, Austria
|75-71—146
|+2
|Ockie Strydom, South Africa
|71-75—146
|+2
|Yanhan Zhou, China
|75-71—146
|+2
|Alexander Levy, France
|72-75—147
|+3
|Antoine Rozner, France
|75-72—147
|+3
|Zubair Firdaus, Malaysia
|75-65—140
|+4
|Ryan Palmer, United States
|73-75—148
|+4
|Euan Walker, Scotland
|74-74—148
|+4
|Oihan Guillamoundeguy, France
|73-76—149
|+5
|Kazuma Kobori, New Zealand
|74-75—149
|+5
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|75-74—149
|+5
|Daniel Van Tonder, South Africa
|77-72—149
|+5
|Jeong-Weon Ko, France
|75-75—150
|+6
|Thomas Sloman, England
|74-76—150
|+6
|Andy Sullivan, England
|77-73—150
|+6
|Bernd Wiesberger, Austria
|75-75—150
|+6
|Cameron Adam, Scotland
|73-78—151
|+7
|Ali Alkowari, Bahrain
|79-72—151
|+7
|Joakim Lagergren, Sweden
|74-77—151
|+7
|Adam Blomme, Sweden
|72-80—152
|+8
|Yuto Katsuragawa, Japan
|77-75—152
|+8
|Quim Vidal, Spain
|75-77—152
|+8
|Ryan Peake, Australia
|81-73—154
|+10
|Ross Fisher, England
|79-78—157
|+13
|Daniel Gavins, England
|78-80—158
|+14
|Ahmed Alzayed, Bahrain
|81-81—162
|+18
|Khalifa Almaraisi, Bahrain
|88-80—168
|+24
