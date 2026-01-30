Live Radio
Bapco Energies Bahrain Championship Par Scores

The Associated Press

January 30, 2026, 11:24 AM

Friday

At Royal

Bahrain, Bahrain

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,347; Par: 72

Second Round

Calum Hill, Scotland 67-61—128 -16
Freddy Schott, Germany 65-67—132 -12
Ugo Coussaud, France 67-68—135 -9
Alejandro Del Rey, Spain 65-71—136 -8
Nacho Elvira, Spain 69-67—136 -8
Sergio Garcia, Spain 70-66—136 -8
Julien Guerrier, France 69-67—136 -8
Daniel Hillier, New Zealand 66-70—136 -8
Casey Jarvis, South Africa 71-65—136 -8
Joost Luiten, Netherlands 71-65—136 -8
Andrea Pavan, Italy 69-67—136 -8
JC Ritchie, South Africa 71-65—136 -8
Shubhankar Sharma, India 66-70—136 -8
Brandon Stone, South Africa 68-68—136 -8
Jorge Campillo, Spain 68-69—137 -7
Hennie Du Plessis, South Africa 68-69—137 -7
Alex Fitzpatrick, England 69-68—137 -7
Grant Forrest, Scotland 71-66—137 -7
Nathan Kimsey, England 72-65—137 -7
Benjamin Schmidt, England 68-69—137 -7
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 66-71—137 -7
Jonathan Broomhead, South Africa 72-66—138 -6
Martin Couvra, France 69-69—138 -6
Francesco Laporta, Italy 70-68—138 -6
Oliver Lindell, Finland 67-71—138 -6
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-68—138 -6
Patrick Reed, United States 71-67—138 -6
Jason Scrivener, Australia 70-68—138 -6
Hugo Townsend, Sweden 70-68—138 -6
Daniel Young, Scotland 69-69—138 -6
Sam Bairstow, England 70-69—139 -5
Laurie Canter, England 66-73—139 -5
Joe Dean, England 71-68—139 -5
Darren Fichardt, South Africa 71-68—139 -5
Tobias Jonsson, Sweden 69-70—139 -5
Frederic Lacroix, France 70-69—139 -5
Mikael Lindberg, Sweden 67-72—139 -5
Anthony Quayle, Australia 73-66—139 -5
David Ravetto, France 70-69—139 -5
Kota Kaneko, Japan 70-65—135 -4
Joshua Berry, England 70-70—140 -4
Todd Clements, England 71-69—140 -4
Manuel Elvira, Spain 71-69—140 -4
Joel Girrbach, Switzerland 70-70—140 -4
Michael Hollick, South Africa 70-70—140 -4
Andrew Johnston, England 67-73—140 -4
Matteo Manassero, Italy 70-70—140 -4
Connor McKinney, Australia 69-71—140 -4
James Morrison, England 68-72—140 -4
Renato Paratore, Italy 72-68—140 -4
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-70—140 -4
Richard Sterne, South Africa 70-70—140 -4
Johannes Veerman, United States 72-68—140 -4
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-71—141 -3
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-70—141 -3
Filippo Celli, Italy 73-68—141 -3
Jens Dantorp, Sweden 70-71—141 -3
Gregorio De Leo, Italy 67-74—141 -3
Andreas Halvorsen, Norway 72-69—141 -3
Junghwan Lee, South Korea 70-71—141 -3
Niklas Lemke, Sweden 66-75—141 -3
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 70-71—141 -3
Guido Migliozzi, Italy 71-70—141 -3
Dylan Naidoo, South Africa 71-70—141 -3
Daniel Rodrigues, Portugal 75-66—141 -3
Angel Ayora Fanegas, Spain 70-72—142 -2
Albin Bergstrom, Sweden 71-71—142 -2
Sean Crocker, United States 69-73—142 -2
Ricardo Gouveia, Portugal 70-72—142 -2
Jordan Gumberg, United States 71-71—142 -2
Scott Jamieson, Scotland 73-69—142 -2
Romain Langasque, France 72-70—142 -2
Felix Mory, France 71-71—142 -2
Niklas Norgaard Moller, Denmark 72-70—142 -2
Shaun Norris, South Africa 69-73—142 -2
Brandon Robinson-Thompson, England 69-73—142 -2
Yuvraj Sandhu, India 70-72—142 -2
Jeff Winther, Denmark 72-70—142 -2
Matthew Baldwin, England 70-64—134 -1
Davis Bryant, United States 72-63—135 -1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 68-75—143 -1
Dan Bradbury, England 70-73—143 -1
Thomas Detry, Belgium 70-73—143 -1
Wenyi Ding, China 72-71—143 -1
Marcus Kinhult, Sweden 73-70—143 -1
David Law, Scotland 70-73—143 -1
Stefano Mazzoli, Italy 73-70—143 -1
David Micheluzzi, Australia 75-68—143 -1
Richie Ramsay, Scotland 69-74—143 -1
Jack Senior, England 73-70—143 -1
Ewen Ferguson, Scotland 73-71—144 E
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 77-67—144 E
Rikuya Hoshino, Japan 71-73—144 E
Ryggs Johnston, United States 74-70—144 E
Matthew Jordan, England 71-73—144 E
Pablo Larrazabal, Spain 71-73—144 E
Zander Lombard, South Africa 74-70—144 E
Taehoon Ok, South Korea 72-72—144 E
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-72—144 E
Tom Vaillant, France 74-70—144 E
Darius Van Driel, Netherlands 74-70—144 E
Ashun Wu, China 73-71—144 E
Quentin Debove, France 72-65—137 +1
Clement Charmasson, France 76-69—145 +1
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 71-74—145 +1
Padraig Harrington, Ireland 71-74—145 +1
Marcel Schneider, Germany 71-74—145 +1
Marcel Siem, Germany 74-71—145 +1
Sebastian Soderberg, Sweden 71-74—145 +1
Dylan Frittelli, South Africa 72-74—146 +2
Angel Hidalgo, Spain 73-73—146 +2
Maximilian Steinlechner, Austria 75-71—146 +2
Ockie Strydom, South Africa 71-75—146 +2
Yanhan Zhou, China 75-71—146 +2
Alexander Levy, France 72-75—147 +3
Antoine Rozner, France 75-72—147 +3
Zubair Firdaus, Malaysia 75-65—140 +4
Ryan Palmer, United States 73-75—148 +4
Euan Walker, Scotland 74-74—148 +4
Oihan Guillamoundeguy, France 73-76—149 +5
Kazuma Kobori, New Zealand 74-75—149 +5
Rocco Repetto Taylor, Spain 75-74—149 +5
Daniel Van Tonder, South Africa 77-72—149 +5
Jeong-Weon Ko, France 75-75—150 +6
Thomas Sloman, England 74-76—150 +6
Andy Sullivan, England 77-73—150 +6
Bernd Wiesberger, Austria 75-75—150 +6
Cameron Adam, Scotland 73-78—151 +7
Ali Alkowari, Bahrain 79-72—151 +7
Joakim Lagergren, Sweden 74-77—151 +7
Adam Blomme, Sweden 72-80—152 +8
Yuto Katsuragawa, Japan 77-75—152 +8
Quim Vidal, Spain 75-77—152 +8
Ryan Peake, Australia 81-73—154 +10
Ross Fisher, England 79-78—157 +13
Daniel Gavins, England 78-80—158 +14
Ahmed Alzayed, Bahrain 81-81—162 +18
Khalifa Almaraisi, Bahrain 88-80—168 +24

