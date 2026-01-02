All Times EST
Tuesday, Dec. 30
Alamo Bowl at San Antonio: TCU (9-4) vs. No. 16 Southern Cal (9-4), 9 p.m.
Wednesday, Dec. 31
Cotton Bowl at Arlington, Texas: No. 3 Ohio St. (12-2) vs. No. 10 Miami (12-2), 7:30 p.m.
ReliaQuest Bowl at Tampa, Fla.: No. 13 Vanderbilt (10-3) vs. Iowa (9-4), Noon
Citrus Bowl at Orlando, Fla.: No. 14 Texas (10-3) vs. No. 18 Michigan (9-4), 3 p.m.
Las Vegas Bowl at Las Vegas: No. 15 Utah (11-2) vs. Nebraska (7-6), 3:30 p.m.
Thursday, Jan. 1
Rose Bowl at Pasadena, Calif.: No. 1 Indiana (14-0) vs. No. 11 Alabama (11-4), 4 p.m.
Sugar Bowl at New Orleans: No. 2 Georgia (12-2) vs. No. 6 Mississippi (13-1), 8 p.m.
Orange Bowl at Miami Gardens, Fla.: No. 4 Texas Tech (12-2) vs. No. 5 Oregon (13-1), Noon
Friday, Jan. 2
Holiday Bowl at San Diego: SMU (8-4) vs. No. 21 Arizona (9-3), 8 p.m.
Liberty Bowl at Memphis, Tenn.: Cincinnati (7-5) vs. No. 22 Navy (10-2), 4:30 p.m.
