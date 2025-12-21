Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

December 21, 2025, 2:30 PM

Sunday, Dec. 21

EAST

Akron 94, Le Moyne 68

Albany 52, Hofstra 43

Maine 59, Harvard 57

Saint Peter’s 81, Niagara 72

SOUTH

Cleveland State 82, Puerto Rico-Bayamon 45

Detroit Mercy 59, Delaware State 46

East Tennessee State 51, Charlotte 50

Georgia 82, Coppin State 55

Miami (FL) 85, Kennesaw State 55

North Carolina 93, Charleston Southern 74

North Carolina State 68, Davidson 59

Virginia Tech 79, Radford 47

MIDWEST

Michigan 97, Oakland 54

Nebraska 87, California Baptist 56

Purdue 93, Jackson State 62

Wisconsin 81, IUPUI 72

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

