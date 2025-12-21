Women’s College Basketball Scores

Sunday, Dec. 21
EAST
Akron 94, Le Moyne 68
Albany 52, Hofstra 43
Maine 59, Harvard 57
Saint Peter’s 81, Niagara 72
SOUTH
Cleveland State 82, Puerto Rico-Bayamon 45
Detroit Mercy 59, Delaware State 46
East Tennessee State 51, Charlotte 50
Georgia 82, Coppin State 55
Miami (FL) 85, Kennesaw State 55
North Carolina 93, Charleston Southern 74
North Carolina State 68, Davidson 59
Virginia Tech 79, Radford 47
MIDWEST
Michigan 97, Oakland 54
Nebraska 87, California Baptist 56
Purdue 93, Jackson State 62
Wisconsin 81, IUPUI 72
___
