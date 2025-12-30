Tuesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Bonneville 59, Jordan 52
Canyon View 54, South Sevier 27
Cedar Valley 78, Herriman 19
Clearfield 53, Northridge 25
Deseret Peak 54, Century, Idaho 33
Dixie 67, Stansbury 14
Farmington 69, Sky View 50
Green Canyon 66, Lakeland High School, Idaho 57
North Summit 44, Grantsville 34
Ogden 40, Juab 37
Pine View 69, Carbon 39
Skyridge 68, Post Falls, Idaho 46
Tabiona 46, Wayne 43
Tooele 73, Kearns 19
Weber 58, Viewmont 44
Wendover 57, Milford 52
West 79, Esperanza, Calif. 42
West Field 42, Box Elder 36
Westlake 47, Copper Hills 40
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.