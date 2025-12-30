Tuesday’s Scores

Live Radio
The Associated Press

December 30, 2025, 11:07 PM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Bonneville 59, Jordan 52

Canyon View 54, South Sevier 27

Cedar Valley 78, Herriman 19

Clearfield 53, Northridge 25

Deseret Peak 54, Century, Idaho 33

Dixie 67, Stansbury 14

Farmington 69, Sky View 50

Green Canyon 66, Lakeland High School, Idaho 57

North Summit 44, Grantsville 34

Ogden 40, Juab 37

Pine View 69, Carbon 39

Skyridge 68, Post Falls, Idaho 46

Tabiona 46, Wayne 43

Tooele 73, Kearns 19

Weber 58, Viewmont 44

Wendover 57, Milford 52

West 79, Esperanza, Calif. 42

West Field 42, Box Elder 36

Westlake 47, Copper Hills 40

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

