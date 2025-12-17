Tuesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Anderson Co. 55, Nelson Co. 43
Bardstown 68, Washington Co. 27
Barren Co. 64, South Warren 32
Bellevue (KY) 51, Villa Madonna 47
Bethlehem 70, Marion County (KY) 29
Bishop Brossart 69, Lloyd Memorial 36
Bowling Green 40, Christian Co. 39
Boyle Co. 62, Bath County (KY) 41
Breathitt Co. 61, Estill Co. 51
Breckinridge County 45, Daviess Co. 42
Bullitt Central 72, Lou. Waggener 27
Calloway Co. 81, Paducah-Tilghman 15
Campbell County (KY) 57, Ryle 54
Carlisle Co. 58, Fulton 20
Casey Co. 53, Somerset 32
Clay Co. 73, Harlan 55
Collins 69, Lou. Fern Creek 32
Corydon, Ind. 56, Meade Co. 46
Crittenden Co. 53, Lyon Co. 51
Cumberland Co. 69, Clinton Co. 45
Danville Christian 54, Whitley Co. 28
Edmonson Co. 74, Warren Central 17
Elizabethtown 65, Central Hardin 46
Eminence 55, Henry Co. 34
Fleming Co. 59, Harrison Co. 52
Franklin-Simpson 51, Glasgow 44
Gallatin County (KY) 41, Beechwood 38
Great Crossing 90, Frankfort 16
Green Co. 60, Hart Co. 43
Hancock Co. 70, Cloverport 20
Henderson Co. 61, Evansville Mater Dei, Ind. 36
Hickman Co. 42, Ballard Memorial 23
Hopkins Central 50, Caldwell Co. 40
Jellico, Tenn. 58, Williamsburg 44
Johnson Central 78, Floyd Central 59
Knott Co. Central 66, June Buchanan 24
Knox Central 93, Barbourville 43
LaRue Co. 73, Caverna 48
Lafayette 40, Lex. Tates Creek 30
Lawrence Co. 43, Lewis Co. 39
Lex. Dunbar 55, Lex. Christian 42
Lincoln Co. 59, Mercer Co. 49
Lou. Ballard 72, Lou. Portland Christian 34
Lou. Butler 62, Bullitt East 55
Lou. Christian Academy 56, Highlands Latin 17
Lou. Doss 45, Fort Knox 37
Lou. Holy Cross 53, Lou. Presentation 15
Lou. Mercy 78, North Bullitt 68
Lou. Pleasure Ridge Park 57, CEC 34
Lou. Valley 76, Lou. Atherton 53
Madison Southern 54, Lex. Bryan Station 47
Madisonville 58, Dawson Springs 29
Marshall Co. 62, Murray 16
McCracken County (Paducah) 55, Mayfield 23
McCreary Central 55, Scott (KY) 33
Metcalfe Co. 42, Russell Co. 31
Montgomery Co. 63, Bourbon Co. 24
North Laurel 73, Harlan Co. 43
North Oldham 83, Lou. Fairdale 20
Oldham County 65, Lou. Eastern 14
Owsley Co. 60, Lee Co. 20
Paintsville 58, Russell 35
Paris (KY) 55, Nicholas Co. 46
Phelps 68, Hurley, Va. 38
Pineville 61, Middlesboro 27
Portsmouth Notre Dame, Ohio 51, Fairview 35
Pulaski Co. 67, Rockcastle County 66
Robertson County 35, Williamstown 31
South Oldham 55, Lou. DuPont Manual 42
Southwestern 60, Perry Co. Central 48
Spencer Co. 60, Thomas Nelson 33
St. Mary (Paducah) 51, Trigg Co. 48
Trimble County 65, Carroll County (KY) 43
Union Co. 52, Owensboro Apollo 39
Warren East 69, Todd Co. Central 29
Webster Co. 58, Hopkinsville 54
Western Hills 42, Scott County 32
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
