Tuesday’s Scores

The Associated Press

December 17, 2025, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Anderson Co. 55, Nelson Co. 43

Bardstown 68, Washington Co. 27

Barren Co. 64, South Warren 32

Bellevue (KY) 51, Villa Madonna 47

Bethlehem 70, Marion County (KY) 29

Bishop Brossart 69, Lloyd Memorial 36

Bowling Green 40, Christian Co. 39

Boyle Co. 62, Bath County (KY) 41

Breathitt Co. 61, Estill Co. 51

Breckinridge County 45, Daviess Co. 42

Bullitt Central 72, Lou. Waggener 27

Calloway Co. 81, Paducah-Tilghman 15

Campbell County (KY) 57, Ryle 54

Carlisle Co. 58, Fulton 20

Casey Co. 53, Somerset 32

Clay Co. 73, Harlan 55

Collins 69, Lou. Fern Creek 32

Corydon, Ind. 56, Meade Co. 46

Crittenden Co. 53, Lyon Co. 51

Cumberland Co. 69, Clinton Co. 45

Danville Christian 54, Whitley Co. 28

Edmonson Co. 74, Warren Central 17

Elizabethtown 65, Central Hardin 46

Eminence 55, Henry Co. 34

Fleming Co. 59, Harrison Co. 52

Franklin-Simpson 51, Glasgow 44

Gallatin County (KY) 41, Beechwood 38

Great Crossing 90, Frankfort 16

Green Co. 60, Hart Co. 43

Hancock Co. 70, Cloverport 20

Henderson Co. 61, Evansville Mater Dei, Ind. 36

Hickman Co. 42, Ballard Memorial 23

Hopkins Central 50, Caldwell Co. 40

Jellico, Tenn. 58, Williamsburg 44

Johnson Central 78, Floyd Central 59

Knott Co. Central 66, June Buchanan 24

Knox Central 93, Barbourville 43

LaRue Co. 73, Caverna 48

Lafayette 40, Lex. Tates Creek 30

Lawrence Co. 43, Lewis Co. 39

Lex. Dunbar 55, Lex. Christian 42

Lincoln Co. 59, Mercer Co. 49

Lou. Ballard 72, Lou. Portland Christian 34

Lou. Butler 62, Bullitt East 55

Lou. Christian Academy 56, Highlands Latin 17

Lou. Doss 45, Fort Knox 37

Lou. Holy Cross 53, Lou. Presentation 15

Lou. Mercy 78, North Bullitt 68

Lou. Pleasure Ridge Park 57, CEC 34

Lou. Valley 76, Lou. Atherton 53

Madison Southern 54, Lex. Bryan Station 47

Madisonville 58, Dawson Springs 29

Marshall Co. 62, Murray 16

McCracken County (Paducah) 55, Mayfield 23

McCreary Central 55, Scott (KY) 33

Metcalfe Co. 42, Russell Co. 31

Montgomery Co. 63, Bourbon Co. 24

North Laurel 73, Harlan Co. 43

North Oldham 83, Lou. Fairdale 20

Oldham County 65, Lou. Eastern 14

Owsley Co. 60, Lee Co. 20

Paintsville 58, Russell 35

Paris (KY) 55, Nicholas Co. 46

Phelps 68, Hurley, Va. 38

Pineville 61, Middlesboro 27

Portsmouth Notre Dame, Ohio 51, Fairview 35

Pulaski Co. 67, Rockcastle County 66

Robertson County 35, Williamstown 31

South Oldham 55, Lou. DuPont Manual 42

Southwestern 60, Perry Co. Central 48

Spencer Co. 60, Thomas Nelson 33

St. Mary (Paducah) 51, Trigg Co. 48

Trimble County 65, Carroll County (KY) 43

Union Co. 52, Owensboro Apollo 39

Warren East 69, Todd Co. Central 29

Webster Co. 58, Hopkinsville 54

Western Hills 42, Scott County 32

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

