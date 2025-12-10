Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Ashland Blazer 82, Boyd Co. 69
Barren Co. 65, Russellville 46
Bath County (KY) 75, Fairview 36
Bell Co. 82, Harlan 42
Bellevue (KY) 79, Heritage Christian Academy 46
Bethlehem 64, Washington Co. 56
Bishop Brossart 74, New Richmond, Ohio 48
Bowling Green 85, North Hardin 70
Boyle Co. 47, Lex. Dunbar 31
Bullitt East 75, Henry Co. 59
Caldwell Co. 75, Madisonville 58
Calvary Christian (KY) 58, Dayton (KY) 31
Campbellsville 78, Hart Co. 61
Christian Fellowship 82, Hickman Co. 54
Clay Co. 63, South Laurel 57
Daviess Co. 89, Edmonson Co. 56
Dixie Heights 50, Newport Central Catholic 31
Eminence 63, Carroll County (KY) 61
Estill Co. 75, Magoffin Co. 64
Fleming Co. 68, Harrison Co. 56
Fort Campbell 74, Trigg Co. 62
Fort Knox 71, Francis Parker 66
Foundation 55, Hendersonville Christian, Tenn. 35
Grant Co. 45, Anderson Co. 35
Graves Co. 64, Calloway Co. 63
Grayson Co. 89, Ohio Co. 58
Greenup Co. 57, Rowan Co. 53
Harlan Co. 53, Belfry 50
Henderson Co. 65, Paducah-Tilghman 47
Highlands Latin 80, LKY (Louisville) 74
Holy Cross (Covington) 59, Ryle 58
Hopkins Central 76, Dawson Springs 57
Jackson Co. 71, Breathitt Co. 57
Knox Central 62, Leslie Co. 43
LaRue Co. 71, North Hardin 53
Letcher County Central 84, Cordia 22
Lex. Tates Creek 72, Lex. Christian 63
Lou. Atherton 69, Lou. Doss 26
Lou. Butler 53, Lou. Central 40
Lou. DuPont Manual 70, Lou. Pleasure Ridge Park 64
Lou. Fairdale 78, Lou. Moore 74
Lou. Holy Cross 64, Lou. Portland Christian 63
Lou. Male 80, Lou. Fern Creek 60
Lou. Sacred Heart 80, Owensboro Catholic 41
Lou. Southern 58, Lou. Shawnee 49
Lou. Trinity 67, Central Hardin 51
Lou. Waggener 76, IHS 48
Lyon Co. 97, Livingston Central 60
Madison Central 94, George Rogers Clark 66
Marion County (KY) 81, Green Co. 68
Meade Co. 74, Lanesville, Ind. 44
Middlesboro 57, Lynn Camp 49
Monroe Co. 58, Clinton Co. 48
Murray 96, Fulton 22
Newport (KY) 69, Holmes (KY) 38
North Oldham 46, Lou. Christian Academy 35
Oneida Baptist 46, Barbourville 39
Owen County 56, Shelby Co. 54
Owensboro Apollo 63, Whitesville Trinity 50
Pikeville 71, Lawrence Co. 70
Portsmouth Sciotoville, Ohio 70, Rose Hill Christian 30
Raceland 52, Elliott Co. 38
Russell Co. 84, Cumberland Co. 75
Scott County 51, Grant Co. 50
South Oldham 63, Collins 41
South Warren 73, Metcalfe Co. 51
St. Mary (Paducah) 60, Ballard Memorial 58
Taylor Co. 63, Wayne Co. 58
Villa Madonna 61, Williamstown 27
Walton-Verona 81, Gallatin County (KY) 49
Webster Co. 87, McLean Co. 84
West Carter 64, Lewis Co. 59
West Jessamine 63, Somerset 28
Wolfe Co. 77, Jackson City 62
