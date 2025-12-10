Live Radio
Tuesday’s Scores

The Associated Press

December 10, 2025, 1:26 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Ashland Blazer 82, Boyd Co. 69

Barren Co. 65, Russellville 46

Bath County (KY) 75, Fairview 36

Bell Co. 82, Harlan 42

Bellevue (KY) 79, Heritage Christian Academy 46

Bethlehem 64, Washington Co. 56

Bishop Brossart 74, New Richmond, Ohio 48

Bowling Green 85, North Hardin 70

Boyle Co. 47, Lex. Dunbar 31

Bullitt East 75, Henry Co. 59

Caldwell Co. 75, Madisonville 58

Calvary Christian (KY) 58, Dayton (KY) 31

Campbellsville 78, Hart Co. 61

Christian Fellowship 82, Hickman Co. 54

Clay Co. 63, South Laurel 57

Daviess Co. 89, Edmonson Co. 56

Dixie Heights 50, Newport Central Catholic 31

Eminence 63, Carroll County (KY) 61

Estill Co. 75, Magoffin Co. 64

Fleming Co. 68, Harrison Co. 56

Fort Campbell 74, Trigg Co. 62

Fort Knox 71, Francis Parker 66

Foundation 55, Hendersonville Christian, Tenn. 35

Grant Co. 45, Anderson Co. 35

Graves Co. 64, Calloway Co. 63

Grayson Co. 89, Ohio Co. 58

Greenup Co. 57, Rowan Co. 53

Harlan Co. 53, Belfry 50

Henderson Co. 65, Paducah-Tilghman 47

Highlands Latin 80, LKY (Louisville) 74

Holy Cross (Covington) 59, Ryle 58

Hopkins Central 76, Dawson Springs 57

Jackson Co. 71, Breathitt Co. 57

Knox Central 62, Leslie Co. 43

LaRue Co. 71, North Hardin 53

Letcher County Central 84, Cordia 22

Lex. Tates Creek 72, Lex. Christian 63

Lou. Atherton 69, Lou. Doss 26

Lou. Butler 53, Lou. Central 40

Lou. DuPont Manual 70, Lou. Pleasure Ridge Park 64

Lou. Fairdale 78, Lou. Moore 74

Lou. Holy Cross 64, Lou. Portland Christian 63

Lou. Male 80, Lou. Fern Creek 60

Lou. Sacred Heart 80, Owensboro Catholic 41

Lou. Southern 58, Lou. Shawnee 49

Lou. Trinity 67, Central Hardin 51

Lou. Waggener 76, IHS 48

Lyon Co. 97, Livingston Central 60

Madison Central 94, George Rogers Clark 66

Marion County (KY) 81, Green Co. 68

Meade Co. 74, Lanesville, Ind. 44

Middlesboro 57, Lynn Camp 49

Monroe Co. 58, Clinton Co. 48

Murray 96, Fulton 22

Newport (KY) 69, Holmes (KY) 38

North Oldham 46, Lou. Christian Academy 35

Oneida Baptist 46, Barbourville 39

Owen County 56, Shelby Co. 54

Owensboro Apollo 63, Whitesville Trinity 50

Pikeville 71, Lawrence Co. 70

Portsmouth Sciotoville, Ohio 70, Rose Hill Christian 30

Raceland 52, Elliott Co. 38

Russell Co. 84, Cumberland Co. 75

Scott County 51, Grant Co. 50

South Oldham 63, Collins 41

South Warren 73, Metcalfe Co. 51

St. Mary (Paducah) 60, Ballard Memorial 58

Taylor Co. 63, Wayne Co. 58

Villa Madonna 61, Williamstown 27

Walton-Verona 81, Gallatin County (KY) 49

Webster Co. 87, McLean Co. 84

West Carter 64, Lewis Co. 59

West Jessamine 63, Somerset 28

Wolfe Co. 77, Jackson City 62

