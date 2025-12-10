Live Radio
Home » Sports » Tuesday's Scores

Tuesday’s Scores

The Associated Press

December 10, 2025, 1:23 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Acadiana 69, Abbeville 61

Airline 48, Minden 46

Anacoco 29, Elizabeth 27

Ascension Episcopal 57, Loreauville 50

Assumption 48, South Plaquemines 37

B.T. Washington 61, Shreveport Northwood 57

Bastrop 71, General Trass (Lake Providence) 35

Beekman 52, Claiborne Christian 50

Berwick 44, False River Academy 18

Bishop Noland Episcopal Day 53, The Brighton School 17

Bolton 80, Alexandria Country Day 57

Bossier 56, Ouachita Parish 50

Bossier 59, Plain Dealing 30

Brother Martin 54, Carver 48

Brusly 58, Donaldsonville 49

Buckeye 65, Montgomery 56

Carencro 64, Church Point 54

Central Catholic 62, South Terrebonne 49

Central Private 42, Port Barre 30

Chalmette 60, Ascension Christian School 31

Choudrant 61, Jonesboro-Hodge 55

Collegiate Baton Rouge 54, Belaire 45

Covington 75, Lakeshore 71

D’Arbonne Woods 52, West Ouachita 32

Delcambre 51, Erath 48

Delhi Charter 57, Delta Charter 17

Discovery 52, East Jefferson 45

Doyline 72, Dodson 44

Ellender 44, Terrebonne 33

Ferriday 81, Vidalia 44

First Baptist Academy 60, Immanuel Christian 27

Fisher 46, Patrick Taylor 44

Franklin Parish 60, Rayville 24

Glenbrook 52, Downsville 32

Grace Christian 56, Louisiana School for the Deaf 23

Hackberry 45, Evans 33

Hahnville 57, Port Allen 40

Hanson Memorial 67, Highland Baptist 37

Haughton 66, New Living Word 26

Haynes Academy 69, Cohen 30

Hicks 63, Oak Hill 32

Homer 78, North Webster 65

Huntington 77, Southwood 36

Independence 69, Slaughter 22

Istrouma 67, Baker 51

Jennings 82, Eunice 78

Karr 59, Bonnabel 49

Kinder 66, East Beauregard 41

LaGrange 66, Sulphur 63

LaSalle 38, Harrisonburg 30

Lacassine 89, Fairview 75

Mamou 79, Beau Chene 70

Mansfield 88, Logansport 49

Marksville 65, Rapides 20

Morris Jeff 53, Thomas Jefferson 51

NDHS 52, Northside Christian 18

Natchitoches Central 80, Tioga 61

Neville 66, Richwood 35

New Iberia 54, St. Thomas More 47

North Caddo 67, Loyola Prep 60

North Iberville 66, Thrive 61

North Vermilion 55, Lake Arthur 53

Northlake Christian 69, Riverdale 64

Oberlin 69, Academy of Sacred Heart-Grand Coteau 33

Ouachita Christian 71, Family Community 39

Peabody 69, Evangel Christian Academy 53

Pitkin 110, Reeves 70

Plainview 50, Glenmora 43

Pope John Paul 67, Kentwood 29

Quitman 81, Calvin 20

Red River 98, Simsboro 77

Ringgold 60, Lakeside 27

Rummel 43, Kennedy 39

Saint Paul’s 75, Woodlawn (BR) 59

Saline 56, Castor 51

Scotlandville 55, Broadmoor 52

Shreveport Homeschool Sports 58, Mt. Olive Christian 23

Simpson 60, Converse 35

Singer 67, Pickering 32

Slidell 61, Higgins 22

South Lafourche 49, Destrehan 40

Starks 71, Merryville 57

University 65, West Feliciana 45

Varnado 65, Mount Hermon 42

Walker 55, Albany 54

Welsh 61, Kaplan 56

West St. Mary 58, Morgan City 22

Westlake 66, DeQuincy 51

Westminster Christian (LAF) 88, Bell City 69

White Castle 48, Glen Oaks 47

Zwolle 66, Hornbeck 29

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up