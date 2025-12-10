Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Acadiana 69, Abbeville 61
Airline 48, Minden 46
Anacoco 29, Elizabeth 27
Ascension Episcopal 57, Loreauville 50
Assumption 48, South Plaquemines 37
B.T. Washington 61, Shreveport Northwood 57
Bastrop 71, General Trass (Lake Providence) 35
Beekman 52, Claiborne Christian 50
Berwick 44, False River Academy 18
Bishop Noland Episcopal Day 53, The Brighton School 17
Bolton 80, Alexandria Country Day 57
Bossier 56, Ouachita Parish 50
Bossier 59, Plain Dealing 30
Brother Martin 54, Carver 48
Brusly 58, Donaldsonville 49
Buckeye 65, Montgomery 56
Carencro 64, Church Point 54
Central Catholic 62, South Terrebonne 49
Central Private 42, Port Barre 30
Chalmette 60, Ascension Christian School 31
Choudrant 61, Jonesboro-Hodge 55
Collegiate Baton Rouge 54, Belaire 45
Covington 75, Lakeshore 71
D’Arbonne Woods 52, West Ouachita 32
Delcambre 51, Erath 48
Delhi Charter 57, Delta Charter 17
Discovery 52, East Jefferson 45
Doyline 72, Dodson 44
Ellender 44, Terrebonne 33
Ferriday 81, Vidalia 44
First Baptist Academy 60, Immanuel Christian 27
Fisher 46, Patrick Taylor 44
Franklin Parish 60, Rayville 24
Glenbrook 52, Downsville 32
Grace Christian 56, Louisiana School for the Deaf 23
Hackberry 45, Evans 33
Hahnville 57, Port Allen 40
Hanson Memorial 67, Highland Baptist 37
Haughton 66, New Living Word 26
Haynes Academy 69, Cohen 30
Hicks 63, Oak Hill 32
Homer 78, North Webster 65
Huntington 77, Southwood 36
Independence 69, Slaughter 22
Istrouma 67, Baker 51
Jennings 82, Eunice 78
Karr 59, Bonnabel 49
Kinder 66, East Beauregard 41
LaGrange 66, Sulphur 63
LaSalle 38, Harrisonburg 30
Lacassine 89, Fairview 75
Mamou 79, Beau Chene 70
Mansfield 88, Logansport 49
Marksville 65, Rapides 20
Morris Jeff 53, Thomas Jefferson 51
NDHS 52, Northside Christian 18
Natchitoches Central 80, Tioga 61
Neville 66, Richwood 35
New Iberia 54, St. Thomas More 47
North Caddo 67, Loyola Prep 60
North Iberville 66, Thrive 61
North Vermilion 55, Lake Arthur 53
Northlake Christian 69, Riverdale 64
Oberlin 69, Academy of Sacred Heart-Grand Coteau 33
Ouachita Christian 71, Family Community 39
Peabody 69, Evangel Christian Academy 53
Pitkin 110, Reeves 70
Plainview 50, Glenmora 43
Pope John Paul 67, Kentwood 29
Quitman 81, Calvin 20
Red River 98, Simsboro 77
Ringgold 60, Lakeside 27
Rummel 43, Kennedy 39
Saint Paul’s 75, Woodlawn (BR) 59
Saline 56, Castor 51
Scotlandville 55, Broadmoor 52
Shreveport Homeschool Sports 58, Mt. Olive Christian 23
Simpson 60, Converse 35
Singer 67, Pickering 32
Slidell 61, Higgins 22
South Lafourche 49, Destrehan 40
Starks 71, Merryville 57
University 65, West Feliciana 45
Varnado 65, Mount Hermon 42
Walker 55, Albany 54
Welsh 61, Kaplan 56
West St. Mary 58, Morgan City 22
Westlake 66, DeQuincy 51
Westminster Christian (LAF) 88, Bell City 69
White Castle 48, Glen Oaks 47
Zwolle 66, Hornbeck 29
